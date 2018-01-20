Сирия, ИГИЛ, последние новости 20 января 2018
- 15:22 Российский флаг в Африне.
- 12:17 Африн. 20.01.2018.
- 10:30 Сергей Лавров провел встречу с постпредом Сирии при ООН.
- 02:15 ВАЖНО: Российские военные вернулись в анклав Африн, ставший зоной боёв курдов с турками.
- 01:30 Борьба за плацдарм: Почему США не догонят Россию в Сирии (ФОТО).
- 00:26 Африн. 19.01.2018.
- Вчера 22:51 «Спецназ из СССР» в Сирии: страсти вокруг «Турана».
- Вчера 21:37 США формируют альтернативные органы власти в Сирии, — МИД .
Российский флаг в Африне
Российский флаг в деревне Айн-Дагна к юго-западу от Азаза.
Так что турки пока что выдают желаемое за действительное.
PS. Неплохие новости из Идлиба. Наступление боевиков совсем завязло, а САА наконец то занимает авиабазу Дахур.
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Африн. 20.01.2018
Коротко по Африну.
1. Судя по тому, что и в 7 утра наступление не началось, дело не в погоде, а в политических препятствиях, которые поставили Россия и Сирия. На 12 часов дня 20 января турецкие войска границу кантона так и не пересекли, продолжив обстрелы курдских позиций из артиллерии. При этом в одном из пограничных боестолкновений погибло 4 турецких солдата.
2. Российские войска по-прежнему в Африне и фактов их вывода пока нет. Пожелания турок пока не находят практической реализации. Это впрочем не мешает продолжению истеричной информационной кампании посвященной необходимости покарать YPG и других курдских террористов.
3. В Манбидже был взорван автомобиль с курдскими функционерами, которые тесно сотрудничали с США. Часть курдских сил в Рожаве брошена на отпор атакам боевиков ИГИЛ на востоке провинции Дейр-эз-Зор, которые воспользовавшись песчанными бурями, наччали активизировали атаки на курдов.
Второй дедлайн турки обещали с 20 на 21 января, но это было увязано с вопросом ухода российского контингента. Что будет, если Россия не уйдет, вопрос интересный.
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Сергей Лавров провел встречу с постпредом Сирии при ООН
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ВАЖНО: Российские военные вернулись в анклав Африн, ставший зоной боёв курдов с турками
Как ранее сообщала «Русская Весна», российские военные в пятницу начали покидать курдский анклав Африн в провинции Алеппо.
Позже сирийские СМИ рассказали, что Военнослужащие ВС РФ вернулись на базу дислокации Кафр Джана спустя три часа после эвакуации, вызванной соображениями безопасности.
Сообщалось, что конвой покинул базу Кафр-Джана на время интенсивных обстрелов близлежащих районов на оспариваемой Турцией и курдами территории.
Затем военная техника с солдатами остановилась в районе населённых пунктов Кафр Антун и Тель Аджар, после чего вернулась на свою базу, не продолжив путь в безопасный посёлок Захра, находящийся под контролем Дамаска.
Пару часов назад глава МИД России Сергей Лавров заявил, что сообщения турецких СМИ, согласно которым российских военных якобы выводят из сирийского Африна, уже опровергнуты.
«Эти сообщения потом были опровергнуты. У нас сейчас главная задача вместе с Турцией и Ираном — это обеспечить полноценное функционирование зоны деэскалации в Идлибе», — сообщил Лавров в ходе пресс-конференции.
Он подчеркнул, что турецкая сторона ещё не выставила наблюдательные посты в соответствии с ранее заключенными договорённостями. Лавров отметил, что, по оценкам России, именно затягивание выставления постов привело к активизации бандформирований.
Ранее турецкое информагентство «Анадолу» сообщило, что российские военные якобы покидают сирийский район Африн, где вооруженные силы Турции готовятся начать операцию против курдского ополчения.
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Борьба за плацдарм: Почему США не догонят Россию в Сирии (ФОТО)
Десятки боевых самолетов, эшелонированная система ПВО, военный городок с благоустроенным бытом и развитая инфраструктура — за два с небольшим года Россия успела основательно «окопаться» в Сирии.
