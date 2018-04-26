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Про “святые 90-е”

14:53. 26 апреля 2018 Просмотров - 82 Нет комментариев Опубликовал:


Журналист Медведев про "Святые-90е"

В либеральной тусовочке вдруг стало снова модным с трепетным придыханием вспоминать девяностые – время свободы, возможностей, время, когда не было ужасного Путина, а невидимая рука рынка разбивала оковы тоталитаризма. Ну, отчасти так и было. Рука рынка была, но правда, больше всего крушила она не оковы, а заводы, фабрики, научные центры. И людей. Безжалостно уничтожала молотом фридманистских реформ.

Я все 90-е работал криминальным репортером. Какое оно было, это время свободы, я знаю в мельчайших деталях. Три — пять заказных убийств в неделю в Москве – обычное дело. Это не считая разборок со стрельбой. Причем часто убивали не только заказанного бизнесмена. Вот был как-то расстрел на Басманной. Бизнесмен, два охранника, четверо рабочих, которые делали ремонт в его квартире, и бабуля-соседка, которая выглянула на лестницу, когда там начали палить. Кровь текла по ступенькам, а начальник МУРа орал на меня и моего оператора: «Пошли на хер, стервятники». Ну что сказать? Прав был. Стервятники. На всех вокзалах и рынках открыто скупали краденое. Помните машины с надписью «Куплю золото, оргтехнику, серебро» на картонке под лобовым стеклом? Вот это оно и было. Дети-бомжи, дети-наркоманы, дети-проститутки. Я их видел лично, вытаскивал во время рейдов с операми из притонов. Они потом все равно туда возвращались.

Ехал как-то трамвай, а возле остановки была «стрелка» — две бригады выясняли отношения. Очередью из «Калашникова» прошили трамвай. Одна пассажирка погибла. Участники «стрелки» с одной из сторон, были из моего района. Я некоторых лично знал, мы вместе в школе занимались боксом. Время свободы, да. Помню, выезд на адрес. Семья наркоманов. Муж, жена, с ними жила теща-алкашка. Их грудной ребенок умер от голода. Они все деньги потратили на черняшку, обставились и забыли про пацана на трое суток. Бырыга жил в том же подъезде. До распада Союза инженером работал на заводе. Мы часто работали по ночам. За едой ездили на Белорусский вокзал, где вдоль площади от входа в кольцевую станцию «Белорусская», до входа в радиальную, стояли люди. Разных возрастов. Они продавали все, что могли. Сигареты, водку, пирожки, жареные окорочка (спасибо Бушу), вареную картошку. Что угодно, лишь бы хоть как-то заработать и выжить. Особенно запомнилась одна девушка, совсем молодая. Она там всегда стояла с грудным ребенком, видно не с кем его дома было оставить. Продавала она сигареты.

Вы давно видели, как на улице бычье в центре Москвы затаскивало в машину молодую девушку, чтобы увезти и изнасиловать? Давно? А вот тогда это была вполне себе частая практика.

Можно сказать – да это у тебя профессиональная деформация, поэтому ты так воспринимаешь ту эпоху. Да нет же. Это не у меня деформация. Это тогда к власти пришли те, кто изо всех сил старался деформировать мою Родину и мой народ. Эти, у власти, решали, кто не впишется в рынок, а кто впишется. Что приватизировать, что оптимизировать, что уничтожить. А отчего это время так мило либеральной тусовке, я понимаю. Для них люди – «генетический мусор», страна не та, рашка, так что страдания миллионов не повод для печали. И главное – им, либералам, тогда было очень хорошо. Они все встроились в систему по обслуживанию капитала и реформаторов, которые рвали на куски нашу Родину. Криейторы, рекламщики, райтеры, молодые, подающие надежды режиссеры/писатели/музыканты/авторы модных журналов про моду и немоду. Легион бессмысленных творцов пустоты. Бесконечные взрослые дядьки и тетеньки с детскими именами-кличками. Люся, Таня, Леся, Митя, Гоша. Или – как вариант – все воспевающие 90-е, просто были слишком молоды, чтобы помнить, какое это было время. И потому они и правда думают, что это было время жвачки, свободы, Ельцина и открытых горизонтов. Ельцин был, но часто бывал нетрезв. Жвачка была, и тогда правда было лучше жевать, чем говорить, потому что за одно слово можно было попасть с ходу на «штуку баксов». И это не фигура речи. Сам был свидетелем такой ситуации. И свобода была. Как жить, так и убивать. И горизонты были открыты, но там, на горизонтах маячил распад страны.

