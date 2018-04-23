Новости Славянского Мира. Выпуск 94
Всем здравия!
В эфире новости Славянского Мира.
Сегодня в новостях:
- Что было, что есть и что будет интересного.
- Находки и артефакты земель славянских.
- Праздники и славянские гулянья.
Начнём с того, что можно посмотреть да изведать
В Беларуси в Центральной научной библиотеке открыта выставка археологических артефактов “Минуя смерть и время”
Источник: https://vk.com/biblionoch_cnbnan_2018…
Известный историк Александр Пыжиков меняет взгляд на историю России как историю узкой правящей прослойки – аристократии, дворянства, царских фамилий – и начинает цикл передач “Тайны русской старины”, посвящённый истории русского крестьянства, малоизвестным сторонам народной жизни и быта, существовавших обрядах и глубинных верованиях.
Источник: www.youtube.com
Продолжим артефактами земель славянских
Воронежские археологи нашли дом, которому 18 тысяч лет
Источник: https://rg.ru/2014/08/11/reg-cfo/dom-…
Ученые обнаружили одну из древнейших окаменелостей птицы, точнее, птенца. Предполагается, что птенец появился на свет около 127 миллионов лет назад и принадлежал к группе примитивных птиц, которые делили планету с динозаврами.
Источник: http://mirtayn.ru/obnaruzheny-okamene…
Не забудем о праздниках, вечорках и других полезных мероприятиях
Лекции Валерия Алексеевича Чудинова пройдут:
18 мая в Санкт-Петербурге – «Русское понимание Космоса»
19 мая – «Тонкий мир – взгляд из глубины веков в современность».
Источник – https://vk.com/topic-91151433_38151626
Подробности читайте в соц сети Вконтакте
В Павловском Посаде можно совершить экскурсия на платочную мануфактуру.
Подробности на сайте: muzeyplatka.ru
В заключении поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю
В понедельник, 23 апреля, в сетке вещания «Народного Славянского радио» в 2, 8, 14 и 20 часов по Москве будет транслироваться запись программы – ” Техника безопасности при включении Осознанности.”
Автор-сказитель – Алексей Орлов
Соавтор – Михаил Ять
24 апреля, вторник
Кладбища неупокоенных Душ
Автор-сказитель – Игорь Полуйчик
25 апреля, среда
Уроки Мудрости Урок 9. Карма и Дхарма, причины и следствия
Автор-сказитель – Сурияр
26 апреля, четверг
Где лучше жить?
Автор-сказитель – Александр Фирсов
27 апреля, пятница
Тупик современной медицины. Где Выход?
В эфире врач-натуропат – Гания Александровна Замалеева
Каждую субботу в 2, 8, 14 и 20 часов в сетке вещания «Народного Славянского радио» транслируются интересные передачи и ранее записанные программы на разные темы полезные Всему Славянскому миру.
Аналитическая передача ВасилъВасилича «Давайте поговорим» выходит по воскресеньям в 2, 8, 14 и 20 часов по московскому времени.
Объявление для тех, кто хочет поделиться своей новостью: если Вы считаете, что в вашем регионе произошло, происходит или будет происходить что-то важное для Славянского мира, присылайте свои сообщения в редакцию радио.
Вместе сделаем мир лучше!
Быть ДОБРУ!
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Источник: www.youtube.com