Какие народы России не сдавались в плен?

«Гвардия погибает, но не сдается», – так пытался спасти честь своих солдат наполеоновский генерал Пьер Камбронн после поражения под Ватерлоо. В отличие от французов, русские всегда воевали по этому принципу и побеждали.

Русские

Эта история случилась в Черном море во времена войны с Турцией в 1829 году: в проливе Босфор три корабля императорского флота наткнулись на турецкий флот. Два сумели уйти от неприятеля, а бриг «Меркурий» отстал. Капитан брига Александр Казарский и офицеры постановили: принять неравный бой, а потом взорвать бриг. Матросы поддержали командиров.

«Меркурий» вступил в бой, имея 20 пушек против 170 пушек противника. Русские дрались так ожесточенно, что турки были обездвижены и не могли сражаться. Мистика заключалась в том, что на турецком бриге находился капитан II ранга Семен Стройников, который за два дня до событий на фрегате «Рафаил» сдался туркам в плен.

Император Николай I, узнав об этом, произнес слова «Русские не сдаются» и приказал отбить у турок «Рафаил» и сжечь. Воля Николая была исполнена. Фрегат был уничтожен в бою.

В 1903 году, за два года до подвига крейсера «Варяг», в «Боевом своде» морского министерства появился новый сигнал: «Погибаю, но не сдаюсь!».

Тувинцы

«Черная смерть» – так немцы называли тувинских солдат. Маленькая Тыва сама объявила войну Германии. 8 000 добровольцев пошли на фронт. Даже при явном превосходстве немцев, тувинцы стояли насмерть. У деревни Сурмиче десять пулеметчиков-тувинцев во главе со своим командиром Донгур-Кызылом погибли, но не сдались. Два тувинца стали Героями, 5 500 ветеранов получили ордена и медали.

Осетины

Жители Осетии всегда чтили завет дедов: «Если есть оружие, сдаться – позор для рода!»;«Осетины – герои, каких мало, дай мне их побольше», – писал Великий князь Николай на Кавказ в 1877 году.

Владикавказский полк, который был укомплектован одними лишь осетинами, в Русско-японскую покрыл себя неувядаемой славой. «Плен пугает осетин сильнее смерти», – вспоминали очевидцы и во время I Мировой. В 1916 году дивизион осетин был окружен австрийцами. Им предлагали сдаться, но осетины запели дедовскую боевую песню, которую исполняют в час смерти, кинулись на врага, повергая его в ужас, и вернулись к своим.

Горцы

Фон Бларамберг в XIX веке так писал о горцах: «Когда они видят, что окружены, то дорого отдают свою жизнь, не сдаваясь в плен». Отряды мюридов клялись на Коране умирать, но не сдаваться.

Отчаянными бойцами были кабардинцы и балкарцы, которые служили в горских сотнях Терско-Кубанского конного полка. Во время русско-японской войны многие горцы были награждены за подвиги медалями и орденами.

«В плен не сдаются и пленных не берут», – так говорили о кавалеристах «Дикой дивизии», которая состояла из шести полков: Кабардинского, Дагестанского, Чеченского, Татарского, Черкесского и Ингушского.

Туркмены

Доблесть и умение сражаться до конца — вот за что в царской армии уважали туркменов. Они проявляли воинское мастерство и доблесть. «Один против наших пятерых бьется и не сдастся никогда». Туркмены оставались верны клятве, и не было у них худшего преступления, чем изменить своим. Генерал-губернатор Туркестана Николай Гродеков писал: «Будь у них дисциплина, из них вышла бы самая грозная кавалерия».

Адыги

В советское время слова «Русские не сдаются» стали известны после того, как в начале войны кавказский поэт-адыг погиб на Украине, защищая отход товарищей. Попав в окружение, на предложение «Сдавайся, рус!», он воскликнул: «Русские не сдаются!» и взорвал себя, уничтожив 30 гитлеровцев.

Когда информация о подвиге мужественного адыга попала в газету, фраза «Русские не сдаются!» стала вдохновлять на подвиги солдат многих национальностей.

Другие народы России

В Великую Отечественную страну защищали люди всех народов, населявших ее. Брестскую крепость удерживали бойцы 21 национальности: русские, татары, украинцы, белорусы, адыгейцы, азербайджанцы, армяне, балкарцы, грузины, евреи, ингуши, казахи, калмыки, карачаевцы, кумыки, латыши, мордвины, немцы, узбеки, чеченцы и чуваши.

«Я умираю, но не сдаюсь!», – писали защитники на стенах.

Не сдался Ленинград, окруженный врагом в течение 872 дней. В Ленинграде жили русские, украинцы, белорусы, евреи, татары, армяне, поляки, немцы, финны, шведы, литовцы, французы, англичане, карелы, итальянцы, чехи, норвежцы, греки, цыгане, мордва, датчане, сербо-хорваты и словенцы.

Северные народы

У чукчей обычай не сдаваться врагу был обусловлен верой. Они верили:чтобы попасть в рай, надо погибнуть в бою или быть убитым, и предпочитали не сдаваться, а погибнуть.

А старые недруги чукчей — коряки, не сдавались в плен из страха пред ожидающей их участью. Во времена войн женщины коряков всегда держали наготове нож, чтобы убить детей и себя, но не стать рабами.

Необыкновенной смелостью отличаются якуты. Так, например, после контр-террористической операции на Кавказе, за якутским ОМОНом ходит слава, что они отличные бойцы: в плен не сдаются, своих не бросают.