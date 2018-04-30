Про запрет портретов Сталина и маршалов Победы

На тему портретов Сталина и маршалов Победы на 9 мая.Один из читателей работающий волонтером поведал об этой кухне изнутри.PS. Попытки спрятаться от Верховного Главнокомандующего на День Победы продолжаются.Впрочем, как показали прошлогодние празднования, негласные запреты достаточно часто обходятся гражданами, которые "коварно" проносят в колоннах портреты тех, под руководством кого советский народ победил в Великой Отечественной Войне.

Источник: colonelcassad.livejournal.com