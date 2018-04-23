КАК ЕВРЕИ СТАЛИ “АРМЯНАМИ”.
Джеймс Тиссо. Евреев угоняют в Вавилон. James Jacques Joseph Tissot (15.10.1836 – 8.08.1902) The Flight of the Prisoners (from Jerusalem)
В грузинской летописи «Картвелис цховреба» – «Житие Грузии» – сказано: И было… Навуходоносор царь полонил Иерусалим, и гонимые оттуда евреи прибыли в Картли и, обещая платить дань, выпросили у мцхетского старосты землю. И было им дано право… и там же: Семеро братьев бежали из плена и, наконец, пришли в Эклеци, где находился дворец армянской царицы Ракаэл. Здесь они вскоре приняли христианство, и трое из братьев остались в Армении. Четверо же других решили идти еще дальше на север. Так они оказались в Картли. Один из братьев возвысился и стал эриставом. Он и является родоначальником грузинских Багратионов. Несмотря на некоторые различия, грузинская историческая версия подтверждает армянскую. Первое упоминание названия Армении (выступавшей синонимом Урарту) встречается в Бехистунской надписи, относимой к 520 г. до н. э. На картах крупнейших историков и географов древности Армения отмечена наряду с Персией, Сирией и другими древними государствами. После распада империи Александра Македонского возникли армянские царства: Айраратское царство и Софена, впоследствии завоёванные Селевкидами; после разгрома последних римлянами в начале II в. до н. э. возникли три армянских царства: Великая Армения, Малая Армения и Софена.
В IV веке до н. э. в Армавире имелось крупное еврейское поселение. Во время нахождения на престоле Армении царя Ерванда IV евреи из Армавира были переселены в новую столицу — город Ервандашат. С приходом к власти Арташеса столица Армении переносится в построенный им город Арташат, в который также переселяются евреи из прежней столицы. Великая Армения при Тигране II. Политику переселения евреев в Армению продолжал проводить и другой армянский царь Тигран II Великий, правивший в 95—55 годах до н. э.. Как сообщает Ованес Драсханакертци Тигран, многое приведя в порядок и устроив, идет на Палестину и берет в плен множество евреев. Тигран Великий при отступлении из Израиля уводит 10 000 евреев в свои родные края, где селит в городе Армавир и в селении Вардкес на берегу реки Касах. Еврейские семьи, депортированные в Армению, поселились в городах Арташат, Вагхасабат, Ервандашат, Сарехаван, Сарисат, Ван, и Нахичевань. В другой раз дело отца продолжил Артавазд II, царствовавший в 55—34 годах до н. э., вмешавшись в междоусобную войну евреев за трон, приняв одну из сторон, он уводит в плен сторонников другой, которых селит в городе Ван.
Первая волна переселенных Тиграном евреев со временем приняла христианство, а вторая волна переселения, организованная Артаваздом, — ванские евреи — продолжала и далее исповедовать иудаизм.
Армянские цари развивали города, и поселения евреев нужны были для их развития, так как последние имели навык городской жизни. В результате численность иудеев в Армении значительно возросла, в некоторых городах до половины от всех жителей. Евреи в Армении развивали торговлю и ремесла, так, Иосиф Флавий, находящийся на приеме у римской императрицы, на вопрос, что он знает об Армении, ответил: Евреям в Армении живется хорошо. Армянские города этого периода сохраняли эллинистический облик и жили относительно свободно, евреи составляли в Армении значительную часть городского населения и играли в торговле не последнюю роль. Правители не препятствовали свободному перемещению жителей различного вероисповедания, что способствовало благополучию еврейских общин, занимавшихся торговлей и ремеслами. При Тигране II Великая Армения превратилась в крупное государство, простиравшееся от Палестины до Каспийского моря. Однако, Тигран был разбит римлянами и лишился всех завоеваний, кроме собственно Великой Армении (Армянское нагорье между Евфратом, Курой и Урмией) и Софены, площадью примерно 220 000 кв. км. Впоследствии Великая Армения превратилась в буферное государство между Парфией и Римом, а позднее (в III—IV вв. н. э.) — между Римом и сасанидским Ираном.
