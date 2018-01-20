Сирия, ИГИЛ, последние новости 20 января 2018

Издание «Аргументы Недели» опубликовало материал в ответ на «разоблачение» известного прозападного пропагандиста Руслана Левиева о спецназе «Туран», которое в январе всколыхнуло все либеральные СМИ. Напомним, что в горе-расследовании многократно упоминалась «Русская Весна», как первоисточник новостей о «Спецназе из СССР».

Недавняя атака российских военных баз в Хмеймиме и Тартусе 13 беспилотниками исламских боевиков показала, что война в Сирии не закончена.

Фанфарам о победе звучать рано. Продолжается борьба и на информационном фронте.

Под видом объективных расследований о сирийских событиях в Интернете, всё чаще появляются ложь, клевета, фейки. К сожалению, их порой перепечатывают без проверки даже авторитетные источники информации. В одном из таких псевдорасследований упоминаются наша газета и её обозреватель Александр Кондрашов.

Гиены социальных сетей

В канун Старого Нового года у меня зазвонил домашний телефон. По нему в нашей семье разговаривают очень редко. У всех — мобильники. Неужели что-то экстренное?!

— Видел, какая буря разразилась в Интернете про мусульманский спецназ «Туран»? — на проводе был давний знакомый, обозреватель «АН», полковник в отставке Артём Борисович Новиков, — Там и мы с тобой фигурируем.

— Не принимай близко к сердцу, — попытался я успокоить ветерана. — Интернет порой бывает самой плохой информационной помойкой. Там иногда сводятся самые грязные счёты. Вот и в этот раз некто Руслан Левиев в объёмном материале пытается доказать, что все публикации о мусульманском спецназе «Туран», воюющем в Сирии против исламских боевиков, всего лишь мистификация одного журналиста — Олега Блохина.

— Меня больше всего возмутило, что там утверждается, что мы с тобой, оказывается, не существуем на белом свете, — продолжал кипятиться полковник. — Вот выдержка из этого псевдорасследования:

«Александр Кондрашов — это просто псевдоним Олега Блохина в издании „Аргументы недели”. Никакого Александра Кондрашова в многочисленных группах издания „Аргументы недели” в социальных сетях нам найти не удалось. При этом, в этих же группах мы нашли ряд профилей, принадлежащих реальным сотрудникам издания».

В ответ я сначала рассмеялся, потом сослался на классика:

— Раньше Марк Твен говорил об «акулах пера» и «гиенах ротационных машин». Теперь пора писать о «гиенах социальных сетей». Руслан Левиев и его команда, видимо, из их числа. Питаются падалью из Интернета… А я горжусь, что более сорока лет отдал военной журналистике. Долго работал в «Аргументах и фактах», «Комсомольской правде», теперь почти каждую неделю печатаюсь в «АН». Неужели «расследователям» трудно было зайти не в социальные сети, а на сайт нашей газеты и посмотреть мои публикации?

— Знаю, ты не любишь хвастаться наградами, — сказал Новиков. — Но я видел у тебя на письменном столе диплом Союза журналистов Москвы «за журналистское мужество, проявленное в горячих точках, бескомпромиссность и честность в публикациях». А чуть более года назад мы обмывали почётный знак «За заслуги перед профессиональным сообществом», который тебе вручил председатель Союза журналистов России.

— Профессиональные награды ценю не меньше государственных, — признался обозреватель «АН». — Но, как писал поэт, «сочтёмся славою». У тебя орденов и медалей намного больше. Войн и горячих точек тоже.

— Первым был Афганистан — почти сразу после военного училища, — ударился в воспоминания Новиков. — Последней, крайней командировкой перед дембелем — Сирия в 2015 году. Теперь ведь полковникам разрешили служить до 60 лет и больше.

Карпук издал пук

Телефонный разговор затягивался. Но ветеран никак не мог успокоиться.

— Легко добывать информацию, как это делает Левиев, — возмущался Артём Борисович. — Мои ребята установили, что он всё берёт из компьютера. Ни в какие горячие точки не ездит, а сидит в так называемом «бункере» на 17-м этаже снимаемой двухкомнатной квартиры на юго-западе Москвы под плакатом «Диванные войска Украины».

— Какое отношение он имеет к официальному Киеву?

— Никакого. Всё блеф и эпатаж, — быстро ответил полковник. — Руслан ведь гражданин России, родом вроде бы из Сургута. У него только настоящая фамилия украинская — Карпук. Ещё с детства к нему прилепилось прозвище Пук. Поэтому в Москве взял псевдоним — Левиев.

— Удивительно, как этот детский лепет, основанный на изучении пары фотографий в Интернете, приняли за серьёзное расследование аж 27 изданий, — не мог скрыть своего изумления обозреватель «АН». — Они в том или ином виде перепечатали этот бред.

— Причём сделали это как по команде из некоего центра, — поддержал журналиста полковник Новиков. — А ведь контору Карпука и раньше уличали во вранье.

