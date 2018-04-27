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1. Борьба с коррупцией. “Жестко о спекуляциях”. Первая серия. [Цербер] – https://www.youtube.com/watch?v=yMaRq…

2. Крым придётся вернуть. “Жестко о спекуляциях”. Вторая серия. [Цербер] – https://www.youtube.com/watch?v=xnY4M…

3. России нужна революция. “Жестко о спекуляциях”. Третья серия. [Цербер] – https://www.youtube.com/watch?v=tTUkn…

4. Либерал, значит – свободный! “Жестко о спекуляциях”. Четвёртая серия. [Цербер] – https://www.youtube.com/watch?v=WHMEr…

5. Запрещено к показу по ТВ “Жестко о спекуляциях”. Пятая серия. [Цербер] – https://www.youtube.com/watch?v=ulceM…

6. Кремлёвская пропаганда. “Жестко о спекуляциях”. Шестая серия. [Цербер] -https://www.youtube.com/watch?v=Kh4MW…

7. Россия и Украина – братья! “Жестко о спекуляциях”. Седьмая серия. [Цербер] – https://www.youtube.com/watch?v=7DhIq…

8. Производства России. “Жестко о спекуляциях”. Восьмая серия. [Цербер] – https://www.youtube.com/watch?v=k0FBJ…

9. Конституционный предел Путина. “Жестко о спекуляциях”. Девятая серия. [Цербер] – https://youtu.be/oRAox6I3HU8

9. Конституционный предел Путина. Часть 2-ая. “Жестко о спекуляциях”. Девятая серия. [Цербер] – https://www.youtube.com/watch?v=XHvuc…

10. Мы голосовали за СССР. “Жестко о спекуляциях”. Десятая серия. [Цербер] – https://youtu.be/OUknem1YIAM



Здравствуйте! С Вами Цербер – человек, которого нет.

И это 10-ая серия из цикла «Жёстко о спекуляциях».

Сегодня мы поговорим о такой спекуляции, как «В 91-ом, на референдуме, мы голосовали за сохранение СССР». Не думаю, что данная тема стала спекулятивной умышленно, но кто-то сегодня этим пользуется, так как прошло 27 лет и за это время можно было разобраться, что тогда случилось.

24 декабря 1990-ого года на IV съезде народных депутатов СССР было принято решение о проведении всесоюзного референдума о сохранении государства, а 17-ого марта 1991-ого года он состоялся.



На референдум перед гражданами был вынесен вопрос: «Считаете ли Вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновлённой федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности?».



«За!» – проголосовало 77%, 113 512 812 человек.

«Против!» – проголосовало 23%, 32 303 977 человек.

Именно на это голосование сегодня ссылаются многие, когда говорят, что тогда народ проголосовал за сохранение СССР.

Источник: www.youtube.com