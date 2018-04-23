Новости Славянского Мира. Выпуск 94

Всем здравия!

В эфире новости Славянского Мира.



Сегодня в новостях:



- Что было, что есть и что будет интересного.

- Находки и артефакты земель славянских.

- Праздники и славянские гулянья.



Начнём с того, что можно посмотреть да изведать



В Беларуси в Центральной научной библиотеке открыта выставка археологических артефактов “Минуя смерть и время”

Источник: https://vk.com/biblionoch_cnbnan_2018…



Известный историк Александр Пыжиков меняет взгляд на историю России как историю узкой правящей прослойки – аристократии, дворянства, царских фамилий – и начинает цикл передач “Тайны русской старины”, посвящённый истории русского крестьянства, малоизвестным сторонам народной жизни и быта, существовавших обрядах и глубинных верованиях.

Источник: www.youtube.com



Продолжим артефактами земель славянских



Воронежские археологи нашли дом, которому 18 тысяч лет

Источник: https://rg.ru/2014/08/11/reg-cfo/dom-…



Ученые обнаружили одну из древнейших окаменелостей птицы, точнее, птенца. Предполагается, что птенец появился на свет около 127 миллионов лет назад и принадлежал к группе примитивных птиц, которые делили планету с динозаврами.

Источник: http://mirtayn.ru/obnaruzheny-okamene…



Не забудем о праздниках, вечорках и других полезных мероприятиях



Лекции Валерия Алексеевича Чудинова пройдут:

18 мая в Санкт-Петербурге – «Русское понимание Космоса»

19 мая – «Тонкий мир – взгляд из глубины веков в современность».

Источник – https://vk.com/topic-91151433_38151626

Подробности читайте в соц сети Вконтакте



В Павловском Посаде можно совершить экскурсия на платочную мануфактуру.

Подробности на сайте: muzeyplatka.ru



В заключении поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю



В понедельник, 23 апреля, в сетке вещания «Народного Славянского радио» в 2, 8, 14 и 20 часов по Москве будет транслироваться запись программы – ” Техника безопасности при включении Осознанности.”

Автор-сказитель – Алексей Орлов

Соавтор – Михаил Ять



24 апреля, вторник

Кладбища неупокоенных Душ

Автор-сказитель – Игорь Полуйчик



25 апреля, среда

Уроки Мудрости Урок 9. Карма и Дхарма, причины и следствия

Автор-сказитель – Сурияр



26 апреля, четверг

Где лучше жить?

Автор-сказитель – Александр Фирсов



27 апреля, пятница

Тупик современной медицины. Где Выход?

В эфире врач-натуропат – Гания Александровна Замалеева



Каждую субботу в 2, 8, 14 и 20 часов в сетке вещания «Народного Славянского радио» транслируются интересные передачи и ранее записанные программы на разные темы полезные Всему Славянскому миру.

Аналитическая передача ВасилъВасилича «Давайте поговорим» выходит по воскресеньям в 2, 8, 14 и 20 часов по московскому времени.

Объявление для тех, кто хочет поделиться своей новостью: если Вы считаете, что в вашем регионе произошло, происходит или будет происходить что-то важное для Славянского мира, присылайте свои сообщения в редакцию радио.



Вместе сделаем мир лучше!

Быть ДОБРУ!



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Источник: www.youtube.com