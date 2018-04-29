“Обыкновенное чудо” о школе целостного развития в ярославской деревне.
Двое пожилых учителей из Москвы, муж и жена, основали в селе Ивановского Борисоглебского района, что между Ростовом и Угличем частную общеобразовательную школу, вобравшую и вбирающую в себя все лучшее за тысячу лет развития русского образования. Дети в форме, никаких мобильников, а главное — любовь и уважение всех ко всем. И вот через несколько лет в эту школу стало не попасть. Люди семьями переезжают туда, поближе к школе, строят дома, с работой что-то придумывают, лишь бы их дети учились в этой школе.
Школьные правила
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Каждый воспитанник Ивановской на Лехте школы:
1. Понимает, что он учится в школе традиционных ценностей, поэтому старается вести добрую, нравственную жизнь, близкую к благочестию своих предков, проявляя и постоянно заботясь о собственной чести и достоинстве.
2. Знает и помнит, что нормы и правила поведения, ориентированные на традиционные ценности, обязывают жить человека по единым правилам как в школе, так и за ее стенами.
3. Стремится получить качественные знания, чтобы стать образованным человеком и послужить своей Родине.
4. Дорожит честью школы и класса как своей собственной.
5. Относится к учебе как к самому важному своему долгу, поэтому всегда готовится к урокам, почтительно разговаривает с преподавателями, внимательно слушает их во время занятий.
6. Должен учиться прилежно, не опаздывать на занятия и не пропускать их без уважительной причины.
7. С почтением и уважением относится к родителям, учителям, сотрудникам школы, старшим по возрасту.
8. Ходит в школу одетым в форму, без украшений, чистым, причесанным и опрятным, переобувает в школе уличную обувь; в спортивной одежде занимается только на уроках физкультуры и тренировках.
9. Не приносит в школу портативные аудио или видеоплееры любых типов с наушниками, радиоприёмники и электронные игры. В стенах школы и на территории её не пользуется мобильным телефоном.
10. Бережет школьное имущество, как свое, заботится о нем и если повредит какую-то вещь, то должен ее починить или заменить.
11. Ведет себя скромно и благочестиво, являя пример младшим и всем окружающим не только в здании школы, но и за ее стенами; никогда не употребляет грубых и бранных выражений.
12. Помнит, что телевизор, компьютерные игры, безнравственные журналы, курение, алкогольные напитки, наркотики наносят непоправимый вред духовному и физическому здоровью человека, поэтому недопустимы в жизни учащихся школы.
13. Понимает что, отношения между мальчиками и девочками в школе и за ее стенами должны быть строгими, уважительными, скромными, целомудренными и красивыми.
14. Должен стараться не совершать поступки, за которые им будет стыдно перед Богом, своей совестью и другими людьми.
Школа сегодня
За десять лет наша школа превратилась из «умирающей» во вполне перспективное и можно даже сказать преуспевающее учебное заведение. «Умирающая» - это когда в 1997 году в ней обучалось 57 человек, и она (из-за своей неперспективности) оказалась на обочине всех программ развития образования даже на районном уровне. На ее же преуспевание сегодня указывает тот факт, что в 2009 году, впервые за 130-летнюю историю, в школу был приостановлен прием, а 1 сентября за парты село 150 учащихся и по конкурсу теперь дети сюда принимаются не только в пансион (где конкурс на одно место доходит до 6 человек), но и в саму школу. На престижность указывает и то, что за последние пять лет для того, чтобы учиться в школе, в село Ивановское и его окрестности переехали жить вместе с детьми более 130 человек, а география обучающихся простирается от Ижевска до Винницы.
Что же движет людьми, бросающими свои обжитые гнезда и устремляющимися в невзрачную полуразрушенную деревню и отдать на обучение детей в эту школу? Директор и создатель модели школы В.С.Мартышин считает, что успех учебного заведения кроется за педагогическим термином «школа целостного развития», в рамках которой вот уже на протяжении 15 лет работает коллектив ивановцев.
Формально школа представляет собою обычное муниципальное образовательное учреждение, как и все другие школы, нацеленные на трехступенчатое образование. Фактически же – это самобытное учебное заведение, вобравшее и вбирающее в себя все лучшее за тысячу лет развития русского образования. Здесь на практике воплощены многие идеи русской педагогики. Поэтому и многогранны наименования, применяемые сегодня к Ивановской на Лехте школе. В середине 90-х, когда школа в направлении целостности делала свои первые шаги, ее называли сельской гуманитарной школой - гимназией. И это вполне справедливо, ведь по принципам и по набору преподаваемых здесь предметов она мало чем отличается от многих городских гимназий.
Нашу школу часто называют также школой духовно-нравственного воспитания. И это тоже правда. Ведь одной из главных своих целей педагогический коллектив в своей работе считает духовно-нравственное воспитание учащихся. Более того начиная с 1998 года школа долгое время была по этому проекту экспериментальной площадкой Министерства образования.
Нередко можно также слышать такие наименования как школа искусств, историко-краеведческая школа, школа русских традиций. И эти названия также во многом отражают как суть нашей школы, так и ее деятельность. Для Ивановской школы одним из главных направлений развития считается сфера искусств, здесь во всех 11 классах преподается музыка, хореография, живопись, работает 10 музыкальных, хоровых студий и кружков, изостудия, глиняной игрушки. Не меньшее внимание уделяется в школе и краеведению: со второго по десятый класс преподается отечествоведение, за последние десять лет ребятами написано более 60 научных работ по краеведению, они выступили на десятках конференций. Дух школы пронизан русскими традициями: культурной, педагогической, народной… В этом отношении она могла бы называться и народной школой. Здесь у нас много общего со школой Сергея Александровича Рачинского и именно поэтому нашу школу часто называют современным вариантом школы этого знаменитого педагога.
Часто Ивановскую школу называют кадетской школой. Но это лишь отчасти соответствует истине, хотя действительно на протяжении последних пяти лет главным организующим ядром школы является кадетский корпус и класс сестер милосердия, в котором обучается до 40 учащихся, но это лишь четвертая часть от всех обучающихся.
Вполне можно было бы назвать нашу школу Школой полного дня, так как ее двери раскрыты с утра до ночи. А еще больше подходит название Школа полного года. Ведь школа работает и во время каникул, в том числе и летних. Да и другие названия вполне будут отражать сущность нашего учебного заведения, например школа-комплекс, ведь в состав ее входит школа, детский сад, интернат. В прессе ее часто называют школой добротолюбия, социокультурным центром, градообразующей села, школой-музеем, школой-семьей…
Но как бы мы не называли нашу школу, ни одно из перечисленных названий не отражает деятельность ее во всей полноте. На наш же взгляд наиболее точно идею школы могло бы отразить название Отеческая школа, ибо ведущей идеей нашего учебного заведения является авторитет отеческого начала: Отца Небесного, Отечества земного и отца родимого. Организационное же и теоретическое начала, содержание учебного и воспитательного процессов наиболее точно выражаются в названии ШКОЛА ЦЕЛОСТНОГО РАЗВИТИЯ.
Источник: www.ivan-shkola.ru