Новости Украины и Новороссии 14 ноября 2018
- 12:44 В «Нафтогазе» оправдываются за срыв отопительного сезона на Украине.
- 10:56 «За значительную роль в возвращении Крыма»: Порошенко вручил Джемилёву «орден Свободы» (ФОТО).
- 06:00 Луковица Ленина. Как украинские власти пропагандируют коммунизм (ФОТО).
- 00:11 Кличко и горячая ванна.
- Вчера 23:01 НАТО не будет проводить совместные учения с Украиной в Азовском море из-за страха перед Россией.
- Вчера 21:41 Привет Цыбульке от бабульки.
- Вчера 21:15 Кризис отопительное сезона с приходом холодов на Украине закончится бунтом – Владимир Олейниченко.
- Вчера 20:40 Узбекистан заблокировал импорт украинских лекарств.
- Вчера 20:22 Зрада: Варфоломей осудил обучение детей в неонацистских лагерях на Украине.
- Вчера 20:01 Эрзац-гитлерюгенд.
В «Нафтогазе» оправдываются за срыв отопительного сезона на Украине
В «Нафтогазе» оправдываются, что компания отказалась заключать договоры на поставку газа для начала отопительного сезона с 22-мя теплоснабжающими предприятиями страны «из-за накопления существенных долгов и отсутствия договоров о их реструктуризации».
«По состоянию на сегодня 1146 теплоснабжающих предприятий покупают газ на льготных условиях у НАК „Нафтогаз Украины“.
Вместе с тем “Нафтогаз” сейчас не имеет возможности предоставить номинации на газ 22 теплоснабжающим предприятиям, в том числе 12 крупным, в девяти регионах», — говорится в сообщении пресс-службы компании.
Самые серьёзные проблемы сложились в Кривом Роге, Херсонской области, городах Смела, Северодонецк, Первомайск и Шепетовка.
«Производители тепла, обеспечивающие жителей упомянутых регионов теплом и горячей водой, накопили значительную задолженность, не придерживаются графиков ее погашения или в предыдущем периоде рассчитались с “Нафтогазом” менее, чем за 90% использованного газа.
До тех пор, пока эти предприятия не выполнят данные требования законодательства, “Нафтогаз” не может предоставить им номинации на газ на льготных условиях, определенных Кабинетом министров», — подчёркивают в компании.
В «Нафтогазе» переложили ответственность за срыв отопительного сезона на местные органы власти.
«В ситуации с Херсонской ТЭЦ, Криворожской ТЭЦ и Северодонецкой ТЭЦ ответственность несет Фонд государственного имущества, в управлении которого находятся данные производители тепла.
Ситуация с ними может быть урегулирована только при участии Кабинета министров Украины», — отметили в компании.
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«За значительную роль в возвращении Крыма»: Порошенко вручил Джемилёву «орден Свободы» (ФОТО)
Президент Украины Петро Порошенко наградил самозванного «лидера крымских татар» Мустафу Джемилёва «орденом Свободы».
Как уточняет пресс-служба администрации Порошенко, вручение ордена было приурочено к 75-летию «лидера крымскотатарского народа».
Порошенко вручил Джемилёву награду «в знак признания его значительной роли в возвращении Крыма и освобождения политических узников Кремля».
«Мустафа Джемилёв — настоящий герой крымскотатарского и украинского народа. Его вклад в борьбу за утверждение ценностей демократии и свободы неоценим», — утверждает Порошенко.
Справка
«Орден Свободы» — государственная награда «незалежной», предназначенная для граждан, особо отличившихся в утверждении суверенитета и независимости Украины.
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Луковица Ленина. Как украинские власти пропагандируют коммунизм (ФОТО)
Невежество патриотических политологов и историков регулярно ставит их в комичные ситуации.
Украинские чиновники неоднократно отчитывались о полном уничтожении памятников Ленину. Однако новые ленинские памятники находят то тут, то там — как будто они вырастают из-под земли.
Это связано с тем, что местные жители по разным причинам сопротивляются уничтожению памятников своей истории и культуры, изобретая для этого самые различные способы — например, маскируя скульптуру пролетарского вождя под казака или под самого Тараса Шевченко.
Но все равно называют его между собою «Ленин» — и не всегда по привычке.
11 ноября полтавские нацисты повалили очередной памятник Ленину, установленный в селе Крупнодеринцы. Сами селяне категорически отказывались демонтировать его добровольно.
Оржицкая районная государственная администрация вынесла этот вопрос на сессию сельсовета, требуя выполнить закон о декоммунизации — однако местное население и депутаты так и не поддержали снос памятника.
