Вторая мировая война в миниатюре
21:04. 23 апреля 2018 Просмотров - 66 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Огромная подборка отличных миниатюр посвященных второй мировой войне.
Основной упор сделан на Красную Армию и вермахт.
Качество некоторых работ изумительное.
Трофей
На привале
Дозаправка
У войны не женское лицо…
"Экипаж машины боевой»
«Под кустом»
Дорога в ад
Хорошо сидим!
Июль 1941 г.
На фланге Сталинграда
"В Подмосковье"
"Тевтонский излом"
Атака T-37
Прав тот, у кого ружье
"Битва на Курской дуге"
Высадка союзников в Нормандии
"Пленных не брать!"
"Май 45-го"
"Отъездился, трефовый?"
"Скоро снова попрут!"
"Паника на задворках"
"Я вернулся, мама…"
"Железный лёд"
"Отвоевался…"
"Покидая Анцио"
"Блицкриг"
"Атака на вторую линию"
Где-то под Москвой, зима 1941г.
"Стоять насмерть!"
"Сынок"
https://picturehistory.livejournal.com/3292958.html – цинк (по ссылке есть и другие)
Источник: colonelcassad.livejournal.com