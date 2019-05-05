Тартария. Этимология

На самом деле, ничего тайного в происхождении слова "Тартария" нет. Ответ можно найти в самом обычном словаре. И оттого становятся крайне непонятными все эти попытки выдумать этимологию от никогда не существовавших "Тархов и Тар".

Из словаря

Санскрит, слово तर्तरीक [тартариик]. Хинди-словарь hindimatlab.com определяет его как "крест; перемещение поперёк". Другой знаменитый словарь современного хинди - pustak.org - дает еще более образные толкования с тем же смыслом: "пересечение, крест, каламбур; лодка, нести, паром". Да, каламбур - это игра слов, пересечение их смыслов или звучаний, то есть тот же крест. Лодка, паром - это всё переправы, то есть пересечение реки. И вот уже англо-санскритский словарь дает то же значение - "лодка; пересекающий".

Как же получилось так, что слово есть, в словарях отображено, а никто на это не посмотрел? Ну, серьезно! Я много перелистал интернет-страниц, чтобы найти хоть где-нибудь это толкование... не нашел. Собственно, поэтому и решил написать здесь эту статью.

Что ж, теперь взглянем на любую свеженарисованную карту с Тартарией:

Что видим? Тартария - это перекресток мира: Китай с Индией, Америка, Европа, Южная Азия. То есть Тартария, получается, - это чисто картографическое название. Ни о каком самоназвании тут речи не идет, и, следовательно, "Тартария" - это не название какой-либо страны или империи. Лишь география...

Но можно трактовать сие значение еще более прозаичней. Кто у нас непрестанно пересекает территории? Кочевники! Причем, как скотоводы, как южно- и малоазиатские народы, так и охотники-индейцы, бывшие сибиряки. Тоже подходит, да еще и с официальной версией вообще ни на шаг не расходится. Одно кочевье за Волгой...

Ну, и третья версия, которую я могу предложить, это связь с Великим шелковым путем, который проходил, вроде бы, по югу Тартарии и стал градообразующим, ведь торговый путь долог, нужны места отдыха, из которых и выросли торговые и стояночные точки, ставшие поселениями. Именно смысл Дороги, пути заложен здесь в этот корень "Тар". Совсем как в знакомых нам словах: Тракт, Track, Trans, Тропа, Trip, Travel, Трахея и д.р.

Здесь же мы имеем двойной "Тар", что должно намекать на движение туда и обратно, видимо.

Но вот вопрос, почему именно Санскрит? Ни тюркское наречие, ни европейское (кто и рисовал все эти карты), и даже не китайское, хотя имя наших родных нынешних татар, с которыми живем бок о бок много лет, этимологи пытаются вывести именно из китайского 鞑靼 [дадань]. Википедия тут же сообщает, что "китайцы стали называть татарами (да-дань) всех кочевников восточной части Великой степи независимо от их действительной этнической принадлежности", то есть, что "дадан" (не могу читать... так и просится "дай дань!"), что "тартариик" - всё свелось к кочевникам.

Но всё же санскрит. Уж не в моголах ли дело, культура которых, по крайне мере, внешне, похожа на индийскую. То есть истоки слова надо искать где-то в Пакистане, Северной Индии, Тибете, а, может даже, и в Узбекистане. Если честно, то стреляю из пушки по комару, так как, во-первых, не моя это область знаний, во-вторых, в тех местах сложно ожидать чистого санскрита, т.к. персидские, тюркские, китайские и индийские диалекты в той области перемешивались постоянно, видимо, что усложняет поиск источника. И в-третьих, в этом языковом котле Санскрит, столь похожий на северо-русский, греческий, английский, немного режет глаз. Может быть, его носителем было маленькое племя, а может, санскрит - это тоже некая солянка. Ведь несмотря на его явное родство европейским языкам, в нем много таких слов, которые ни на что не похожи. Миру санскрит известен только по ведийской поэзии, а поэтический язык и бытовой - это несколько разные категории.

Так что это настоящая загадка, кто ж из географов подхватил это местное словечко и так ловко его применил. Может быть, местное население так и называло какую-то часто пересекаемую территорию, а европейские путешественники уже растянули это название на "полмира"...

Если честно, то мне не важно, была ли за Волгой какая-то империя или там бродили кочевники. Здесь меня интересует только само слово "Тартар(ия)" и то, чему оно может научить.

