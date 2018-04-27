Как победить родовое проклятие? (Познавательное ТВ, Михаил Величко)

Михаил Величко: Как победить родовое проклятие? Часть из рассказа Михаила Величко “Беседы о жизни 5″: https://youtu.be/IFn67DQiGwI

Поведение и поступки предков формирую родовой эгрегор. Который оказывает влияние на потомков – как в хорошую, так и в плохую стороны.

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Источник: www.youtube.com