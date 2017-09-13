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Военная техника в миниатюре

15:37. 13 сентября 2017 Просмотров - 6 Нет комментариев Опубликовал:


Большая подборка миниатюр посвященных военной технике (преимущественно второй мировой войны). В
В основном различная иностранщина, но и отечественные образцы встречаются.

























































































































































































































Ещё много свежих миниатюр!

См.также:

Микроминиатюры, Левши современности
Железнодорожный макет LOXX Miniatur Welten Berlin.
Железнодорожные модели подвижного состава из коллекции Сачкова А.
Подвиг отображённый в миниатюре.
Минидекорации, построенные для знаменитых фильмов

https://picturehistory.livejournal.com/2599394.html – цинк

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: военная техника, вторая мировая война, миниатюра, творчество, фотографии
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