И не собирается уходить оттуда даже после окончательной победы над терроризмом. Постоянное военное присутствие на Ближнем Востоке сулит немалую выгоду как с экономической, так и с геополитической точек зрения. Сирия граничит с Турцией, Ираком, Иорданией, Израилем и Ливаном, контролирует значительную часть восточного побережья Средиземного моря. Тот, кто здесь закрепился, может влиять на целый регион. Это понимают и американцы.
На этой неделе портал Defense News опубликовал аналитический материал, сравнив уровень военного присутствия России и США в Сирии. По мнению издания, обе стороны ведут активную «гонку военных баз» и стараются расширить свое влияние в ближневосточном государстве. О том, кто выигрывает в этом соревновании, — в материале РИА Новости.
«Школы» для боевиков
Не секрет, что американские войска с точки зрения международного права находятся в Сирии незаконно. Правительство страны официально не приглашало их на свою землю и не давало разрешения на строительство военных объектов и инфраструктуры. Тем не менее Пентагон успел организовать в Сирии несколько своих «филиалов». Defense News указывает на два из них: военные базы Табка неподалеку от Ракки и Эт-Танф у границы с Ираком и Иорданией на юго-востоке.
Бойцы СДС в Табке, Сирия
На первой до войны базировалась 21-я эскадрилья фронтовых истребителей МиГ-21МФ сирийских ВВС, а также 24-я бригада военно-транспортных вертолетов Ми-8. В августе 2014 года аэродром захватили боевики ИГИЛ*. Подразделения «Демократических сил Сирии» выбили террористов с базы в ходе наступления на Ракку. Об ожесточенности боев за Табку можно судить по спутниковым снимкам: единственная взлетно-посадочная полоса аэродрома полностью разбита, на ней сотни воронок. Еще весной прошлого года, согласно сообщениям СМИ, туда были переброшены несколько инженерных команд ВВС США, которые работали в круглосуточном режиме, чтобы восстановить разрушенную инфраструктуру. Сегодня Табка способна ограниченно принимать вертолеты, однако необходимость в этом частично отпала после взятия Ракки. В настоящий момент база используется в качестве тренировочного лагеря. Американские инструкторы обучают здесь курдские отряды.
База Эт-Танф на юго-востоке страны также служит Пентагону в качестве школы для боевиков вооруженной оппозиции. В декабре Минобороны России обвинило США в прямой поддержке ИГ*. Спикер ведомства Игорь Конашенков назвал Эт-Танф черной дырой, откуда совершают вылазки мобильные группы террористов псевдохалифата. Эти отряды наносили удары в тыл и фланги частей Сирийской арабской армии, с боями продвигавшихся на восток страны. Официально представители Пентагона заявляли, что инструкторы США, Великобритании и Норвегии занимаются в Эт-Танфе подготовкой боевиков «новой сирийской армии». Вместе с тем западные СМИ неоднократно сообщали, что на эту базу американцы перебросили большое число единиц ствольной и реактивной артиллерии — в частности РСЗО HIMARS. Вероятно, для обороны Эт-Танфа от Сирийской арабской армии. Здесь же американцы построили с нуля короткую площадку, способную принимать вертолеты, конвертопланы и самолеты с укороченным взлетом и посадкой (например, F-35). Кроме того, как отмечают СМИ, были замечены бронетранспортеры Stryker и другая легкая техника.
Военно-транспортный самолет ВВС США С-130 Hercules на авиабазе Инджирлик в Турции
В своем материале портал Defense News не упомянул американские военные объекты, развернутые на севере Сирии в районах, подконтрольных курдским формированиям. Самые серьезные — аэродром вблизи города Кобани на севере провинции Алеппо и база Румейлан на северо-востоке мухафазы Хасеке. Через них американцы снабжают «Демократические силы Сирии» оружием, боеприпасами, медикаментами и прочим снаряжением. Оба аэродрома могут принимать тяжелые транспортные самолеты С-17 и С-130, оба укреплены по всем правилам фортификационного искусства. Информации о том, базируются ли здесь американские самолеты тактической авиации, в открытых источниках нет. Это маловероятно, поскольку основной аэродром, используемый ВВС США в регионе, — турецкий Инджирлик — находится относительно недалеко. Но, учитывая напряженные отношения между Анкарой и Вашингтоном и их разногласия по курдскому вопросу, в будущем базы Румейлан и Кобани могут стать основными для американских самолетов, задействованных в Сирии.
