КАК ЕВРЕИ СТАЛИ “АРМЯНАМИ”.

Джеймс Тиссо. Евреев угоняют в Вавилон. James Jacques Joseph Tissot (15.10.1836 – 8.08.1902) The Flight of the Prisoners (from Jerusalem)

Еврейская история Армении насчитывает свыше 2 000 лет и начинается задолго до возникновения современной Армении. Поселения евреев уже в древности имелись во всех крупных городах и столицах Армении. Ассирия, захватившая контроль над Израилем и Урарту/Арменией за 700 лет до нашей эры, депортировала евреев на эти земли. Армянский историк Кеворк Аслан указывает, что евреи Самарии были депортированы в Армению. С поражением Ассирии Вавилон захватил большую часть Западной Азии. Иудея без мощного союзника в лице Ассирии или Египта не могла сама по себе сопротивляться большой вавилонской армии. Вавилонский царь Навуходоносор собрал огромное войско, чтобы наказать Иудею за переход на сторону египтян (598 до н.э.). Когда многочисленная армия Вавилона появились у стен Иерусалима, новый царь Иудеи, Иехония, понимая, что сопротивление бесполезно, передал город Навуходоносору (597 до н.э.). Завоеватель затем назначил Седекию новым царем для Иудеи. По традициям того времени Навуходоносор депортировал около 10 000 евреев в свою столицу в Вавилоне. Это была стратегия на ослабление сопротивления иностранному правлению путем устранения культурной элиты. Депортируемых тщательно отбирали. Это была еврейская элита из профессионалов, богатых и мастеров. Классу крестьян и другим простым людям было разрешено остаться в Иудее. Депортация еврейской элиты теперь известна как Вавилонский плен. Далее последовало сопротивление и реакция Вавилона. Через 11 лет, после того, как Седекия (Цедкияу) объявил отделение Иудеи от Вавилона, вавилоняне под предводительством Навуходоносора в 586 год до н.э. захватили Иерусалим вновь и на этот раз полностью разрушили до самого основания Храм Соломона, который часто называют как Первый храм. Большинство жителей Иерусалима были убиты, оставшиеся взяты в плен и угнаны в рабство в Вавилонию. В Устной Торе (Мидраш Эйха Раба, гл. 1) рассказывается, что вавилонский царь Навуходоносор после разрушения Первого Храма в V веке до н. э. пригнал часть евреев в Армению. Армянский историк V века Мовсес Хоренаци сообщал, что род Багратуни, давший впоследствии две царские династии — армянскую и грузинскую, произошёл от евреев, пленённых и переселённых после завоевания Израильского царства в пределы Армении. Багратуни владели огромной территорией, включая гору Арарат, где, по преданию, находились остатки Ноева ковчега. Они сумели объединить несколько соперничавших феодальных княжеств и стали властителями всей Армении. Арташес отправляется к месту слияния Ерасха и Мецамора и, облюбовав здесь холм, строит на нем город и называет его по своему имени Арташатом… Выводит из города Ерванда пленных иудеев, которые были переведены туда из Армавира, и поселяет их в Арташате. В «Истории Армении» Мовсес Хоренаци пишет: Об армянском царе по имени Храчеай, современнике вавилонского царя Навуходоносора, рассказывают, что он выпросил у Навуходоносора одного из главных еврейских пленников по имени Шамбат, привел его в Армению, поселил там и осыпал почестями. От Шамбата (или Смбата) происходит, по преданию, род Багратуни, чему подтверждением служит то, что Багратуни часто давали своим сыновьям имя Смбат, и это правда.

В грузинской летописи «Картвелис цховреба» – «Житие Грузии» – сказано: И было… Навуходоносор царь полонил Иерусалим, и гонимые оттуда евреи прибыли в Картли и, обещая платить дань, выпросили у мцхетского старосты землю. И было им дано право… и там же: Семеро братьев бежали из плена и, наконец, пришли в Эклеци, где находился дворец армянской царицы Ракаэл. Здесь они вскоре приняли христианство, и трое из братьев остались в Армении. Четверо же других решили идти еще дальше на север. Так они оказались в Картли. Один из братьев возвысился и стал эриставом. Он и является родоначальником грузинских Багратионов. Несмотря на некоторые различия, грузинская историческая версия подтверждает армянскую. Первое упоминание названия Армении (выступавшей синонимом Урарту) встречается в Бехистунской надписи, относимой к 520 г. до н. э. На картах крупнейших историков и географов древности Армения отмечена наряду с Персией, Сирией и другими древними государствами. После распада империи Александра Македонского возникли армянские царства: Айраратское царство и Софена, впоследствии завоёванные Селевкидами; после разгрома последних римлянами в начале II в. до н. э. возникли три армянских царства: Великая Армения, Малая Армения и Софена.

