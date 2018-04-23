Главная » Видео, События Настоящего

Новости Славянского Мира. Выпуск 94

10:46. 23 апреля 2018 Просмотров - 92 Нет комментариев Опубликовал:

Всем здравия!
В эфире новости Славянского Мира.

Сегодня в новостях:

- Что было, что есть и что будет интересного.
- Находки и артефакты земель славянских.
- Праздники и славянские гулянья.

Начнём с того, что можно посмотреть да изведать

В Беларуси в Центральной научной библиотеке открыта выставка археологических артефактов “Минуя смерть и время”
Источник: https://vk.com/biblionoch_cnbnan_2018…

Известный историк Александр Пыжиков меняет взгляд на историю России как историю узкой правящей прослойки – аристократии, дворянства, царских фамилий – и начинает цикл передач “Тайны русской старины”, посвящённый истории русского крестьянства, малоизвестным сторонам народной жизни и быта, существовавших обрядах и глубинных верованиях.
Источник: www.youtube.com

Продолжим артефактами земель славянских

Воронежские археологи нашли дом, которому 18 тысяч лет
Источник: https://rg.ru/2014/08/11/reg-cfo/dom-…

Ученые обнаружили одну из древнейших окаменелостей птицы, точнее, птенца. Предполагается, что птенец появился на свет около 127 миллионов лет назад и принадлежал к группе примитивных птиц, которые делили планету с динозаврами.
Источник: http://mirtayn.ru/obnaruzheny-okamene…

Не забудем о праздниках, вечорках и других полезных мероприятиях

Лекции Валерия Алексеевича Чудинова пройдут:
18 мая в Санкт-Петербурге – «Русское понимание Космоса»
19 мая – «Тонкий мир – взгляд из глубины веков в современность».
Источник – https://vk.com/topic-91151433_38151626
Подробности читайте в соц сети Вконтакте

В Павловском Посаде можно совершить экскурсия на платочную мануфактуру.
Подробности на сайте: muzeyplatka.ru

В заключении поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю

В понедельник, 23 апреля, в сетке вещания «Народного Славянского радио» в 2, 8, 14 и 20 часов по Москве будет транслироваться запись программы – ” Техника безопасности при включении Осознанности.”
Автор-сказитель – Алексей Орлов
Соавтор – Михаил Ять

24 апреля, вторник
Кладбища неупокоенных Душ
Автор-сказитель – Игорь Полуйчик

25 апреля, среда
Уроки Мудрости Урок 9. Карма и Дхарма, причины и следствия
Автор-сказитель – Сурияр

26 апреля, четверг
Где лучше жить?
Автор-сказитель – Александр Фирсов

27 апреля, пятница
Тупик современной медицины. Где Выход?
В эфире врач-натуропат – Гания Александровна Замалеева

Каждую субботу в 2, 8, 14 и 20 часов в сетке вещания «Народного Славянского радио» транслируются интересные передачи и ранее записанные программы на разные темы полезные Всему Славянскому миру.
Аналитическая передача ВасилъВасилича «Давайте поговорим» выходит по воскресеньям в 2, 8, 14 и 20 часов по московскому времени.
Объявление для тех, кто хочет поделиться своей новостью: если Вы считаете, что в вашем регионе произошло, происходит или будет происходить что-то важное для Славянского мира, присылайте свои сообщения в редакцию радио.

Вместе сделаем мир лучше!
Быть ДОБРУ!

—————————————-

Ставьте “лайки” и “любо”, делитесь ссылками с друзьями и просто хорошими людьми, размещайте ролики на своих страницах в соц.сетях – всё это увеличивает популярность видеороликов и количество людей их смотрящих, и Мир становится лучше.
—————————————-

Вы можете оказывать помощь “радио”:

Сбербанк VISA Electron
4817 7600 0233 9343

Яндекс кошелек
41001780600797

Webmoney
R399095957515
U226147563760
B351044125411
Z118668641974
E367071008606

Visa QIWI Wallet
+79210796843
—————————————-

Источник: www.youtube.com

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости Славянского Мира. Выпуск 80
Новости Славянского Мира. Выпуск 80 от 24-12-2017.----------------------------------------... количество людей их смотрящих, и Мир становится лучше.----------------------------------------Вы можете оказывать...
Новости Славянского Мира. Выпуск 70
Новости Славянского Мира. Выпуск 70.От 15 10 2017----------------------------------------Источник: www.youtube.com
Новости Славянского Мира. Выпуск 74
Всем здравия!В эфире Новости Славянского Мира. Выпуск 74 от 12 ноября 2017.----------------------------------------Источник: www.youtube.com
Новости Славянского Мира. Выпуск 94
Всем здравия!В эфире новости Славянского Мира.Сегодня в новостях:- Что было, что есть... на разные темы полезные Всему Славянскому миру. Аналитическая передача ВасилъВасилича «Давайте...происходить что-то важное для Славянского мира, присылайте свои сообщения в...
Новости Славянского Мира. Выпуск 75
Всем здравия!В эфире новости Славянского Мира.Сегодня в новостях:- Что было, что есть и... запись программы "Ответы на вопросы». Выпуск 8.Автор–сказитель – Алексей ОрловСоавтор... из цикла «Страницы Родной Поэзии (выпуск 3) Николай Алексеевич Заболоцкий» . ...
Новости Славянского Мира. Выпуск 78
Всем здравия!В эфире новости Славянского Мира.Сегодня в новостях:- Что было, что есть и... из цикла «Страницы родной поэзии» - Выпуск 6- Лермонтов Михаил Юрьевич. Ведущий... происходить что-то важное для Славянского мира, присылайте свои сообщения в редакцию...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>