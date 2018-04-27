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Какой допинг принимали русские силачи

00:20. 27 апреля 2018 Просмотров - 112 2 коммент. Опубликовал:

Иван Поддубный, Георг Гаккеншмидт, Иван Лебедев, Александр Засс и другие – силачи, вошедшие в историю мирового спорта. Их имена стали синонимами русской силы и духа, выносливости и неутомимости. Как и у всех спортсменов, одной из важнейших составляющих успеха тяжелоатлетов является их диета. Чем питались и на что налегали русские богатыри?

На натуральных продуктах

Борец и атлет Иван Поддубный, получивший на Западе прозвище Русский медведь, любил простую, но полезную пищу. Как вспоминала его племянница Мария Собко, когда Поддубный приходил в столовую, то первым делом просил наваристого борща. После первой порции мог заказать вторую, а потом и третью.

Очень любил борец молочные продукты и яйца. По словам современников, за раз великий русский атлет мог съесть десяток вареных яиц. А ведь это важнейший источник белка. Налегал Поддубный также на каши, мог выпить за день более трех литров молока. Очень любил Иван Максимович разрезать буханку хлеба на две части и намазывать на них полкило сливочного масла. Такое питание давало много необходимых организму калорий.

Важнейшим компонентом рациона атлета были овощи. И самым любимым из них была редька. Поддубный даже просил сестру выслать ему посылку с этими овощами в США, где в 1925 году он с успехом гастролировал, шокируя публику тем, что с легкостью побеждал атлетов, которые были моложе его на 10, 20, а порой и на 30 лет.

Натуральные растительные продукты способствуют производству необходимого атлету тестостерона. При этом сложно поверить, но весивший 120 килограммов Поддубный, был вегетарианцем. Мясо он не признавал, хотя и обладал колоссальным аппетитом.

Без мяса, алкоголя и курения

Не употреблял мясо и другой русский силач – Иван Лебедев. Атлет-гиревик, цирковой постановщик, борец и арбитр различных соревнований, он организовал русский чемпионат по греко-римской борьбе.

Силач всегда советовал своим ученикам и другим атлетам не есть мяса, которое, по его словам, «вносит в организм продукты гнилостного разложения». Спиртные напитки и курение также не жаловал. Зато рекомендовал налегать на яйца и пить больше теплого молока с сахаром.

Без мясного никуда

А вот для известного циркового атлета Георга Гаккеншмидта, одержавшего в схватках с 1889 года по 1908 год более трех тысяч побед, наоборот, мясо было одним из основных элементов спортивного рациона. Диету для Русского льва разработал петербургский доктор Владислав Краевский, который взял шефство над силачем.

Краевский кормил Русского льва крутым мясным бульоном, на приготовление одной порции которого (одной тарелки) шли 4-5 килограммов мяса бычка. На таком питании вкупе с базовым тренингом Гаккеншмидт раздался в груди за несколько месяцев на 12 сантиметров и стал, по единодушному мнению современников, напоминать фигурой Геркулеса.

Сам атлет говорил о своей диете, что мясо в ней составляет лишь третью часть, все остальное – растительная пища. Кроме мясных блюд он рекомендовал употреблять в больших количествах молоко и избегать острых блюд и уж тем более спиртных напитков (а также табакокурения), а вместо сахара есть сухофрукты.

Полностью от курения и алкоголя отказался и Александр Засс, прозванный Удивительным Самсоном. Атлет был сторонником изометрических упражнений, при которых человеческое тело сопротивляется неподвижному объекту. В Англии, куда он уехал в 1924 году, Самсона удостоили титула «Сильнейший человек на планете».

Статья по теме: Александр Засс: русский Самсон

Больше холестерина

Что объединяло этих выдающихся атлетов помимо их любви к спорту? Все они питались натуральными продуктами с высоким содержанием холестерина. Это органическое соединение в изобилии содержат такие продукты, как яйца, сыр, молоко, сливки, сметана, масло, творог и многие другие. Именно холестерин помогает выработке тестостерона, прямо отвечающего за рост мышечной массы.

Так, известный русский силач – Сергей Елисеев – сделал молоко и молочные продукты главным элементом своей спортивной диеты. Он предпочитал молочную кашу и простоквашу.

Повышается уровень тестостерона в организме и благодаря отказу от алкоголя и табака. При курении угарный газ попадает в кровь, что снижает способность организма превращать холестерин в тестостерон.

Эра синтетики

Таким образом, немалую роль в достижениях великих русских атлетов сыграли обычные продукты. Тестостерон и другие вещества, необходимые для роста мышечной массы, богатыри получали из натуральной пищи.

Между тем еще во второй половине XIX века в Европе начались эксперименты по получению синтетического тестостерона. Но первая в мире инъекция тестостерона пропионата была сделана только в конце 1930-х годов.

В 1956 году был создан анаболический стероид «Дианабол». Именно с этого момента препараты для искусственного наращивания мышечной массы получили распространение в мировом спорте.

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2 коммент.»

  • 946 704
    KOCMOHABT 27 апреля 2018 в 0:57 Ссылка Пометить
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    Я знаю, что в древней Греции допингом среди атлетов иногда был чеснок.

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    • 25684 12272
      Степаныч KOCMOHABT 27 апреля 2018 в 2:59 Ссылка Пометить
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      Это не допинг,а средство от простуды и гриппа.)))Я вот съедаю в день две дольки чеснока,и ни разу не болел гриппом за зиму,а ведь большинство нос воротят из за запаха изо рта,им бы все орви да терфлю дурням.)))

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