Глянем на главное составляющее этого तर्तरीक (кстати, уже здесь есть все предпосылки, чтобы при переписывании потерять букву "р" и начать говорить "татары", ведь первая "р" здесь явно не пишется, но все-таки есть, поэтому легко можно напутать и не увидеть скрытую "р". Если принимать это за довод, то следует признать, что имя "татарам" давали через письменные источники):

तार [тара] в современном Хинди обозначает: "Нить, Провод, Пряжа, Хорда, Земля (на латыни Terra), Волокно, Строка, Телеграмма, Телеграф". Все слова из одного логического ряда - нечто проводящее, передающее.

А вот его более широкий спектр в Санскрите: "переход, сохранение, защита, спаситель, добро, чистый, громкий, пронизительный, дорога, перенос через или за пределы, превосходный, излучающий, высокий, отличный, проход над или за, покорение, сияющий, край одежды, зрачок, корабль, лодка, плот, паром, дорогой (в смысле "любимый"), звезда (сравните с англ. s-tar), астеризм (греч. Ас-тер-ос), вид метеора, конь, превосходить, жемчужина, огонь, серебро, спуск к реке, насыпь".

Давайте разбираться, что же тут происходит, для этого я сгруппирую подобные слова:

1 - переход, перенос через или за пределы, проход над или за, дорога - относятся к пересечению местности или границы.

2 - корабль, лодка, плот, паром, конь - это всё средства переправы, то есть того же пересечения

3 - громкий, пронизительный, преводсходный, отличный, превосходить - это всё превосходная степень чего-либо. В словаре можно встретить еще и такой перевод как "очень вкусно приготовленный", что тоже отображает превосходную степень.

4 - сохранение, защита, спаситель - это то, что ограждает от беды, закрывает собой, встает на пути опасности.

5 - звезда - всегда рисуется в виде расходящихся лучей из одной точки, что отражено в переводе "излучающий, лучистый". Именно о звездной форме нам говорит такое значение как "зрачок глаза".

6 - серебро, огонь, жемчужина, сияющий, чистый - эпитеты звезды, излучающей в разные стороны свет. Кстати, звезды же использовались для навигации, что соединяет этот пункт с 1 и 2

7 - высокий, насыпь, спуск к реке (то есть берег) - тут совпадение смыслов с пунктом 4 (как в словах "берег" и "оберег") и 3 (выше остального, превосходство). Сюда же, наверно, относится и "край одежды".

8 - дорогой - тут либо тот же смысл, что у "сияющих жемчужин" из 6 пункта, либо та же превосходная степень. Но вообще, крайне любопытно, что и в русском языке "дорога" и "дорогой" - однокоренные.

9 - покорение - это преодоление, доминирование - превосходная степень

Таким образом, слово "тара" всюду нам дает смысл "пересечение", будь это переправа, преодоление, вставание на пути, превосходная степень (перекрывает все остальное), лучистость (выход из одной точки, как пересечение направлений)

तरिक [тарика] - "над, перевозка грузов, переправщик"

В словарях что "тарика", что "тартарика" имеют одинаковый смысл, но все-таки я за то, что корень не просто так повторяется дважды в слове и должен уточнять смысл этой "переправы", и скорей всего он ведет нас либо конкретно к перекрестку (два раза "тар" как перекрытие одного другим), либо к движению туда-обратно (а не только перевозка-переправа в одну сторону), либо же тут объединение этих двух значений и тогда получаем некую транспортную (от слова trans - движение, передача через какое-нибудь пространство (Ушаков), передача) развязку.

Из Шотландии

Знаменитая "традиционная" одежда гордых шотландских горцев - килт, выполненный из ткани с загадочным названием "Тартан". Собственно, это не ткань, а именно орнамент так зовётся. И, особо не думая, английские этимологи решили записать эту ткань в татарские. Мол, раз "Тартан", значит, от "Тартаров", ссылаясь на Старофранцузский язык, как бы говоря "А мы че? Мы ниче! Это все французы! Они так назвали! Нам остается только пользоваться". Позже предприняли вторую попытку, поняв глупость своего предположения, и сказали: "Не, не татарский орнамент, а Тирийский! (Тир или Сур, Ливан, бывшая Финикия)".

Но и это выглядит слабовато для великих британских ученых, поэтому кто-то кинул крошечное рациональное зерно, предположив, что, возможно, слово Тартан происходит от шотландского (гэльского) "tarsainn", что значит "через (пересекать), над". Конечно, рациональным тут был не "шотландский" язык, а само значение. Разумеется, от "пересечения" происходит сие название, и не надо выдумывать никаких татарских или финикийских корней орнамента.

То есть "шотландка" - это не "клеточка", а прежде всего "перекрестки".