В IV веке до н. э. в Армавире имелось крупное еврейское поселение. Во время нахождения на престоле Армении царя Ерванда IV евреи из Армавира были переселены в новую столицу — город Ервандашат. С приходом к власти Арташеса столица Армении переносится в построенный им город Арташат, в который также переселяются евреи из прежней столицы. Великая Армения при Тигране II. Политику переселения евреев в Армению продолжал проводить и другой армянский царь Тигран II Великий, правивший в 95—55 годах до н. э.. Как сообщает Ованес Драсханакертци Тигран, многое приведя в порядок и устроив, идет на Палестину и берет в плен множество евреев. Тигран Великий при отступлении из Израиля уводит 10 000 евреев в свои родные края, где селит в городе Армавир и в селении Вардкес на берегу реки Касах. Еврейские семьи, депортированные в Армению, поселились в городах Арташат, Вагхасабат, Ервандашат, Сарехаван, Сарисат, Ван, и Нахичевань. В другой раз дело отца продолжил Артавазд II, царствовавший в 55—34 годах до н. э., вмешавшись в междоусобную войну евреев за трон, приняв одну из сторон, он уводит в плен сторонников другой, которых селит в городе Ван.

Первая волна переселенных Тиграном евреев со временем приняла христианство, а вторая волна переселения, организованная Артаваздом, — ванские евреи — продолжала и далее исповедовать иудаизм.

Армянские цари развивали города, и поселения евреев нужны были для их развития, так как последние имели навык городской жизни. В результате численность иудеев в Армении значительно возросла, в некоторых городах до половины от всех жителей. Евреи в Армении развивали торговлю и ремесла, так, Иосиф Флавий, находящийся на приеме у римской императрицы, на вопрос, что он знает об Армении, ответил: Евреям в Армении живется хорошо. Армянские города этого периода сохраняли эллинистический облик и жили относительно свободно, евреи составляли в Армении значительную часть городского населения и играли в торговле не последнюю роль. Правители не препятствовали свободному перемещению жителей различного вероисповедания, что способствовало благополучию еврейских общин, занимавшихся торговлей и ремеслами. При Тигране II Великая Армения превратилась в крупное государство, простиравшееся от Палестины до Каспийского моря. Однако, Тигран был разбит римлянами и лишился всех завоеваний, кроме собственно Великой Армении (Армянское нагорье между Евфратом, Курой и Урмией) и Софены, площадью примерно 220 000 кв. км. Впоследствии Великая Армения превратилась в буферное государство между Парфией и Римом, а позднее (в III—IV вв. н. э.) — между Римом и сасанидским Ираном.

В 387 г. Великая Армения подверглась разделу: меньшая, западная часть страны отошла к Риму, основная же часть отошла к Персии. Стабильность и процветание закончились тогда, когда многие евреи были депортированы в Персию в результате захвата Армении шахом династии Сасанидов Шапуром II. О численности евреев того времени наглядно показывают данные армянского историка V века Фавстоса Бузанда, который описывает значительное число еврейских семей, угнанных в плен захватчиками вторгшимися в Армению. Всего по Бузанду было выселено 83 тысячи иудеев из шести городов Армении. "Из всех этих гаваров, краев, ущелий и стран вывели они пленных, пригнали всех в город Нахичеван, который был сосредоточием их войск. Этот город они тоже взяли и разрушили и оттуда увели 2 тысячи семейств армян и 16 тысяч семейств евреев и увели вместе с другими пленными». Именно этот регион Нахчевана (с X в. Нахичеван) совпадает с местом проживания зоков до 1989–1990. Фавстос Бузанд перечисляет и другие армянские города, откуда персидский шах вывел армян и евреев. Так, он замечает, что персы в период с 360 по 370 увели из города Арташата – 40 тыс. армянских и 9 тыс. еврейских семейств, из Ервандашат – 20 тыс. армянских и 30 тыс. еврейских семейств, из Зарехвана – 5 тыс. армянских и 8 тыс. еврейских семейств, Заришата – 10 тыс. армянских и 14 тыс. еврейских семейств, из Вана – 5 тыс. армянских и 18 тыс. еврейских семейств. Я.А. Манандян писал, что «не подлежит сомнению, что евреи и сирийцы... составляли в Армении значительную часть городского населения»." Выселение иудеев персами описывает армянский автор Раффи (Акоп Мелик-Акопян) в историческом романе о борьбе армянского народа за независимость «Самвел», в котором целая глава романа посвящена угоняемым в V веке из Армении в Иран евреям. Вот лишь один отрывок из книги, в которой с нескрываемыми симпатией и сочувствием классик армянской литературы пишет об угоняемых из Армении в Персию евреях: Пленным не предоставили никакого укрытия, и они лежали под открытым небом, прямо на голой земле, днем страдая от жгучего солнца, а ночью от холода. Среди них были армяне и евреи (большей частью принявшие христианство еще при Григории Просветителе, первом каталикосе Армянской церкви)… Этих евреев при царе Тигране ІІ взял в плен и переселил в Армению из Иудеи Барзафран Рштуни. Доблестный полководец царя Тиграна заселил ими опустевшие после войн армянские города и пополнил население своей страны деловым и умным народом. В этот же период времени в Талмуде упоминается мудрец Яков из Армении (Гиттин 48а), кроме того, упомянута и иешива (школа изучения Торы) в армянском городе Низбис.

