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Ленинская премия

20:23. 22 апреля 2018 Просмотров - 36 Один комментарий Опубликовал:


В Ульяновской области местные власти объявили, что в честь дня рождения Ленина восстанавливают практику выдачи Ленинской премии за трудовые и творческие достижения.
Инициатором выступил местный губернатор Морозов. По его словам, практика выдачи подобных премий является позитивным опытом советского прошлого, которое надо внедрять и в настоящее.
Премию планируют вручать самым заслуженным работникам пятилетки. Ее размер составит 1 000 000 рубелй.
Конечно, масштаб уже не тот, да и страна у нас теперь капиталистическая, но все эти попытки возвращаться к позитивной практике советских времен, хорошо указывают на то, что отгородиться от нашего прошлого не получится и многие из советских достижений и решений еще долго будут с нами.
Само собой, никуда не денется и Ленин, сколько от него за картонкой не прячся, противоречия труда и капитала никуда не делись, и нарастающее по всему миру социальное неравенство, когда богатые становятся все богаче, а бедные все беднее, гарантируют идеям Ленина еще долгую и продуктивную жизнь, сама жизнь делает Ленина актуальным.

С днем рождения, Ильич!

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Ленин, ленинская премия, праздники, труд
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