Из Мифов

И, конечно же, нельзя не коснуться темы греческого Тартара. Сравнения Тартарии и Тартара были всегда, и это стало официальной версией. Приведу ее здесь для полноты картины. Из Википедии:

«Названия «Тартария» и «тартары» происходит от этнонима татары, под которыми в древности понимали все тюркские и монгольские народы, не слишком различая их по языкам и национальностям… Вплоть до XIX века сведения о них и об их государствах оставались крайне скудными и отрывочными. При этом у западноевропейцев термин превратился в «тартары» из-за контаминации с Тартаром. Последний в Средние века означал как глубочайшие области ада, так и далёкие неизвестные области Земли. Исследователь С. Горшенина пишет, что отразившие страх перед монгольскими завоевателями зловещие образы Тартарии и тартар заменили в сознании европейцев Гога и Магога, также обитавших на северо-востоке мира. Как более живописно сказано в русском академическом издании 1846 года: «В понимании европейцев „тартары“ — народ, несущий ужасы и конец света, и форма этого слова сделалась общеупотребительной, намекая на происхождение врагов Христианства из языческого Тартара»

Хотя, сами понимаете, что это ни разу не этимология, поскольку последняя призвана раскрыть Происхождение слова; а говорить о том, что «Тартария» - это смешение «татар» и «Тартара», не объясняя ни того, ни другого, – только следы запутывать. Так можно что угодно сроднить. Это как вещать «истину», презрительно закатывая глаза, что Азиаты так называются потому, что живут в Азии, Кэп!!

Официальная версия суховата, в ней всё сравнение Тартарии с Тартаром сводится только лишь к противостоянию Ада и Католичества, Тьмы и Цивилизации, как бы метафора. Но вообще-то для сопоставления Тартарии и греческого "Τάρταρος" есть и другие причины, никак не связанные со страхом перед "демонами-азиатами". Сейчас я кратко их перечислю:

1. Самый очевидный и распространенный факт, указанный даже в Википедии - удаленность Тартарии от Европы. Как и Тартар располагался далеко от поверхности земли.

2. Тартар, по сообщению Гесиода, обнесен большой медной стеной, сотворенной Посейдоном. О территории Тартарии так же говорится, что в "далекие-далекие" времена в Кавказских ущельях (откуда для европейцев и начиналась Тартария) Александр Македонский дверью запер дикие народы.

3. Самый частый эпитет Тартара - ἠερόεντα, то есть "туманный, облачный, сумеречный". Читаем, как Вергилий описывал земли близ Азовского моря. Либо Вергилий был совсем не сведущим в географии, либо... В любом варианте, этот текст соответствует или сформировал отношение к землям, расположенным ненамного севернее Балкан, на долгие годы. И тут уж точно описывается "сумеречный край":

"Иначе – там, где скифы живут, близ вод Меотийских,

Там, где желтый песок, взбаламученный, крутится в Истре,

Там, где Родопы загиб под самый полюс протянут.

Там в хлевах, взаперти, подолгу содержат скотину;

Нет там в поле травы и нет листвы на деревьях,

Но, безотрадна, лежит подо льдом глубоким, в сугробах

Снежных земля, и они в семь локтей высоты достигают.

Там постоянно зима, постоянно холодом дышат

Кавры. Смурую мглу там солнце рассеять не в силах,

Мчится ль оно на конях наивысшего неба достигнуть

Иль колесницу купать в румяных волнах Океана.

Вдруг на бегущей воде застывают нежданные корки,

И уж река на хребте железные держит ободья, —

Прежде приют кораблей, теперь же – разлатых повозок.

Трещины медь там нередко дает; каленеют одежды

Прямо на теле; вино не течет, топором его рубят.

Целые заводи вдруг обращаются в крепкую льдину,

И, в бороде затвердев непрочесанной, виснут сосульки.

Снег меж тем все идет и воздух собой заполняет;

И погибают стада; стоят неподвижно, морозом

Скованы, туши быков, под невиданным грузом олени

Стынут, сбившись толпой, – рогов лишь видны верхушки.

Не посылая собак, не трудясь расставлять и тенета,

Их, устрашенных уже, пробивающих снежную гору

Тщетно грудью своей, не пугая их красной метелкой,

Копьями бьют, подойдя к ним вплотную, и громко ревущих

Так добивают; потом уносят с радостным гиком.

Сами ж в землянках своих спокойно досуги проводят

Там, в глубине; натаскают полен дубовых и цельных

Вязов к своим очагам и жгут их в пламени дымном.

