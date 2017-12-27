Тартарией европейцы называли в средние века любую территорию, где жили арии!

Что интересно, и название земель (областей) "Тартария", и название рождённого на Крайнем Севере белокожего народа — "арии", расселившегося на планете столь широко, как может позволить себе только народ-миссионер, появилось в лексиконе других народов мира и на географических картах совсем не потому, что эти светлоглазые и белокожие люди так называли себя и места своего проживания, а исключительно потому что так их назвали западные историки и картографы!

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На этих фотографиях пра-пра-пра-правнуки тех "ариев", которые жили в различных областях, обозначенных на географических картах как "Тартарии":

И если со словом "арии" всё более-менее всем ясно, его основной смысл "благородные" (у индусов), а его синоним — "гиперборейцы", (это название "ариев" пошло от греков и указывает на их северную прародину — Заполярье), то с географическим термином "Тартария" ещё в древности было сделано много спекуляций, что в конечном итоге привело к замусориванию исторических книг разнообразной дезинформацией.

Вот, к примеру, каким "винегретом" из смыслов кормят сегодня публику современные так называемые историки:

"Когда человек слышит слово «Тартария», у него сразу возникает ассоциация с древнегреческим Тартаром – бездной, расположенной под царством бога мёртвых Аида. Именно отсюда пошло крылатое выражение «провалиться в тартарары», то есть бесследно исчезнуть. Из всех народов, живущих на территории современной России, только татары напоминают о канувшей в Лету огромной стране. Некоторые учёные убеждены, что называть так только мусульманскую часть населения неправильно, ведь в прошлом тартарами именовали разные народности, независимо от их вероисповедания..." Источник.

Всё свалила в кучу некая Ирина Мороз, разместившая этот текст в Интернете. Она связала географический термин "Тартария" с татарами, татар с мусульманством, и в довершение заявила, что "в прошлом тартарами именовали разные народности"!

Правильно будет так: в прошлом западные историки и картографы называли Тартариями разные земли, на которых проживали разные народности, и в том числе арии, которые выступали для этих народов учителями, учили их развивать в себе творческие способности, исходящие от взаимодействия души человека с Богом-Духом-Творцом, с которым у ариев-гиперборейцев была особо сильная связь!

Последнее (про ариев) — важная добавка-уточнение, без которой вся история древнего мира становится просто непонятной. Как, например, многим до сих пор не понятны слова, написанные древнегреческим историком Геродотом: "Мудрецы и служители легендарного Аполлона Абарис и Аристей, обучавшие греков, считались выходцами из страны гипербореев" (Herodot. IV 13-15; Himer. Orat. XXV 5).

Увидели это: "обучавшие греков"!?

Смотрим теперь, что вписал в мировую историю про гипербореев-ариев древнегреческий поэт Пиндар, живший в 6 веке до новой эры:

"Гипербореи были художественно одарены. Блаженная жизнь сопровождалась у гипербореев песнями, танцами, музыкой и пирами; вечное веселье и благоговейные молитвы характерны для этого народа. Гиперборейцы обучали и наделяли другие народы новыми культурными ценностями (музыкой, философией, искусством создания поэм и гимнов". (Пиндар, Pyth. X 29-4Т).

Увидели здесь это: "гиперборейцы обучали и наделяли другие народы новыми культурными ценностями (музыкой, философией, искусством создания поэм и гимнов"!?

Фреска из раскопанного в XIX веке города Помпеи, погибшего от извержения вулкана в 79 году — одно из доказательств художественной одарённости ариев, которые обучали другие народы и наделяли их новыми культурными ценностями . Фреска из раскопанного в XIX веке города Помпеи, погибшего от извержения вулкана в 79 году — одно из доказательств художественной одарённости ариев, которые обучали другие народы и наделяли их новыми культурными ценностями .

Теперь, чтобы читателю было понятно, что я отвечаю за каждое написанное мною слово, ещё раз перечитаем моё определение:

"В прошлом западные историки и картографы называли Тартариями разные земли, на которых проживали разные народности, и в том числе арии, которые выступали для этих народов учителями, учили их развивать в себе творческие способности, исходящие от взаимодействия души человека с Богом-Духом-Творцом, с которым у ариев была особо сильная связь!"