В 387 г. Великая Армения подверглась разделу: меньшая, западная часть страны отошла к Риму, основная же часть отошла к Персии. Стабильность и процветание закончились тогда, когда многие евреи были депортированы в Персию в результате захвата Армении шахом династии Сасанидов Шапуром II. О численности евреев того времени наглядно показывают данные армянского историка V века Фавстоса Бузанда, который описывает значительное число еврейских семей, угнанных в плен захватчиками вторгшимися в Армению. Всего по Бузанду было выселено 83 тысячи иудеев из шести городов Армении. "Из всех этих гаваров, краев, ущелий и стран вывели они пленных, пригнали всех в город Нахичеван, который был сосредоточием их войск. Этот город они тоже взяли и разрушили и оттуда увели 2 тысячи семейств армян и 16 тысяч семейств евреев и увели вместе с другими пленными». Именно этот регион Нахчевана (с X в. Нахичеван) совпадает с местом проживания зоков до 1989–1990. Фавстос Бузанд перечисляет и другие армянские города, откуда персидский шах вывел армян и евреев. Так, он замечает, что персы в период с 360 по 370 увели из города Арташата – 40 тыс. армянских и 9 тыс. еврейских семейств, из Ервандашат – 20 тыс. армянских и 30 тыс. еврейских семейств, из Зарехвана – 5 тыс. армянских и 8 тыс. еврейских семейств, Заришата – 10 тыс. армянских и 14 тыс. еврейских семейств, из Вана – 5 тыс. армянских и 18 тыс. еврейских семейств. Я.А. Манандян писал, что «не подлежит сомнению, что евреи и сирийцы... составляли в Армении значительную часть городского населения»." Выселение иудеев персами описывает армянский автор Раффи (Акоп Мелик-Акопян) в историческом романе о борьбе армянского народа за независимость «Самвел», в котором целая глава романа посвящена угоняемым в V веке из Армении в Иран евреям. Вот лишь один отрывок из книги, в которой с нескрываемыми симпатией и сочувствием классик армянской литературы пишет об угоняемых из Армении в Персию евреях: Пленным не предоставили никакого укрытия, и они лежали под открытым небом, прямо на голой земле, днем страдая от жгучего солнца, а ночью от холода. Среди них были армяне и евреи (большей частью принявшие христианство еще при Григории Просветителе, первом каталикосе Армянской церкви)… Этих евреев при царе Тигране ІІ взял в плен и переселил в Армению из Иудеи Барзафран Рштуни. Доблестный полководец царя Тиграна заселил ими опустевшие после войн армянские города и пополнил население своей страны деловым и умным народом. В этот же период времени в Талмуде упоминается мудрец Яков из Армении (Гиттин 48а), кроме того, упомянута и иешива (школа изучения Торы) в армянском городе Низбис.
В середине VII века армянские земли были захвачены арабами. В состав новосозданной области Арминийа (араб. ارمينيّة) вошли также Грузия, Арран и Баб аль-Абваб (Дербент) с административным центром в городе Двин. К 1375 году после падения Малой Армении начали исчезать еврейские общины как единые этнические сообщества, многие начали принимать христианство. Alexice Schneider в «Истории еврейского народа» утверждает, что под ашкеназами (точнее хачкинази) в Священном Писании имеются в виду жители армянского Хаченского Княжества (Государство Хачкинази, Ашкеназское Царство, Хачанское Княжество), существовавшего в то время на территории современного Карабаха. В ноябре 1603 года шах Аббас I со своим 120 тысячным войском захватил Армению, после чего как пишет писатель XVII века Аракел Даврижеци шах приказал выселить всех жителей Армении — и христиан и евреев — в Персию, чтобы османы, придя, нашли бы страну обезлюдевшей. Позже армянский писатель с симпатией и сочувствием описывал историю евреев проживающих под владычеством персидских царей. Эти данные наглядно объясняют, отчего в Армении осталось так мало евреев. Остававшихся в иудаизме, почти всех переселили в Иран. А принявшие христианство евреи стали армянами. Результаты проведенного ДНК-анализа в рамках «Armenian DNA Project» выявили родство между армянами, турками, курдами, ассирийцами и евреями, пишет газета Миллиет. Целью проекта было выявить генетические связи между армянами, которые после Геноцида армян 1915 года рассеялись по миру. Попутно тесное родство на генетическом уровне было обнаружено у народов, веками проживающих в бок о бок с армянами. Результаты исследования, опубликованные армянской газетой Агос, поразили ученых. Наиболее генетически близко к евреям (особенно сефардам) стоят курды и армяне, но отнюдь не палестинцы и сирийцы. Коллектив генетиков из Еврейского университета в Иерусалиме обнародовал результаты масштабное исследование достоверно определило степень генетического родства евреев и народов, населяющих Ближний Восток. Как сообщили руководители исследования Ариэлла Оппенхейм и Марина Файерман, наиболее генетически близко к евреям (особенно, сефардам) стоят курды и армяне, но отнюдь не палестинцы и сирийцы. У евреев и курдов, по всей видимости, был общий предок - народ, обитавший где-то в районе нынешней границы Ирака и Турции, то есть там, где и сейчас живет основная масса курдов (общий предок, по-видимому, либо ассирийцы,- северо-аккадские племена; либо израильтяне, уведённые в плен ассирийцами в VIII в. до н.э.). Также Американские генетики под руководством армянки Жанны Нерсесян, профессора медицины, действительного члена Нью-Йоркской академии наук, обследовав 60 000 армян в Армении, Нагорном Карабахе и Москве, пришли к поразительному выводу. Оказалось, что все армяне имеют идентичный генетический код... Нерсесян утверждает, что армяне практически идентичны по генетическому коду с евреями. http://www.armtoday.info/default.asp?Lang=_Ru&NewsID=41114
Источник: www.armtoday.info
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Можно спросить, а какими артефактами данная бурная фантазия подтверждается?