Российская цитадель
Помимо перечисленных объектов, американцы развернули в стране еще несколько вертолетных площадок и тренировочных лагерей поменьше.
Однако ни один из них по своей защищенности и инфраструктуре не может сравниться с авиабазой Хмеймим. Российские военные неплохо обжились в Латакии: небольшой палаточный лагерь, разбитый вблизи взлетно-посадочных полос, за два года превратился в полноценный город. Здесь есть все для максимально комфортного несения службы в непростых условиях жаркого засушливого климата.
На базе оборудованы склады хранения боеприпасов и топлива, пункты заправки и ремонта техники, современные полевые пункты питания, банно-прачечные комплексы, хлебозаводы, медпункты и многое другое. Личный состав размещается в специальных комфортабельных блоках-контейнерах. Вокруг развернуты мощные оборонительные рубежи, задействованы современные средства ПВО и радиоэлектронной борьбы. На отдельных направлениях Хмеймим прикрывают танки Т-90.
© Фото: Министерство обороны РФ Подготовка экипажей ВКС России к вылету на Родину с авиабазы Хмеймим
Российская авиагруппа, находящаяся на базе, представлена штурмовиками Су-25, истребителями Су-35 и Су-30СМ, фронтовыми бомбардировщиками Су-24 и Су-34, а также вертолетами — ударными Ми-35, Ми-28, Ка-52 и транспортными Ми-8. Для разведывательного сопровождения авиации применяются самолеты Ту-214Р и А-50. Кроме того, развернуты пункты управления беспилотными летательными аппаратами. Здесь же находится штаб всей российской группировки в стране и базируются подразделения спецназа.
Вторая крупная российская база в стране — пункт материально-технического обеспечения в Тартусе. Еще в сентябре 2013 года Россия объявила о возобновлении своего военно-морского присутствия в Средиземном море. Сводная эскадра не смогла бы эффективно действовать в регионе без поддержки с суши. В 2015 году ПМТО подвергли масштабной реконструкции. Штат специалистов на объекте увеличился до 1700 человек. Что именно происходит в Тартусе сейчас — тайна за семью печатями.
Известно, что 3 декабря 2016 года Владимир Путин утвердил «Распоряжение о подписании соглашения между Россией и Сирией о расширении территории пункта обеспечения ВМФ России в районе порта Тартус и заходах военных кораблей России в территориальное море Сирии» — это, вероятно, означает строительство полноценной военно-морской базы. По данным из открытых источников, порт после реконструкции сможет принимать одновременно надводные корабли первого и второго рангов, крупнотоннажные баржи, подводные лодки, в том числе атомные.
ВКС России использует также подконтрольные сирийскому правительству военные объекты в других частях страны в качестве аэродромов подскока и перевалочных пунктов. Их на сегодняшний день около десятка. В частности, СМИ сообщали, что российские вертолеты во время операции по освобождению Пальмиры временно базировались на аэродроме Тияс к востоку от древнего города.
Летчик у российского транспортно-штурмового вертолета МИ-8АМШТ на аэродроме Хмеймим в Сирии
Подведем итоги. Хмеймим — крупнейший, самый мощный и наиболее защищенный иностранный военный объект в Сирии. Можно сказать, что эта база — Вооруженные силы России в миниатюре как по составу развернутых здесь подразделений и частей, так и по задействованному для ее обороны вооружению. Американские объекты в стране — это либо тренировочные лагеря, либо перевалочные пункты, либо аэродромы с ограниченными возможностями. Тем не менее недооценивать их нельзя: Пентагон не раз демонстрировал способность быстро наращивать свои силы в самых разных уголках мира.
Андрей Коц
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Африн. 19.01.2018
Коротко по Африну.
1. Вечером МИД РФ наконец прокомментировал ситуацию с выводом российского контингента из Африна. По словам Лаврова турецкие заявления (а их делали представители правительства и центральных турецких СМИ) "были опровергнуты". Что означает, что российский контингет по-прежнему в Африне. Турки так же сообщают, что пока не получили добро от РФ на вход в воздушное пространство Африна.
