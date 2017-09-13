Военная техника в миниатюре
15:37. 13 сентября 2017 Просмотров - 6 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Большая подборка миниатюр посвященных военной технике (преимущественно второй мировой войны). В
В основном различная иностранщина, но и отечественные образцы встречаются.
Ещё много свежих миниатюр!
См.также:
Микроминиатюры, Левши современности
Железнодорожный макет LOXX Miniatur Welten Berlin.
Железнодорожные модели подвижного состава из коллекции Сачкова А.
Подвиг отображённый в миниатюре.
Минидекорации, построенные для знаменитых фильмов
https://picturehistory.livejournal.com/2
Источник: colonelcassad.livejournal.com