Предвижу, что за последние слова в этом определении кое-кто сейчас начнёт изрыгать вопли и проклятия в мой адрес, однако, я "заземлю" этих товарищей фактами, которые, как известно, такая вещь, что с ними спорить безполезно.

Эти слова (ниже) о Боге-Духе-Творце я взял из старинной арийской книги "Махабхараты", написанной санскритом (священным письмом) в 1 тысячелетии до новой эры и сохранившейся до наших дней на территории Индии, где в настоящее время проживает почти 100 миллионов потомков ариев-гипербореев.

"Тела преходящи; мертва их отдельность;

Лишь вечного Духа жива беспредельность".

...

"Для Духа нет смерти, как нет и рожденья,

И нет сновиденья, и нет пробужденья..."

...

"Кто, действуя, с Духом Всесущим сольётся,

Того вековечное зло не коснётся..."

Исходя из этих "пазлов" исторической мозаики мы уже можем сделать выводы:

1. Арии-гиперборейцы были народом-миссионером.





2. Арии-гиперборейцы имели особо сильную связь (в сравнении с другими народами) с Богом-Духом-Творцом, от которого происходят все духовные таланты в человеке.





3. Арии-гиперборейцы учили представителей других народов развивать в себе творческие способности, исходящие от взаимодействия души человека с Богом-Духом-Творцом.

Это знание позволяет сегодня понять даже то, какой национальности на самом деле был легендарный Христос-Спаситель, который пришёл к евреям со словами: "не здоровые имеют нужду во враче, но больные; Я пришёл призвать не праведников, но грешников к покаянию..." (Мк. 2: 17). Говоря евреям слова: "Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине" (Ин 4: 24), Спаситель проповедовал им арийское учение о Боге-Духе-Творце, фрагмент которого содержится в книге Махабхарате, сложенной за 1000 лет до рождения Христа, шесть стихотворных срок из которого я привёл выше!

Ну а самым наглядным доказательством того, что легендарный Христос проповедовал евреям именно арийское учение о Боге-Духе-Творце, является христианский храм 6 века новой эры, раскопанный в Северном Иордане, в городе Гераса (Gerasa), в 1920 году из под селевого завала, засыпавшего этот храм ещё в 8 веке новой эры. Кстати, город Gerasa помимо всего прочего знаменит тем, что в древности он входил вДесятиградие, упомянутое в Библии, и по нему когда-то ходил сам Христос-Спаситель, что тоже отмечено в Библии!

Красный прямоугольник указывает, где была сфотографирована приведенная ниже мозаичная картина.

Иордания. 553 г. н.э. Мозаика в храме Святого Космаса и Дамиана. Иордания. 553 г. н.э. Мозаика в храме Святого Космаса и Дамиана.

Эта напольная храмовая мозаика словно кричит нам: "Люди! Откройте глаза! Посмотрите на эти арийские свастики-пропеллеры — графические символы вездесущего Святого Духа! Неужели вы не понимаете, что Христос не был и не мог быть евреем!"

Теперь посмотрим на нашу историю с другого бока.

В международной еврейской энциклопедии под названием "Википедия" о Тартарии (как месте проживания ариев среди других народов) рассказывается такая история:

"...В XVII веке миссионеры постепенно продвигались вглубь Тартарии, вместе с маньчжурской армией; в 1682—1683 годах начались контакты с русскими исследователями, которые интересовались китайскими источниками по Тартарии. Миссионеры-иезуиты Фердинанд Вербист, Жан Франсуа Жербийон и другие искали путь из Пекина в Европу через Великую Тартарию; миссионеры контактировали, в частности, с русским дипломатом Николаем Спафарием. В результате сотрудничества по обмену знаниями Тартария стала более доступной. «Путь через страну узбеков в Китай не был столь трудным и долгим, как полагает большинство», — заключил в 1693 году путешественник-иезуит Филипп Авриль. Карты становились более точными; наиболее важной работой было фундаментальное «Географическое, историческое, хронологическое, политическое и физическое описание Китайской империи и китайской Тартарии» Жана-Батиста Дюальда (1735). Большое значение Дюальд придавал Великой Китайской стене — границе между «цивилизованным миром» и «варварством». Мир варваров за Великой Китайской стеной получает название Великой Тартарии". Источник.

