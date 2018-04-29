“Обыкновенное чудо” о школе целостного развития в ярославской деревне.

Каждый воспитанник Ивановской на Лехте школы:

1. Понимает, что он учится в школе традиционных ценностей, поэтому старается вести добрую, нравственную жизнь, близкую к благочестию своих предков, проявляя и постоянно заботясь о собственной чести и достоинстве.

2. Знает и помнит, что нормы и правила поведения, ориентированные на традиционные ценности, обязывают жить человека по единым правилам как в школе, так и за ее стенами.

3. Стремится получить качественные знания, чтобы стать образованным человеком и послужить своей Родине.

4. Дорожит честью школы и класса как своей собственной.

5. Относится к учебе как к самому важному своему долгу, поэтому всегда готовится к урокам, почтительно разговаривает с преподавателями, внимательно слушает их во время занятий.

6. Должен учиться прилежно, не опаздывать на занятия и не пропускать их без уважительной причины.

7. С почтением и уважением относится к родителям, учителям, сотрудникам школы, старшим по возрасту.

8. Ходит в школу одетым в форму, без украшений, чистым, причесанным и опрятным, переобувает в школе уличную обувь; в спортивной одежде занимается только на уроках физкультуры и тренировках.

9. Не приносит в школу портативные аудио или видеоплееры любых типов с наушниками, радиоприёмники и электронные игры. В стенах школы и на территории её не пользуется мобильным телефоном.

10. Бережет школьное имущество, как свое, заботится о нем и если повредит какую-то вещь, то должен ее починить или заменить.

11. Ведет себя скромно и благочестиво, являя пример младшим и всем окружающим не только в здании школы, но и за ее стенами; никогда не употребляет грубых и бранных выражений.

12. Помнит, что телевизор, компьютерные игры, безнравственные журналы, курение, алкогольные напитки, наркотики наносят непоправимый вред духовному и физическому здоровью человека, поэтому недопустимы в жизни учащихся школы.

13. Понимает что, отношения между мальчиками и девочками в школе и за ее стенами должны быть строгими, уважительными, скромными, целомудренными и красивыми.

14. Должен стараться не совершать поступки, за которые им будет стыдно перед Богом, своей совестью и другими людьми.