В играх зимнюю ночь проводят, вину подражая

Брагою или питьем из перебродившей рябины.

Так и живут дикари под Медведицей гиперборейской

Злобные. Тяжко терпеть им удары рифейского Эвра —

И прикрывают тела звериною рыжею шкурой".

(Георгики, III:349-383)

4. Подземный мир во всех мифологиях охраняется собаками. В Египте это шакал Анубис, у народов Сибири - это обычные псы, у скандинавов - злобный пёс Гарм, у греков - Цербер. В названии "Цер-бер" можно увидеть "Границу держащий". В то же время еще с античных времен известно о кинокефалах, то есть собакоголовых народах, которых греки помещали на границе их ойкумены, то есть псеглавцы как раз "держали" границы знакомого грекам мира, а дальше начиналась "сумрачная" неизвестность, которая и являлась "Тартарией". Так что у Аида, который сливался с Тартаром в поздних представлениях, был свой пёс-охранник, у Тартарии - свои собаки.

Более того, в некоторых былинах татары прямо называются "собаками". Например, в былине об "Илье Муромце и Калин-царе" татарский царь имеет постоянный эпитет "собака" (Н-р, "Сулит ли мне Бог волочить собаку царя Калина" или "И воспылал‑то тут собака Калин‑царь на Киев‑град", и еще много раз), или в одной песне поется «Ай из-за Дону-Дону – Дунай-Дунай! – Поднимался вор-собака Кудрёванко-царь…» («Григорьев А.Д. «Архангельские былины и исторические песни. Том 2»). В былине о Михайле Козарине говорится "На беседе сидят три татарина, Как бы три собаки наездники, Перед ними ходит красна девица, Русская девица полоняночка..." или "Первого татарина копьем сколол, Другого собаку конем стоптал, Третьего о сыру землю" и т.д.

Применительно к нашей "переправе-пересечению", вспоминаем, во-первых, собак Гекаты, которых приносили в жертвы на ПЕРЕКРЕСТКАХ, и во-вторых, знаменитого собакоголового Христофора, который и работал ПЕРЕПРАВЩИКОМ через реку. Каждый случай надо рассматривать отдельно, но общее у них одно - связь собак с переправой-перекрестком.

5. В Тартар попадали те, кто обидел богов, и их ждали там тяжкие муки. И Платон напрямую связывает это место с темницей. Ну, и? Вспомним имперскую Россию. Чиновников и церковников, неугодных императору, ссылали в Астрахань, а тех, кто похуже - в Сибирь. То есть все территории Тартарии. Наказание - каторжная работа в ссылке, как и различные мифические Сизифы, Иксионы и т.д. пожизненно отбывали в Тартаре наказание. То есть еще одна прямая параллель с Тартаром.

Имея эти 5 фактов, сложно просто закрыть глаза на необычайное сходство двух "локаций". Но что же хотели показать греки, говоря о Тартаре? Обнесен стеной, собаки охраняют, туда заключают неугодных, и находится он вдали от мира. ТЮРьма, одним словом (как раз "сумрачный" Тартар, Темница).

Но причем тут тогда "пересечения" из словарей? А я вот неспроста использую не "перекресток", а именно "пересечение", когда говорю о "Тар"-словах. В русском языке это замечательное образное слово: Пересечение и Пресечение, - которое одновременно обозначает и перекресток, и переправу, и путешествие, и прерывание, прекращение; то есть "пересечь" = "преградить", что очень легко представляется на примере суеверия о черной кошке, переходящей дорогу идущему или графически в виде креста ("+", "Х") или перпендикуляра ("Т").

И если снова вспомнить символику перекрестков, то главным будет то, что перекресток является ГРАНИЦЕЙ, межой, что снова объединяет оба значения "тартары".

Таким образом, мы имеем Тартар - преграду для Титанов, чтобы они не вернулись в мир, и место заточения многих нечестивцев, а может быть, и граница всего видимого мира, что отображено в значении "пресечение". А также Тартарию, в названии которой используется другая сторона "пересечения" - прохождение через... Чтобы добраться до Востока, придется идти по "Тартарии". Может быть, именно поэтому в описании греческого Тартара вдруг встречаются "врата" (πύλαι)? Просто от символики "Тара", как "прохода"? И, как обобщение всего этого графически, мы имеем шотландский "Тартан", рисующий нам многочисленные пересечения нитей-путей ("тара" на хинди), их "узлы" (оковы Тартара)

Источник: http://www.tart-aria.info/tartariya-etimologiya/