А так да, ничего было время, интересное. Есть что вспомнить, да вот нечего детям рассказать.

https://www.facebook.com/andrey.medvedev.96/posts/2178597942157096 – цинк

Только непонятно, почему он решил, что это сейчас стало модно, что в начале "10х", что в "нулевых", особого рода публика всегда продолжала стенать про утраченный "золотой век свободы" и "благословенные времена Ельцина".
Знаменитый опус Басилашвили про "святые 90-е" вышел, на минуточку, в 2012 году. Они ничего не забыли и ничему не научились.

Для контраста.



Благословенные 90-е.
Да, именно благословенные! Ибо — фонтаны голубые, розы красные, а мы с мужем молодые!
В ту прекрасную пору в открытую настежь западную дверь вместе со свежим воздухом свободы уже нанесло всякий мусор: фантики от жвачки, «сникерсы» и «марсы», окорочка Буша, рекламу и зеленые денежные знаки. Следом нагло и бесцеремонно ввалился дикий капитализм. Но мы были молоды, верили в демократию и светлое будущее и яростно спорили с родителями о преимуществах частной собственности . А между спорами и митингами много работали, потому что стали счастливыми родителями маленького человека. Благодаря энергии, молодости и оптимизму жизнь нашей семьи потихоньку налаживалась — мы купили новый цветной телевизор «Рубин». А телевизор, как известно, главное украшение дома.

В девяностые годы телевидение переживало небывалый расцвет: появлялись мыльные оперы, публицистические передачи и реалити — шоу. Но, самое главное — стали показывать много невиданных мульфильмов и передач для детей. Мой сын с удовольствием наблюдал за приключениями диснеевских героев, а я могла заниматься своими делами.
Только в субботний день все было иначе. Там, далеко в Москве, кому — то не хотелось спать в субботу. Сын тащил нас с мужем к «волшебному ящику», и мы втроем смотрели «Зов джунглей». Что — то необъяснимо — притягательное было в этой простой передаче с обаятельным ведущим и толпой детишек, увлеченно бегающих по студии. Дети побеждали и проигрывали в соревнованиях, получали «бананы» и «кости», а мы не отрываясь смотрели в экран телевизора.

Через несколько минут после начала передачи наша семья разделялась на «хищников» и «травоядных». Для равного количества участников в игру вовлекалась собака, и начиналось что — то невообразимое. Сначала все сидели спокойно и переживали за свои команды. Постепенно страсти накалялись, и к концу прогреммы три человека и собака дружно боролись друг с другом на полу, используя подушки в качестве оружия. Заканчивались наши соревнования полным беспорядком в квартире. Я выпроваживала мужчин гулять, и наводила чистоту.
Давно повзрослел сын, давно нет нашей веселой собаки. Страна перешагнула через одну пропасть и снова замерла в ожидании перемен. А я до сих пор вспоминаю веселые игры по субботам и испытываю нежную благодарность к Сергею Супоневу за прекрасную детскую передачу «Зов джунглей».

Татьяна С.

https://love90.org/vospominaniya-2/blagoslovennye-90-e/ – цинк

Вот уже действительно, "Зов джунглей", где лучшее воспоминание это просмотр телевизора, в то время как страну поделили на "хищников" и "травоядных" отнюдь не в телевизоре, и такие как Медведев могли это живописать по долгу своей работы.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: 90-е, ельцин, либералы
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