Ленин и Украина

Источник: nstarikov.ru – опубликовано 25.07.2014

Хотите понять гражданскую войну – возьмите в руки томик Ленина или Деникина. Все, что мы сейчас видим на Украине, уже случилось однажды в нашей истории.



Я так и поступил. Читаю Ленина. Не могу не поделиться прочитанным.

Выводы делайте самостоятельно. Но, кажется, украинские националисты зря сносят памятники Ильичу…

Апрель 1917 года. В Петрограде проходит всероссийская конференция большевиков. Ленин выступает с речью по национальному вопросу.

Прежде чем вы прочитаете её фрагмент, хочу дать небольшое пояснение.

Ленин начала 1917 года – популист, рвущийся к власти. Это разрушитель государства. Ленин конца 1917 и далее – созидатель государства. Все, что он отрицал в начале 1917 года, он потом будет создавать.

В своих речах сразу по приезду в «пломбированном вагоне» Владимир Ильич отстаивает необходимость ликвидации полиции и… армии. Вместо этого – милиция и … всеобщее вооружение народа.

При этом под словом «милиция», Ленин понимает не ту милицию, что была в сейчас у нас до последнего времени (а теперь снова стала полицией), а нечто вроде народного ополчения милиционного вида. Когда капиталисты-промышленники оплачивают дни, когда их рабочие следят за порядком в милиции. Что касается «всеобщего вооружения народа» — то это пункт программы РСДРП (б). И большевики его воплотят. Во время мировой войны они распустят армию и флот, оставив Россию беззащитной. И тут же начнут создавать новую армию – свою, Красную. И лишь создав ее, смогут создать СССР.

Ни одно государство не может существовать без органов правопорядка и без армии. Призывать к их уничтожению ни один патриот никогда не будет. Потому что уничтожение «органов» и армии всегда ослабит страну и усилит её конкурентов на мировой шахматной доске.

Так в чьих интересах Ленин выдвигал идеи роспуска армии? Для кого постоянно говорил о «всеобщем вооружении народа», которого ни на минуту не допустил сразу после своего прихода к власти?

И сразу – чтобы пресечь спекуляции. Ленин никогда не был немецким шпионом. Никогда!

Теперь, понимая, какие идеи в интересах геополитических противников своей Родины он выдвигал в сфере обороны, вам будет легко понять, за что он выступал в сфере национальной политики…

«Речь по национальному вопросу 29 апреля (12мая)»/ Седьмая (апрельская) всероссийская конференция РСДРП (б)

«Поскольку есть остатки нерешенных буржуазной революцией вопросов, мы стоим за их разрешение. Мы к сепаратистскому движению равнодушны, нейтральны. Если Финляндия, если Польша, Украина отделятся от России, в этом ничего худого нет. Что тут худого? Кто это скажет, тот шовинист. Надо сойти с ума, чтобы продолжать политику царя Николая. Ведь Норвегия отошла от Швеции… Когда-то Александр I и Наполеон обменивались народами, когда-то цари менялись Польшей. И мы будем продолжать эту тактику царей? Это — отказ от тактики интернационализма, это шовинизм худшей марки. Если Финляндия отделится, что тут дурного? У обоих народов, у пролетариата Норвегии и Швеции укрепилось доверие друг к другу после отделения. Шведские помещики хотели идти войной, но шведские рабочие этому воспротивились и сказали: мы на эту войну не пойдем. Финляндцы хотят сейчас только автономии, Мы за то, чтобы Финляндии была дана полная свобода, тогда доверие к русской демократии усилится, именно тогда они не отделятся, когда это будет проведено в жизнь. Когда к ним приезжает г-н Родичев и торгуется из-за автономии, к нам приезжают финские товарищи и говорят: нам нужна автономия. А против них открывают стрельбу из всех пушек, говоря: «ждите Учредительного собрания». Мы же говорим: «русский социалист, отрицающий свободу Финляндии, есть шовинист».

Мы говорим, что границы определяются волей населения. Россия, не смей воевать из-за Курляндии! Германия, долой войска из Курляндии! Вот так мы решаем вопрос об отделении. Пролетариат прибегать к насилию не может, ибо он не должен мешать свободе народов. Тогда будет верен лозунг «прочь границы», когда социалистическая революция станет реальностью, а не методом, и мы скажем тогда: товарищи, идите к нам…

Совсем другое дело — вопрос о войне. В случае надобности мы от революционной войны не откажемся. Мы не пацифисты… Когда у нас сидит Милюков и посылает Родичева в Финляндию, который там бесстыдно торгуется с финским народом, мы говорим: нет, не смей, русский народ, насиловать Финляндию: не может быть свободен народ, который сам угнетает другие народы. В резолюции о Боргбьерге мы говорим: выведите войска и предоставьте нации решить вопрос самостоятельно. Вот если завтра Совет возьмет власть в свои руки, это не будет «методом социалистической революции», мы скажем тогда: Германия, долой войска из Польши, Россия, долой войска из Армении, — иначе это будет обман.

Про свою угнетенную Польшу тов. Дзержинский нам говорит, что там все шовинисты. Но почему никто из поляков ни слова не сказал, как быть с Финляндией, как быть с Украиной? Мы с 1903 года так много спорим на этот счет, что становится трудно об этом говорить. Куда хочешь, туда и иди… Кто не стоит на этой точке зрения, тот аннексионист, тот шовинист. Мы хотим братского союза всех народов. Если будет Украинская республика и Российская республика, между ними будет больше связи, больше доверия. Если украинцы увидят, что у нас республика Советов, они не отделятся, а если у нас будет республика Милюкова, они отделятся. Когда тов. Пятаков, в полном противоречии со своими взглядами, сказал: мы против насильственного удержания в границах, — это и есть признание права нации на самоопределение. Мы совершенно не хотим, чтобы хивинский мужик жил под хивинским ханом. Развитием нашей революции мы будем влиять на угнетенные массы. Агитацию внутри угнетенной массы надо ставить только так.

Но всякий русский социалист, который не признает свободы Финляндии и Украины, скатится к шовинизму. И никакими софизмами и ссылками на свой «метод» они себя никогда не оправдают».

Источник: В.И. Ленин, Сочинения, Москва, ГИПЛ 1949, Т.24, С.267-268

Прошло чуть менее ста лет, а как все актуально. Пожалуй, сегодня подобные взгляды, что «надо все отделить», присущи только проамериканским оппозиционерам, которые Ленина очень сильно не любят.

Почему? Да потому, что, придя к власти, Ленин больше не говорил, что «мы к сепаратистскому движению равнодушны, нейтральны», не писал, что совершенно неважно, отделится ли Украина от России или нет.

Он за Украину воевал. Воевал с Петлюрой, с Деникиным, с Польшей. И добился единства страны.

Однако после этого именно большевики начали насильственную украинизацию. О её вреде писал уже Сталин.

Но это уже совсем другая история.

Источник: nstarikov.ru