В середине VII века армянские земли были захвачены арабами. В состав новосозданной области Арминийа (араб. ارمينيّة‎‎) вошли также Грузия, Арран и Баб аль-Абваб (Дербент) с административным центром в городе Двин. К 1375 году после падения Малой Армении начали исчезать еврейские общины как единые этнические сообщества, многие начали принимать христианство. Alexice Schneider в «Истории еврейского народа» утверждает, что под ашкеназами (точнее хачкинази) в Священном Писании имеются в виду жители армянского Хаченского Княжества (Государство Хачкинази, Ашкеназское Царство, Хачанское Княжество), существовавшего в то время на территории современного Карабаха. В ноябре 1603 года шах Аббас I со своим 120 тысячным войском захватил Армению, после чего как пишет писатель XVII века Аракел Даврижеци шах приказал выселить всех жителей Армении — и христиан и евреев — в Персию, чтобы османы, придя, нашли бы страну обезлюдевшей. Позже армянский писатель с симпатией и сочувствием описывал историю евреев проживающих под владычеством персидских царей. Эти данные наглядно объясняют, отчего в Армении осталось так мало евреев. Остававшихся в иудаизме, почти всех переселили в Иран. А принявшие христианство евреи стали армянами. Результаты проведенного ДНК-анализа в рамках «Armenian DNA Project» выявили родство между армянами, турками, курдами, ассирийцами и евреями, пишет газета Миллиет. Целью проекта было выявить генетические связи между армянами, которые после Геноцида армян 1915 года рассеялись по миру. Попутно тесное родство на генетическом уровне было обнаружено у народов, веками проживающих в бок о бок с армянами. Результаты исследования, опубликованные армянской газетой Агос, поразили ученых. Наиболее генетически близко к евреям (особенно сефардам) стоят курды и армяне, но отнюдь не палестинцы и сирийцы. Коллектив генетиков из Еврейского университета в Иерусалиме обнародовал результаты масштабное исследование достоверно определило степень генетического родства евреев и народов, населяющих Ближний Восток. Как сообщили руководители исследования Ариэлла Оппенхейм и Марина Файерман, наиболее генетически близко к евреям (особенно, сефардам) стоят курды и армяне, но отнюдь не палестинцы и сирийцы. У евреев и курдов, по всей видимости, был общий предок - народ, обитавший где-то в районе нынешней границы Ирака и Турции, то есть там, где и сейчас живет основная масса курдов (общий предок, по-видимому, либо ассирийцы,- северо-аккадские племена; либо израильтяне, уведённые в плен ассирийцами в VIII в. до н.э.). Также Американские генетики под руководством армянки Жанны Нерсесян, профессора медицины, действительного члена Нью-Йоркской академии наук, обследовав 60 000 армян в Армении, Нагорном Карабахе и Москве, пришли к поразительному выводу. Оказалось, что все армяне имеют идентичный генетический код... Нерсесян утверждает, что армяне практически идентичны по генетическому коду с евреями. http://www.armtoday.info/default.asp?Lang=_Ru&NewsID=41114

Источник: www.armtoday.info