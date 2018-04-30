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Про запрет портретов Сталина и маршалов Победы

14:06. 30 апреля 2018 Просмотров - 375 3 коммент. Опубликовал:


На тему портретов Сталина и маршалов Победы на 9 мая.
Один из читателей работающий волонтером поведал об этой кухне изнутри.

Борис, приветствую!
Записался в этом году волонтёром на шествие "Бессмертного полка". Приятно удивило, насколько основательно готовят к этому мероприятию – намного более серьёзный подход, чем на большинстве других, где волонтёров обычно задействуют. Что неприятно удивило: оказывается, надзор за отсутствием "неправильных" портретов на шествии, в первую очередь, возложен именно на волонтёров, и речь об этом девушка-организатор завела сразу же, как рассказала о времени и месте сбора и расположении дежурных бригад "скорой помощи".
Возможно, захочешь опубликовать "маленькие хитрости", которые могут помочь желающим пройти в строю "Бессмертного полка" с портретами Сталина или маршалов Победы. Аудитория у тебя большая, прочтут многие.

Во-первых – как нам сказали, для Москвы (и пока только для Москвы) сделано исключение, поскольку там "действительно могут быть родственники этих людей". Видимо, там можно вообще не париться.

Во-вторых – наличие "неправильных" портретов контролируется, как я понял, только волонтерами и только в период построения колонн. После начала движения будет уже не до того, чтобы к кому-то в толпе подходить. Поэтому – просто не стоит "светить" портреты маршалов до начала движения, а потом уже спокойно идти с ними.

Что касается Знамени Победы и вообще флагов – нам про них никак особо не оговаривали на инструктаже. Подчеркнули только, что корпоративная символика любого типа, в том числе на одежде и головных уборах, во время шествия не допускается.

Организатор привела свой прошлогодний опыт, как пример неправильных действий – с тем, чтобы мы не повторяли её ошибок. Она увидела в колонне человека с большим портретом Сталина; подошла, попросила убрать – "смутьян" не послушался. Она стала пытаться спорить, всё более нервничая, ничего не добилась, а у "смутьяна" появились сочувствующие. К тому же, нарушитель спокойствия был с ребёнком – это вызвало, понятно, ещё большие симпатии к нему. Она, волонтёр, обратилась к нескольким разным ЧОПовцам – но они, нехорошие такие, дружно отвечали, что про такой запрет ничего не знают и не видят повода вмешаться. В конце концов она сделала то, "что должна была сделать с самого начала": через организаторов вышла на полицейское начальство, "которое было в курсе запрета", те направили своих людей – и "нарушителя спокойствия" вместе с ребёнком и "неправильным" портретом под руки вывели из колонны. Восстановили благочиние, ага.

PS. Попытки спрятаться от Верховного Главнокомандующего на День Победы продолжаются.
Впрочем, как показали прошлогодние празднования, негласные запреты достаточно часто обходятся гражданами, которые "коварно" проносят в колоннах портреты тех, под руководством кого советский народ победил в Великой Отечественной Войне.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: 9 мая, бессмертный полк, день победы, праздники, сталин, цензура
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