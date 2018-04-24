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Интернет был изобретён в Индии во времена «Махабхараты»

21:25. 24 апреля 2018 Просмотров - 104 Нет комментариев Опубликовал:

kin-dza-dza_citaty Выступая в Агартале на региональной конференции по компьютеризации и внедрению реформ, главный министр северо-восточного штата Трипуры Биплап Кумар Деб сделал заявление о том, что Интернет и космические спутники были изобретены задолго до появления западной цивилизации, «сотни тысяч лет назад».                                                                                                          4636 Научно-техническая революция, оказавшая существенное влияние на развитие человечества, произошла в Индии в глубокой древности и нашла своё отображение в древнеиндийском эпосе «Махабхарата». Одно из центральных событий, описание которого занимает более четверти текста, – битва на Курукшетре. Сражение происходило в междуречье в течение 18 дней, в нём приняли участие многочисленные армии. Один из главных героев литературного памятника – колесничий по имени Санджая, который умел летать по небу. А когда слепой царь Дхритраштра отказывается лично наблюдать за битвой при помощи особого «божественного зрения», Санджая становится его доверенным лицом.                                                                                                                                         81178935 С помощью магического устройства он следит за всеми событиями на поле боя и даже слышит разговоры витязей в режиме онлайн. Все эти сведения 46-летний чиновник считает доказательством продвинутых технологий древности. На министра посыпались обвинения в отсутствии необходимых знаний и несоответствии занимаемой должности. В ответ на это Биплап Кумар Деб назвал своих критиков ограниченными людьми: «Некоторые европейские страны и США утверждают, что современная система связи была их изобретением.    pepelac_ecilop Нет. Всё это изобрели у нас, и все эти технологии были у нас ещё в древние времена». Также чиновник обратился к своим соотечественникам: «Узко мыслящим людям трудно поверить в это, они хотят умалить собственную нацию и высоко оценивают другие страны. Верьте в правду. Не путайте и не смущайте других». Меня совсем не удивила однобокая реакция мировых СМИ. Никто не спешит смеяться и говорить едкие замечания, когда речь заходит об изображениях летательных аппаратов среди артефактов Древнего Египта. Отчего же тогда право восточного полуострова на уникальное историческое наследие воспринимается журналистами в штыки?..

Западное интернет-сообщество, воспитанное на идеях превосходства своей нации над всеми другими, привыкшее делить страны мира на «первые, вторые и третьи» и по-прежнему считающее Индию своей бывшей колонией, подобных заявлений не приемлет в принципе. Активно продвигаемая западными и прозападными учёными идея Африки как колыбели человечества популяризируется немыслимыми темпами.

Почему в Голливуде снимают столько фильмов о Древнем Египте, Древней Греции и Древнем Риме? Да потому что западная Европа и США, грубо говоря, считают себя их законными наследниками. Именно поэтому всё, что касается Африки – священно, солидно и незыблемо. Читайте любую новость между строк.

Это африканские мореплаватели (предки великих европейцев) первыми открыли Америку. Римские полководцы (предки великих европейцев) являются образцом доблести. Думаю, что перечень великих достижений продолжать не стоит. Все остальные страны – где-то там, за скобками, внизу иерархической лестницы, в хвосте очереди, бегали в шкурах за мамонтами, когда – предки великих европейцев – древние греки создавали основы современных наук.                                                                                                      1458119546113857006 Не спешите присоединяться к толпе, бегущей бросать камни в «необразованного» индуса. Дайте каждой стране её маленькое право на место под солнцем. Думаете, индийский министр националист? Нет, он бунтарь, и это его форма протеста против западного нарциссизма. Азии надоело быть зависимым сателлитом и жить под диктовку США, она хочет равенства и автономии в принятии решений. Наступает новая эпоха. Лишь бы никто не заигрался и не почувствовал себя «равнее других» – иначе от этой цивилизации останутся одни предания, похожие на «Махабхарату». 

Источник: www.neveroyatno.info

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