2. Дамаск вечером в очередной раз пригрозил Турции последствиями, если она вторгнется в Африн, указав, что будет сбивать турецкие самолеты, если они будут бомбить Африн, который является сирийской территорией и нападение на Африн будет трактоваться как нападение на Сирию.
3. Турки в течении дня так и не ввели войска в Африн, ограничившись боестолкновениями подконтрольных боевиков с курдами и обстрелами курдской территории. Количество жертв было незначительным.
4. В связи с песчанными бурями на востоке Сирии, на ресурсах ССА появились заявления, что наступление перенесено на 20 января на 7 утра в связи с плохой погодой (судя по кадром, вокруг Африна погода была более-менее, так что это выглядит скорее как формальный повод). Несколько ранее турецкие ресурсы заявляли, что наступление начнется с 20 на 21 января, когда уйдут российские войска, которые пока не ушли.
В целом, можно заключить, что с нападением на Африн происходит некоторая заминка, так как российский контингент остается. Это может быть следующее объяснение – все это давление на курдов направлено на то, чтобы они определились с кем они. Эрдоган в этой схеме играет роль плохого полицейского, а Асад – хорошего.
Вопрос в том, будут ли курды упорствовать в своих автономистских стремлениях или турецкому кракену дадут финальное добро, чтобы физически начать закрывать американских проект на базе YPG и SDF. Выглядит так, что вокруг Африна помимо бряцанья турецким оружием, разворачивается сложная дипломатическая борьба.
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«Спецназ из СССР» в Сирии: страсти вокруг «Турана»
Издание «Аргументы Недели» опубликовало материал в ответ на «разоблачение» известного прозападного пропагандиста Руслана Левиева о спецназе «Туран», которое в январе всколыхнуло все либеральные СМИ. Напомним, что в горе-расследовании многократно упоминалась «Русская Весна», как первоисточник новостей о «Спецназе из СССР».
Недавняя атака российских военных баз в Хмеймиме и Тартусе 13 беспилотниками исламских боевиков показала, что война в Сирии не закончена.
Фанфарам о победе звучать рано. Продолжается борьба и на информационном фронте.
Под видом объективных расследований о сирийских событиях в Интернете, всё чаще появляются ложь, клевета, фейки. К сожалению, их порой перепечатывают без проверки даже авторитетные источники информации. В одном из таких псевдорасследований упоминаются наша газета и её обозреватель Александр Кондрашов.
Гиены социальных сетей
В канун Старого Нового года у меня зазвонил домашний телефон. По нему в нашей семье разговаривают очень редко. У всех — мобильники. Неужели что-то экстренное?!
— Видел, какая буря разразилась в Интернете про мусульманский спецназ «Туран»? — на проводе был давний знакомый, обозреватель «АН», полковник в отставке Артём Борисович Новиков, — Там и мы с тобой фигурируем.
— Не принимай близко к сердцу, — попытался я успокоить ветерана. — Интернет порой бывает самой плохой информационной помойкой. Там иногда сводятся самые грязные счёты. Вот и в этот раз некто Руслан Левиев в объёмном материале пытается доказать, что все публикации о мусульманском спецназе «Туран», воюющем в Сирии против исламских боевиков, всего лишь мистификация одного журналиста — Олега Блохина.
— Меня больше всего возмутило, что там утверждается, что мы с тобой, оказывается, не существуем на белом свете, — продолжал кипятиться полковник. — Вот выдержка из этого псевдорасследования:
«Александр Кондрашов — это просто псевдоним Олега Блохина в издании „Аргументы недели”. Никакого Александра Кондрашова в многочисленных группах издания „Аргументы недели” в социальных сетях нам найти не удалось. При этом, в этих же группах мы нашли ряд профилей, принадлежащих реальным сотрудникам издания».
В ответ я сначала рассмеялся, потом сослался на классика:
— Раньше Марк Твен говорил об «акулах пера» и «гиенах ротационных машин». Теперь пора писать о «гиенах социальных сетей». Руслан Левиев и его команда, видимо, из их числа. Питаются падалью из Интернета… А я горжусь, что более сорока лет отдал военной журналистике. Долго работал в «Аргументах и фактах», «Комсомольской правде», теперь почти каждую неделю печатаюсь в «АН». Неужели «расследователям» трудно было зайти не в социальные сети, а на сайт нашей газеты и посмотреть мои публикации?