Вот вам и доказательство, что слово Тартария в устах и письменах западных историков и картографов было таким же ругательным как и слово "варвары".

Читаем ту же еврейскую "Википедию":

"Варвары (др.-греч. βάρβαρος, barbaros — «негреческий», «чужеземец») — люди, которые для древних греков, а затем и для римлян были чужеземцами, говорили на непонятном им языке и были чужды их культуре. Слово греческого и, по-видимому, звукоподражательного происхождения. В ряде европейских языков слово заимствовано через лат. barbarus. Русское «варвар» — через др.-русск., ст.‑слав. варваръ, варъваръ (заимствовано из среднегреческого). В новое время варварами стали обозначать совокупности народов, вторгавшихся в пределы Римской империи (варварские завоевания), пользуясь её ослаблением, и основывавших на её территории самостоятельные государства (королевства). В переносном значении варвары — невежественные, грубые, жестокие люди, разрушители культурных ценностей..." Источник.

И жили эти "варвары" в "Великой Тартарии", по другую сторону Великой Китайской стены, то есть, на территории, которую ныне занимает государство Российская Федерация!

Исходя из такой уничижительной логики древних западных историков и картографов, называвших "Тартарией" земли, на которых проживали благородные "арии", это географическое название "Тартария" должно тоже нести в себе такой же уничижительный смысл, как и слово "варвар".

Будем искать этому доказательства?

А то!

Доверимся ещё раз еврейской энциклопедии под названием "Википедия":

1. "Тартар (др.-греч. Τάρταρος), в древнегреческой мифологии — глубочайшая бездна, находящаяся под царством Аида (представление, начиная с Гесиода), куда после титаномахии Зевс низвергнул Кроноса и титанов и где их стерегли сторукие исполины Гекатонхейры, дети Урана. Там же были заточены циклопы.

Это тёмная бездна, которая настолько же удалена от поверхности земли, насколько от земли небо: по словам Гесиода, медная наковальня летела бы от поверхности земли до Тартара в течение девяти дней. Тартар был окружён тройным слоем мрака бога Эреба и медными стенами с медными воротами бога Посейдона.

Согласно Гесиоду, он возник вслед за Хаосом и Геей. По Эпимениду, рождён от Аэра и Нюкты. По другим авторам, как персонификация этой бездны, Тартар был сыном Эфира и Геи. От Тартара Гея породила чудовищных Тифона и Ехидну.



2. По свидетельствам древнегреческих авторов, Тартар находился на Севере. Позднее авторы стали считать Тартар самым отдалённым местом в Аиде. В Средние века Тартаром стали называть наиболее заброшенные и удалённые уголки земли. Во времена поздней античности Тартар представлялся пространством плотного холода и тьмы..." Источник.

Вот и объяснение, почему все места проживания ариев-гипербореев назывались в средние века Тартариями! Их родина — Крайний Север, где зимой бывает и лютый холод и Полярная ночь (многосуточная тьма)! Прародину ариев-гиперборейцев вполне можно охарактеризовать и как "наиболее удалённый уголок земли".

На карте древнегреского картографа учёного Птолемея, составленной около 140 года новой эры, Гиперборея (прародина ариев) как раз и является наиболее удалённой от "цивилизации" территорией! И заметьте, на карте Птолемея ещё не было никаких надписей "Тартария"! Они появились позже (с уничижительным смыслом) вслед за появлением уничижительного слова "варвары".

