Восточная коллекция: от наследия до поделок. ЛАИ

Фильм “Восточная коллекция: от наследия до поделок” создан на базе материала, собранного в ходе экспедиций Лаборатории Альтернативных Исследований (ЛАИ) сезона 2009 года в Сирию, Ливан и Иран, а также ранее не демонстрировавшихся материалов из нескольких небольших экспедиций в Египет в течение нескольких сезонов.

Серия – 1

Вопросы на перекрестке миров

Регион Ближнего Востока по своему разнообразию представляет настоящий перекресток миров с самых древнейших времен. Среди следов, которые тут оставили самые разные культуры, можно встретить и свидетельства высоко развитых в техническом отношении, неизвестных историкам цивилизаций. Но еще больше тайн скрывается в тех находках, которые преднамеренно скрываются не только от широкой публики, но и даже от представителей официальной науки.









Серия – 2

Самый, самый, самый Баальбек

Древний комплекс Баальбек в Ливане выстроен из самых больших в мире каменных блоков и по многим параметрам занесен в книгу рекордов Гинесса. Археологи относят его к сооружениям римской эпохи. Однако факты указывают на то, что самыми первыми строителями комплекса были вовсе не римляне, а некоторая очень высоко развитая в технологическом отношении цивилизация, возможности которой поражают даже современных строителей.



Серия – 3

Персидский эталон

Археологические памятники Ирана полностью подтверждают версию официальной истории о создании их в период великой Персидской империи. Однако технологии обработки камня и строительства, которые запечатлелись на этих памятниках, дают богатый сравнительный материал. Этот материал при использовании его в качестве эталона позволяет сделать вывод о том, что целый ряд древних сооружений в других странах не имеет ничего общего с ручными методами известных историкам культур, а относится к очень высоко развитой цивилизации, во многом превосходившей по своим возможностям даже современное человечество.