Дайте денег

Есть такая чудесная организация как Совет Европы.Несколько лет назад Россию лишили там права голоса, запретив отстаивать свою позицию в ПАСЕ под предлогом "страшного санкционного наказания".Россия в ответ прекратила отчислять средства в Совет Европы, поставив условия – хотите наших денег, верните право голоса.Длительное время шла торговля – в Совете Европы хотели и санкции сохранить и деньги получить. Так сказать, усидеть хитрой задницей на двух стульях.Москва не поддавалась, требуя сначала вернуть голос, а уж затем получить членские взносы.В итоге это ни к чему не привело – Россия продолжала оставаться без права голоса, в бюджете Совета Европы продолжила увеличиваться дыра. После того, как перестали поступать выплаты от России и Турции, Совет Европы уверяет, что как минимум до начала 2020 года денег хватит. Что будет потом – умалчивают.Генсек Совета Европы по итогам этого чудесного процесса заявил, что раз Россия не заплатит взносы, за это против нее могут быть в 2019 году предприняты и "другие меры".До 2019 года конечно еще порядком времени, но примечательна веселая упоротость, с котором с России пытаются струсить членские взносы сохранив при этом санкции против России.

Источник: colonelcassad.livejournal.com