— Знаю, ты не любишь хвастаться наградами, — сказал Новиков. — Но я видел у тебя на письменном столе диплом Союза журналистов Москвы «за журналистское мужество, проявленное в горячих точках, бескомпромиссность и честность в публикациях». А чуть более года назад мы обмывали почётный знак «За заслуги перед профессиональным сообществом», который тебе вручил председатель Союза журналистов России.
— Профессиональные награды ценю не меньше государственных, — признался обозреватель «АН». — Но, как писал поэт, «сочтёмся славою». У тебя орденов и медалей намного больше. Войн и горячих точек тоже.
— Первым был Афганистан — почти сразу после военного училища, — ударился в воспоминания Новиков. — Последней, крайней командировкой перед дембелем — Сирия в 2015 году. Теперь ведь полковникам разрешили служить до 60 лет и больше.
Карпук издал пук
Телефонный разговор затягивался. Но ветеран никак не мог успокоиться.
— Легко добывать информацию, как это делает Левиев, — возмущался Артём Борисович. — Мои ребята установили, что он всё берёт из компьютера. Ни в какие горячие точки не ездит, а сидит в так называемом «бункере» на 17-м этаже снимаемой двухкомнатной квартиры на юго-западе Москвы под плакатом «Диванные войска Украины».
— Какое отношение он имеет к официальному Киеву?
— Никакого. Всё блеф и эпатаж, — быстро ответил полковник. — Руслан ведь гражданин России, родом вроде бы из Сургута. У него только настоящая фамилия украинская — Карпук. Ещё с детства к нему прилепилось прозвище Пук. Поэтому в Москве взял псевдоним — Левиев.
— Удивительно, как этот детский лепет, основанный на изучении пары фотографий в Интернете, приняли за серьёзное расследование аж 27 изданий, — не мог скрыть своего изумления обозреватель «АН». — Они в том или ином виде перепечатали этот бред.
— Причём сделали это как по команде из некоего центра, — поддержал журналиста полковник Новиков. — А ведь контору Карпука и раньше уличали во вранье.
Артём Борисович рассказал о нескольких таких случаях. Самый скандальный фейк, или попросту, пук, который Карпук-Левиев издал, — это история с морским пехотинцем Юрием Артамоновым. Его «расследователь» отправил воевать в Сирию. А тот не покидал родного Севастополя и на войне не был. В погоне за дутой сенсацией команда Карпука-Левиева взломала страницу жены морпеха в социальных сетях и от её имени рассылала сообщения о том, что муж уехал воевать в Сирию. Однако подтасовка быстро обнаружилась.
Немало смеха в российском Генеральном штабе вызвала история с топографическими картами. Ничтоже сумняшеся Руслан принялся в очередном «расследовании» учить опытных картографов, как правильно наносить на военные карты названия сирийских городов. «Диванному полководцу» даже в его любимых соцсетях влепили двойку за знание военной топографии.
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«Посрамил» юный Руслан не только российский Генштаб, но даже американское ЦРУ. Он везде заявляет, что ещё за месяц до начала операции в Сирии опубликовал данные о переброске российских войск в эту страну.
— Почему же его не посадили за разглашение военной тайны? — не мог скрыть своего удивления этим рассказом обозреватель «АН». — Куда смотрела ФСБ? Ведь за помощь террористам полагается суровое наказание.
— Думаю, ФСБ использует этого «диванного шпиона» как «полезного идиота», — высказал своё предположение полковник. — Ведь через него можно гнать любую дезинформацию, которую потом перепечатают наши либеральные СМИ. И пусть западные газеты тратят валюту на фейки и пуки карпуков. Нам чужих денег не жалко.
Личный наезд вместо сирийской сенсации
Обозреватель «АН» тоже высказал своё предположение:
— За эту брехню Руслану, наверное, неплохо платят. Ведь снимать «двушку» в престижном районе Москвы, платить пятерым помощникам стоит немалых средств. Откуда их получает Каакапукрпук-Левиев? Не из Киева ли?