Когда этого “армянского историка 5 века” раскопали, веке в 19м хотя бы?
Имеют ли старые жители армении хоть какое-то отношение к современным армянам? и пр.
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Так читайте, факты в статье ведь присутствуют или армянского историка трудно в поисковик “забить”? Тогда процитирую специально для вас ещё одну “бурную фантазию”. Армяне не только имеют общих с евреями предков, у них и историческая судьба напоминает судьбу евреев: пострадали от конфликтов с турками и азербайджанцами, миллионы беженцев по всему миру начиная с России, арабских стран, Ирана и кончая Францией и Штатами. Даже внешнее сходство присутствует./ На сегодняшний день Асан-Джалаляны являются единственным сохранившимся родом, который имеет прямую связь с армянскими царскими династиями Багратуни и Арцруни. Асан-Джалалянов считают одной из самых древних аристократических династий на планете. Сегодня прямые потомки Асан-Джалалянов живут и творят среди нас, продолжая родовую линию патриархов Ветхого Завета, родоначальников армянского народа и монархов Армянского Царства. Асан-Джалалянов можно найти как в самом Нагорном Карабахе (в поселке Ванк, под Гандзасаром, и в Степанакерте), так и в Армении, России и даже в США. Потомком Асан-Джалалянов является и Левон Айрапетян. Гандзасар является местом погребения Асана Джалала Вахтангяна, а также князей Хачена и епископов, принадлежащих к его роду. Могильная плита Асана Джалала расположена в гавите, прямо перед входом в главный зал собора. Надгробная плита сделана из белого мрамора и украшена тремя большими резными сферическими фигурами. Первая фигура — Звезда Давида, библейский символ. Примечательно, что в центре Звезды в Гандзасаре находится не что иное, как изображение Колеса Вечности — древнего индоарийского знака, который широко использовали средневековые армяне. Интересно, что сочетание этих двух символов встречается довольно редко. http://venividi.ru/node/16172 http://novostink.ru/mir/205296-evreyskiy-uchenyy-maykl-stoun-rasskazal-o-drevnih-armyanskih-rukopisyah-naydennyh-pri-raskopkah-v-pustyne-sinaya.html
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Какой Ноев ковчег на армянской территории? Джорж Смит в 1887г.привез 384 глиняных таблички из Междуречья о ковчеге,где параметры отличались от языческого ковчега. И куда автор дел княжества Великой Тартарии. Можно одно сказать,что при Светлых силах,невозможно было быть во власти человеку с помесью черной расы. Вот И сейчас,во власти при Темных силах приоритет даётся только тем,у кого есть помесь крови с негритянской,смуглая народность,мусульмане или евреи ашкинази. Такова система бытия. У потомков князей Великой Тартарии история совершенно другая. Моголов-тартар превратили в монголов. Написанная история сплошная дэза. При Светлых богах помесь никогда не была во власти. Берите во внимание,что процент белой расы катастрофически снижается,дошло до 5%. Значит,что скоро должны появиться Светлые силы.
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/И куда автор дел княжества Великой Тартарии./? Как вас понимать? По вашему выходит что Светлые силы и Тартария находились в Египте и на Синае, так что ли, а карты Тартарии посмотреть не судьба, да. Армения тогда уже была отдельным государством.
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Фантазии опятьссс…
Откуда иудеев то столько взяли? Там расселили, туда пересилили…
Видимо генетическая фабрика работала беспрерывно…
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Никаких фантазий. Существует 12 колен израилевых. Одно из них, грубо говоря, современные евреи, другие – это курды, армяне, грузины и т.д. Семитов не так мало, как может показаться.