Артём Борисович рассказал о нескольких таких случаях. Самый скандальный фейк, или попросту, пук, который Карпук-Левиев издал, — это история с морским пехотинцем Юрием Артамоновым. Его «расследователь» отправил воевать в Сирию. А тот не покидал родного Севастополя и на войне не был. В погоне за дутой сенсацией команда Карпука-Левиева взломала страницу жены морпеха в социальных сетях и от её имени рассылала сообщения о том, что муж уехал воевать в Сирию. Однако подтасовка быстро обнаружилась.

Немало смеха в российском Генеральном штабе вызвала история с топографическими картами. Ничтоже сумняшеся Руслан принялся в очередном «расследовании» учить опытных картографов, как правильно наносить на военные карты названия сирийских городов. «Диванному полководцу» даже в его любимых соцсетях влепили двойку за знание военной топографии.

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«Посрамил» юный Руслан не только российский Генштаб, но даже американское ЦРУ. Он везде заявляет, что ещё за месяц до начала операции в Сирии опубликовал данные о переброске российских войск в эту страну.

— Почему же его не посадили за разглашение военной тайны? — не мог скрыть своего удивления этим рассказом обозреватель «АН». — Куда смотрела ФСБ? Ведь за помощь террористам полагается суровое наказание.

— Думаю, ФСБ использует этого «диванного шпиона» как «полезного идиота», — высказал своё предположение полковник. — Ведь через него можно гнать любую дезинформацию, которую потом перепечатают наши либеральные СМИ. И пусть западные газеты тратят валюту на фейки и пуки карпуков. Нам чужих денег не жалко.

Личный наезд вместо сирийской сенсации

Обозреватель «АН» тоже высказал своё предположение:

— За эту брехню Руслану, наверное, неплохо платят. Ведь снимать «двушку» в престижном районе Москвы, платить пятерым помощникам стоит немалых средств. Откуда их получает Каакапукрпук-Левиев? Не из Киева ли?

— «Диванные войска Украины» сами бедствуют, — не согласился с журналистом Артём Борисович. — Спонсоров «чернухи» на наши войска в Сирии надо искать за океаном. Слышал, что расценки за «расследования» CIT выросли почти в 100 раз. Вот и гонят халтуру, пока лавочку не прикрыли.

— Действительно, как можно выдать сугубо личный наезд на фронтового корреспондента Олега Блохина за «сирийскую сенсацию»? — не мог скрыть своего удивления обозреватель «АН». — Что пытается доказать Карпук-Левиев? Что мусульмане не воюют против исламских боевиков в Сирии?

Новиков сдержанно хмыкнул в телефонную трубку:

— Это секрет Полишинеля. На днях сам президент Путин рассказал о подвиге нашего офицера, что родом из Дагестана. Когда его подразделение окружили исламисты, на помощь пришла наша авиация. Боевые самолёты и вертолёты точным огнём проделали коридор для окружённых военных полицейских. Командир-мусульманин для обозначения своих сил поднял над головой российский флаг. С помощью подоспевших спецназовцев подразделение сумело вырваться из кольца без потерь.

Полковник Новиков сел на своего любимого конька и стал расхваливать действия наших Сил специальных операций (ССО) в Сирии. Пришлось его перебить:

— Артём Борисович, знаю, что вы фанат нашего спецназа. Вот и в двух наших прошлых беседах вы даёте ему одинаковые оценки — самые высокие. В подобном совпадении мнений вас даже упрекает Руслан Карпук-Левиев.

— Этот юный «расследователь» научился в один момент менять свои убеждения. Раньше он слыл патриотом, играющим в «Зарницу», теперь стал «полководцем диванного войска Украины», пацифистом-либералом. А я переобуваться на ходу не умею. За рубли и доллары своих мнений не меняю. Поэтому и сейчас слово в слово могу повторить свою оценку нашего спецназа. Не зря бывший коммандос, впоследствии премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал его лучшим в мире.

— Могут ли в нём служить иностранные граждане, например, мусульмане из Средней Азии? — задал я давно мучивший меня вопрос.

— Точный ответ могут дать только наши кадровики, — попытался уйти от неудобного вопроса полковник Новиков. — Но в 2015 году президент

России издал указ, разрешающий брать на службу по контракту выходцев из стран СНГ. В этом документе прописан ряд льгот для таких добровольцев. Из них самое главное — это ускоренное получение российского гражданства. Так что в мусульманском спецназе «Туран» наверняка есть такие контрактники.

— Ты не хотел бы по-мужски поговорить с Русланом, по-отцовски вразумить парня? — в конце разговора спросил я Артёма Борисовича.

Тот тяжело вздохнул в трубку:

— Видел я его фотографии. Мужской разговор с этим не получится. И судиться с ним не хочу, чтобы не делать лишней рекламы провокатору. Как говорят у нас на Руси, не трогай г…, чтоб не воняло.

Справка «АН»

Карпук-Левиев возглавляет организацию под названием Conflict Intelligence Team (CIT). Это группа якобы независимых расследователей, которая собирает в соцсетях информацию о боях в Сирии и Донбассе. Она собралась в мае 2014 года и состоит из шести человек. Живёт преимущественно на гонорары и гранты иностранных изданий и организаций.

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Александр Кондрашов, «Аргументы Недели»