— «Диванные войска Украины» сами бедствуют, — не согласился с журналистом Артём Борисович. — Спонсоров «чернухи» на наши войска в Сирии надо искать за океаном. Слышал, что расценки за «расследования» CIT выросли почти в 100 раз. Вот и гонят халтуру, пока лавочку не прикрыли.
— Действительно, как можно выдать сугубо личный наезд на фронтового корреспондента Олега Блохина за «сирийскую сенсацию»? — не мог скрыть своего удивления обозреватель «АН». — Что пытается доказать Карпук-Левиев? Что мусульмане не воюют против исламских боевиков в Сирии?
Новиков сдержанно хмыкнул в телефонную трубку:
— Это секрет Полишинеля. На днях сам президент Путин рассказал о подвиге нашего офицера, что родом из Дагестана. Когда его подразделение окружили исламисты, на помощь пришла наша авиация. Боевые самолёты и вертолёты точным огнём проделали коридор для окружённых военных полицейских. Командир-мусульманин для обозначения своих сил поднял над головой российский флаг. С помощью подоспевших спецназовцев подразделение сумело вырваться из кольца без потерь.
Полковник Новиков сел на своего любимого конька и стал расхваливать действия наших Сил специальных операций (ССО) в Сирии. Пришлось его перебить:
— Артём Борисович, знаю, что вы фанат нашего спецназа. Вот и в двух наших прошлых беседах вы даёте ему одинаковые оценки — самые высокие. В подобном совпадении мнений вас даже упрекает Руслан Карпук-Левиев.
— Этот юный «расследователь» научился в один момент менять свои убеждения. Раньше он слыл патриотом, играющим в «Зарницу», теперь стал «полководцем диванного войска Украины», пацифистом-либералом. А я переобуваться на ходу не умею. За рубли и доллары своих мнений не меняю. Поэтому и сейчас слово в слово могу повторить свою оценку нашего спецназа. Не зря бывший коммандос, впоследствии премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал его лучшим в мире.
— Могут ли в нём служить иностранные граждане, например, мусульмане из Средней Азии? — задал я давно мучивший меня вопрос.
— Точный ответ могут дать только наши кадровики, — попытался уйти от неудобного вопроса полковник Новиков. — Но в 2015 году президент
России издал указ, разрешающий брать на службу по контракту выходцев из стран СНГ. В этом документе прописан ряд льгот для таких добровольцев. Из них самое главное — это ускоренное получение российского гражданства. Так что в мусульманском спецназе «Туран» наверняка есть такие контрактники.
— Ты не хотел бы по-мужски поговорить с Русланом, по-отцовски вразумить парня? — в конце разговора спросил я Артёма Борисовича.
Тот тяжело вздохнул в трубку:
— Видел я его фотографии. Мужской разговор с этим не получится. И судиться с ним не хочу, чтобы не делать лишней рекламы провокатору. Как говорят у нас на Руси, не трогай г…, чтоб не воняло.
Справка «АН»
Карпук-Левиев возглавляет организацию под названием Conflict Intelligence Team (CIT). Это группа якобы независимых расследователей, которая собирает в соцсетях информацию о боях в Сирии и Донбассе. Она собралась в мае 2014 года и состоит из шести человек. Живёт преимущественно на гонорары и гранты иностранных изданий и организаций.
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Александр Кондрашов, «Аргументы Недели»
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США формируют альтернативные органы власти в Сирии, — МИД
Соединённые Штаты всерьёз занимаются формированием альтернативных органов власти на значительной части территории Сирии, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам рабочего визита в Нью-Йорке.
«Пару дней назад американцы объявили о создании „Сил безопасности границы” в Сирии, а сегодня сказали, что их не так поняли, что никакие силы они не создают. Но то, что Соединённые Штаты всерьёз занимаются формированием альтернативных органов власти на огромной части сирийской территории, — это факт. И это, конечно, абсолютно противоречит их собственным обязательствам, под которыми они не раз подписывались, в том числе в Совете Безопасности, о приверженности суверенитету и территориальной целостности Сирии», — сказал Лавров.
Он подчеркнул, что непоследовательность и отсутствие принципиальной приверженности тому, о чём договариваются, характерны для современной дипломатии Вашингтона.
Лавров напомнил, что при этом госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявлял, что единственная их цель в Сирии — победить терроризм.
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