Главная » Вооруженные силы, История, Творчество

Вторая мировая война в миниатюре

21:04. 23 апреля 2018 Просмотров - 66 Нет комментариев Опубликовал:


Огромная подборка отличных миниатюр посвященных второй мировой войне.
Основной упор сделан на Красную Армию и вермахт.
Качество некоторых работ изумительное.


















Трофей













На привале















Дозаправка













У войны не женское лицо…











"Экипаж машины боевой»









«Под кустом»









Дорога в ад













Хорошо сидим!









Июль 1941 г.











На фланге Сталинграда













"В Подмосковье"











"Тевтонский излом"













Атака T-37









Прав тот, у кого ружье















"Битва на Курской дуге"















Высадка союзников в Нормандии

















"Пленных не брать!"















"Май 45-го"

















"Отъездился, трефовый?"















"Скоро снова попрут!"









"Паника на задворках"













"Я вернулся, мама…"











"Железный лёд"











"Отвоевался…"









"Покидая Анцио"













"Блицкриг"















"Атака на вторую линию"

















Где-то под Москвой, зима 1941г.













"Стоять насмерть!"













"Сынок"













https://picturehistory.livejournal.com/3292958.html – цинк (по ссылке есть и другие)

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: великая отечественная война, вермахт, красная армия, миниатюры
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Военная техника в миниатюре
Большая подборка миниатюр посвященных военной технике (преимущественно второй мировой войны). ВВ основном различная...встречаются.Ещё много свежих миниатюр!См.также:Микроминиатюры, Левши...А.Подвиг отображённый в миниатюре.Минидекорации, построенные для ...
Славянский месяц Сентябрь-Вересень и Эра возрождения Русов
... гитлеровских нацистов во время Второй Мировой войны. Но эта, когда-...в круг - Вселенная в миниатюре, сориентированная на астрономические объекты с... государственный деятель, во время Второй мировой войны стал символом французского Сопротивления, ...
Сталинизм по-японски. История Южного Сахалина
... население японского Карафуто в годы Второй мировой войны японцы согнали в две резервации... и экономику этой «Японии в миниатюре», которая так отличалась от русских... мужского населения в ходе страшной мировой войны и наличия миллионов мужчин, молодых...
АЛФАВИТ РУСОВ И ТАТАР (ч. I)
...в летописях и на миниатюрах к ним наша А ...именно в 1914 (Первая Мировая Война), 1941 (Вторая Мировая Война) и 2014 (конфликт...втянуть русских в Третью Мировую Войну)? Могу ещё более глобальную... бишь рассеяние. Расея-матушка... Второе же значение этого слова — ...
АЗ БУКА ИЗТИНЫ
... мы в роли агрессоров во второй мировой войне… История много раз повторяется. Нужно... 1378 году, виден алый стяг. Миниатюра из Лицевого летописного свода XVI... ТеЛе – творение лучём, линией; Втор ник – вторить, всунуть, подтвердить, дважды сказать, подпеть...
Книга АЗ БУКА ИЗТИНЫ
... мы в роли агрессоров во второй мировой войне… История много раз повторяется. Нужно... 1378 году, виден алый стяг. Миниатюра из Лицевого летописного свода XVI... ТеЛе – творение лучём, линией; Втор ник – вторить, всунуть, подтвердить, дважды сказать, подпеть...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>