Главная » Видео, История, Мировоззрение, Политика

Мы голосовали за СССР. “Жестко о спекуляциях”. Десятая серия. [Цербер]

20:02. 27 апреля 2018 Просмотров - 16 Нет комментариев Опубликовал:

Книга – http://cerber-news.ru/kniga.html
Группа VK – https://vk.com/lcerberusl
Сайт – http://cerber-news.ru
Страница Цербера – https://vk.com/realcerberus

Ссылка на текстовую версию с источниками – http://cerber-news.ru/my-golosovali-z…

1. Борьба с коррупцией. “Жестко о спекуляциях”. Первая серия. [Цербер] – https://www.youtube.com/watch?v=yMaRq…
2. Крым придётся вернуть. “Жестко о спекуляциях”. Вторая серия. [Цербер] – https://www.youtube.com/watch?v=xnY4M…
3. России нужна революция. “Жестко о спекуляциях”. Третья серия. [Цербер] – https://www.youtube.com/watch?v=tTUkn…
4. Либерал, значит – свободный! “Жестко о спекуляциях”. Четвёртая серия. [Цербер] – https://www.youtube.com/watch?v=WHMEr…
5. Запрещено к показу по ТВ “Жестко о спекуляциях”. Пятая серия. [Цербер] – https://www.youtube.com/watch?v=ulceM…
6. Кремлёвская пропаганда. “Жестко о спекуляциях”. Шестая серия. [Цербер] -https://www.youtube.com/watch?v=Kh4MW…
7. Россия и Украина – братья! “Жестко о спекуляциях”. Седьмая серия. [Цербер] – https://www.youtube.com/watch?v=7DhIq…
8. Производства России. “Жестко о спекуляциях”. Восьмая серия. [Цербер] – https://www.youtube.com/watch?v=k0FBJ…
9. Конституционный предел Путина. “Жестко о спекуляциях”. Девятая серия. [Цербер] – https://youtu.be/oRAox6I3HU8
9. Конституционный предел Путина. Часть 2-ая. “Жестко о спекуляциях”. Девятая серия. [Цербер] – https://www.youtube.com/watch?v=XHvuc…
10. Мы голосовали за СССР. “Жестко о спекуляциях”. Десятая серия. [Цербер] – https://youtu.be/OUknem1YIAM

Здравствуйте! С Вами Цербер – человек, которого нет.
И это 10-ая серия из цикла «Жёстко о спекуляциях».
Сегодня мы поговорим о такой спекуляции, как «В 91-ом, на референдуме, мы голосовали за сохранение СССР». Не думаю, что данная тема стала спекулятивной умышленно, но кто-то сегодня этим пользуется, так как прошло 27 лет и за это время можно было разобраться, что тогда случилось.
24 декабря 1990-ого года на IV съезде народных депутатов СССР было принято решение о проведении всесоюзного референдума о сохранении государства, а 17-ого марта 1991-ого года он состоялся.

На референдум перед гражданами был вынесен вопрос: «Считаете ли Вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновлённой федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности?».

«За!» – проголосовало 77%, 113 512 812 человек.
«Против!» – проголосовало 23%, 32 303 977 человек.
Именно на это голосование сегодня ссылаются многие, когда говорят, что тогда народ проголосовал за сохранение СССР.

Источник: www.youtube.com

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Феномен Юрия Горного
..., народный артист СССР, популярнейший спортивный ...я вступал в жесткую полемику с Кашпировским... который ушел десятого января кататься на...воздействие звуком, речью, тембром голоса. Тактильный - лучший способ ...в шарлатанстве и спекуляции на науке. Положение...
Бэкграунд, выпуск-296 за 9 марта 2013
...если надел значок «голосуйте за кого-то». ... газет во времена СССР? Чиновники, руководители...над четырьмя из десяти американских атомных авиносцев....на почве рыночной спекуляции, не растранжирили за...в коррупционных схемах жестко взаимосвязаны, ведь ...
Бэкграунд, выпуск-312 за 13 июля 2013
...то подала свой голос в отношении дела ... правительство на применение жестких ответных мер, добиться... чтобы смягчить преобладание спекуляции над предпринимательством».За ...некоторые действия союзников СССР, которые по всем... где-то на десятом плане – вне поля...
Бэкграунд, выпуск-262 за 23 июня 2012
..., голосует и самостоятельно мыслит поколение, которое не знает СССР,... проекта активно и жестко уничтожают любую конструктивную ...пришло  время перезапустить финансовую спекуляцию, сориентировав её на торговлю...на планете ушла на десятый план. Ученые утратили ...
Зависимая независимость – 2
.... Шесть из десяти опрошенных американцев заявили...на котором прозвучала жесткая критика диктатуры власти.... Чтобы избежать спекуляций относительно точности моего... предполагающего реорганизацию СССР в федерацию ..., имеющего право голоса. После трагических ...
Бэкграунд, выпуск-257 за 19 мая 2012
...населения, а не спекуляция денежной массой ради...государств на территории СССР. Полновесную юридическую ...государства не займут жесткую и принципиальную позицию...от ожирения "верхним десяти тысячам", а ... даже этому маломощному голосу разума, работавшему в...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>