Дополните эту "картину маслом" двумя видеопазлами, где глава "Русской Православной Церкви" говорит про славян-"варваров" и про так называемые "гиперборейские страны", которые потому так назывались, что в них жили гиперборейцы-арии, занимая территорию от Крайнего Севера до Визанитии:

1. "Славяне были варварами":

2. "Титул патриарха РПЦ — "Патриарх Гиперборейских стран".

Получается, что патриарх Кирилл в первом видео даже не славян назвал варварами, а ариев-гиперборейцев!

Делайте выводы, друзья!

Ну а почему арии-гиперборейцы были задвинуты и до сих пор задвигаются в некий Тартар (др.-греч. Τάρταρος, в древнегреческой мифологии — глубочайшая бездна, находящаяся под царством Аида), это объяснимо. Теперь роль народа-миссионера исполняет на планете другой народ — евреи! И мы все живём во времена исполнения "библейского сценария".

Далее вашему вниманию предлагается звукозапись, сделанная в Большой хоральной синагоге Санкт-Петербурга, подтверждающая приведенную выше мысль: "Иудаизм — самая миссионерская религия на земле!":

Желающим прочесть продолжение этой темы, рекомендую скачать мою книгу "Всё тайное проясняется...": https://yadi.sk/d/rcqu5htz3PGfcs

26 декабря 2017 г. Мурманск. Антон Благин

Комментарии:

Koncm: детские фото не доказательство! Генетика и только генетика.

AntonBlagin → Koncm: Вы не правы! Белый цвет кожи и светлый цвет глаз — это не столько генетическая метка, сколько географическая! Доказано уже мною в статье "Русские, кто вы и где вы?"





А на предложенной вами фотографии мы видим представителей белого народа Африканского континента — так называемых "амазахов". Они тоже потомки ариев, часть которых прошла когда-то через Древний Египет и обосновалась в Африке.

Вот ещё африканские "амазахи". Кто-то может отличить этих африканских "амазашек" от русских женщин?

Ирина Теплотанская (Ашихмина):

Единственное несогласие мое в том , что "....Вот и объяснение, почему все места проживания ариев-гипербореев назывались в средние века Тартариями! Их родина — Крайний Север, где зимой бывает и лютый холод и Полярная ночь (многосуточная тьма)! Прародину ариев-гиперборейцев вполне можно охарактеризовать и как "наиболее удалённый уголок земли"......

В Гиперборее был тёплый, южный климат, и это доказывают раскопки как берегов Белого моря, так и Кольского полуострова, и практически всего Урала. Вмёрзшие мамонты в мерзлоту, у которых в пасти свежая зелёная трава осталась, березы и яблони, крокодилы и многое другое. Муж работал шахтером-проходчиком в Пермском крае, так вот, в пластах они находили листья пальмовые, раковины больших моллюсков и пр. И ещё. На портале "Все о Гиперборее" Международный клуб учёных выкладывает отчёты о своих экспедициях археологических находках и мн. другое по Гиперборее. Так вот, Апполон, Зевс, Прометей и др. Боги, а также птица Феникс (наскальные рисунки) как раз и были обнаружены на Кольском полуострове. И вывод делается, что эти Боги гиперборейские учили всех землян, а первых в Египте, строительству, искусству, обработке металла, камня и т. д.

Спасибо, Антон за Вашу очередную работу, это очень интересная тема и нужная, тем более сейчас!

AntonBlagin → Ирина Теплотанская (Ашихмина):

Благодарю за отзыв! На нынешнем Крайнем Севере России действительно когда-то было тепло, и я сам написал на эту тему статью "Почему Якутия и северная Сибирь стали кладбищем мамонтов, и где научное объяснение этому факту?". В то же время в Индии, к счастью, сохранились книги, написанные ариями — "Веды", которые сейчас называют "индо-арийскими Ведами". Их всего 4 штуки, и в них описан период жизни ариев, когда на Крайнем Севере (в Гиперборее) были, как сейчас, Полярная ночь и Полярный день), были северные сияния, кои арии называли "светом Богов", и многое другое, присущее именно Северу. Вот как сегодня на Крайнем Севере зажигается во время магнитных бурь "свет Богов":