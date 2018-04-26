Протесты в Армении. 26.04.2018
12:20. 26 апреля 2018 Просмотров - 64 Нет комментариев Опубликовал: brahman
1. После заявлений о том, что премьер-министра будут выбирать на площади, Пашиняну кто-то надавал по шапке и он сменил пластинку – теперь на площади выбрали не премьера, а кандидата в премьеры от народа, коим конечно же утвержден Пашинян. Основное требование – утвердить "народного кандидата" в парламенте.
2. Выборы премьер-министра пройдут в парламенте 1 мая. Помимо партии самого Пашиняна, его там поддержит партия миллиардера Гагика Царукяна, с которым он продолжает вести переговоры. Также его вероятно поддержит "Даншакцутюн" вышедшая из коалиции с Республиканской партии.
3. Интрига в том, что этого все равно не хватает для утверждения премьера- у РПА есть простое большинство и без перебежчиков из этой партии, Пашиняна в парламенте не утвердят. Руководство РПА уже заявило, что не будет голосовать за Пашиняна, поэтому закулисные торги с участием армянских олигархов продолжаются. Отмечаются случаи бегства государственных чиновников на сторону оппозиции или сразу из страны.
4. Протесты против Карапетяна и РПА будут продолжаться пока Пашиняна не утвердят премьер-министром, но Пашинян после кулуарных переговоров согласился прекратить блокаду транспортных магистралей и улиц Еревана.
5. Пашинян встретился с российскими дипломатами, где заверил их, что у него нет планов предпринимать антироссийские действия и протест не носит антироссийский характер. Тут я думаю он лукавит, как в свое время точно так же лукавил Ющенко.
Хочу подчеркнуть, что избрание Виктора Ющенко президентом Украины выгодно России. Виктор Ющенко – адекватный человек, прагматичный, реальный партнер России. Кстати, именно при премьере Ющенко большой российский бизнес пришел на Украину и именно новый президент Украины может стать гарантом стабильности российского бизнеса в будущем российско-украинских межгосударственных отношений. И никаких фобий к русской культуре и русскому языку у него нет!
В своем меморандуме «Русский вопрос – украинский ответ» Виктор Ющенко заявил, что Россия является стратегическим партнером Украины, что выжить в современном мире, решить проблемы общеевропейской интеграции, глобальных финансовых кризисов Украина и Россия могут, только взаимодействуя и учитывая интересы друг друга.
Виктор Андреевич видит отношения России и Украины равноправными и считает, что только экономически сильная Украина сможет быть надежным партнером России. Украина стремится к активному сотрудничеству с Европейским Союзом и будет координировать эти шаги с Москвой.
Виктор Ющенко считает, что взаимоотношения Украины с НАТО ни в коем случае не будут противоречить двухсторонним договоренностям Украины и России по вопросам безопасности борьбы с международным терроризмом, которая без НАТО и России невозможна. В своем меморандуме Ющенко подчеркнул, что он сторонник Единого Экономического Пространства стран СНГ. (с) декабрь 2004 года, из интервью представителя Ющенко Михаила Спектора
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— Нет ли у вас опасений, что в случае затяжного политического кризиса Россия может занять некомфортную для вас позицию, учитывая украинский опыт?
— Вы знаете, я не хочу учитывать украинский опыт, потому что это вообще другая история. Я хочу четко констатировать (и об этом шла речь во время встречи с послом), что у этого [протестного] движения нет вообще никакого геополитического контекста. И это не движение ни против России, ни против Соединенных Штатов, ни против Евросоюза, ни против Ирана, ни против Грузии. Это движение против коррупции, это движение против неэффективного правления и это чисто внутриармянское движение. Есть некоторые субъекты, которые хотят представить, что они делают что-то по соглашению с Москвой [речь об исполняющем обязанности премьер-министра Армении Карене Карапетяне]. Но я очень рад, что официальные представители России говорят, что не намерены вмешиваться во внутренние процессы Армении, тем более что тут нет никакого геополитического контекста и вообще нет ни капли антироссийских настроений.
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— Что нужно исправить в ЕАЭС [Евразийский экономический союз]?
— Тут очень много проблем, и я надеюсь, что мы очень спокойно и терпеливо будем обсуждать эти проблемы и не будет никаких кризисов в этой сфере.
— Вы говорите без какой-либо конкретики.
— Да. Потому что это очень чувствительная тема, и мы должны быть очень осторожны.
— Поясните, пожалуйста, еще раз: выступаете ли вы за сохранение членства Армении в ОДКБ [Организация договора о коллективной безопасности] и почему?
— Мы никогда не говорили, что Армения должна покинуть ОДКБ. Мы говорили, что Армения должна понять, какие обязательства имеют наши стратегические партнеры перед нами и какие конкретные обязательства имеем перед ними мы, потому что очень много неразберихи в этой сфере. Мы считаем, требования нужно конкретизировать и обоюдные обязательства.
(c) 25 апреля 2018 года, из интервью Пашиняна РБК,
Примерно тоже самое Пашинян сейчас пытается скармливать России. Как типичный "нацдем" Пашинян конечно никогда не откажется от своей ориентации на Запад и при допуске к реальным инструментам власти, он конечно же рано или поздно постарается поднять и вопрос газовой трубы (как это сделал Ющенко в 2005 году, что привело к первой газовой войне) и статуса российской базы (на Украине это был Севастополь, в Армении – Гюмри). Что было дальше хорошо известно. Разумеется, в момент перехвата власти, некоторые очевидные шаги лучше не озвучивать сразу, чтобы не вспугнуть.
По словам Пашиняна, российские дипломаты уверили его, что Россия не собирается вмешиваться во внутренние дела Армении.
6. Стоит так же отметить, что в Армении появился аналог "Миротворца" с "врагами демократической революции" https://merjir-serjin.online/pink
Источник: colonelcassad.livejournal.com