«Разъяснительная работа, которая проводилась с селянами и главой сельского совета, результатов не дала», — пишет об этом издание «Левый берег».
Судя по всему, двадцать семь лет постсоветской жизни лучше разъяснили жителям села преимущества ленинской политики — если сравнить ее результаты с современными реалиями «аграрной сверхдержавы».
Впрочем, со сносом памятника тоже вышло неловко.
Приехавшие ультраправые повалили его втихую ночью — ощущая за собой силу закона Вятровича, они все равно не хотели привлекать большого внимания местных жителей.
Ленин упал вместе с постаментом, но не разбился — и теперь чиновники опасаются, что его водрузят на место.
И тогда для уничтожения монумента придется проводить целую спецоперацию.
Жители расположенного на Луганщине райцентра Марковка поступили совсем по-другому. Под нажимом декоммунизаторов они установили на месте памятника Ленину скульптуру сказочного героя Чиполлино.
Об этом событии радостно поведал Кирилл Галушко — старший научный сотрудник Института истории НАНУ, член Общественного совета при президенте Украины, автор романа «Майданный семестр» и руководитель всеукраинского проекта «LIKбез. Історичний фронт», который призван открыть глаза на историческую правду страны.
Он даже назвал луганского Чиполлино «апофеозом декоммунизации» — разрекламировав его на всю Украину.
Увы — историк, советник и писатель Галушко сам нуждается в элементарном ликбезе, который обычно проходят еще в школьных классах.
Общеизвестно, что Чиполлино является героем популярной сказки итальянского писателя Джанни Родари. Она задумывалась автором именно для того, чтобы подталкивать юных пролетариев к борьбе с магнатами и чиновниками, которые обкладывают народ непосильными налогами — и как две капли воды похожи на представителей нынешней украинской власти.
А сам автор — коммунист и участник антифашистского Сопротивления — до конца жизни являлся горячим идейным поклонником Владимира Ильича.
По словам Родари, он еще в детстве прочитал Ленина вместе с Троцким — а в 1969 году совершил настоящее паломничество в те места, где проходило становление лидера Октябрьской революции — причем взял с собой в поездку жену и дочку.
«В-Казань, Ленино-Кокушкино, а затем и в Ульяновск его привело желание написать серию статей о своём кумире для итальянской газеты „Паэзе сера“. Он так подробно, я бы даже сказал, дотошно записывал в блокнот всё, что говорил ему экскурсовод!» — вспоминает сопровождавший его татарский писатель и драматург Рабит Батулла.
Идеологические взгляды Родари отражались практически во всех его книгах — а среди них был и сборник «Наставление пионеру», одно название которого наверняка вызовет у Кирилла Галушко патриотический шок.
Однако сказка о Чиполлино получила в СССР поистине огромную популярность. На ее основе сняли известный фильм, в котором сыграл роль сам итальянский писатель.
Сюжет этой ленты и вовсе тянет сейчас на полноценную зраду (укр. «измена». — Ред.) — ведь Чиполлино и его друзья борются против строительства иностранной военной базы, в которой легко угадать базу НАТО.
А главным врагом мальчика-луковки является мистер Моркоу — эдакий Волкер, активно помыкающий принцем Лимоном — который даже внешне похож на местную версию Петра Порошенко.
© Facebook, Андрій Манчук
«За последнее время доходы нашего государства уменьшились. После того как был введён налог на воздух, вы стали меньше дышать. Это возмутительно! Молчаааать!
Кроме того, вводится новый налог на осадки: за обыкновенный дождь — сто лир, за проливной дождь — двести лир, с громом и молнией — триста лир. Молчаааать!» — конечно, эта памятная многим речь принца сразу же напомнит каждому украинцу совершенно не сказочную политику повышения тарифов, которую проводят в жизнь правители нынешней Украины — всегда готовые сказать «остаточне «прощавай!» вашим деньгам.
© Facebook, Андрій Манчук
Ну, а слова старика Чиполлоне: «Тюрьмы построены для тех, кто ворует и убивает, но у принца Лимона все наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане», — и вовсе выглядят так, будто Родари писал их прямо сейчас, откуда-то из камер Лукьяновского или Херсонского СИЗО.
Патриоты и сами видят, что в замене Ленина на Чиполлино кроется вольный или невольный подвох — неважно, рассчитывали ли на это жители Марковки. «Одного коммуняку заменили на другого. Хитро обошли декоммунизацию», — прокомментировал сообщение Кирилла Галушко патриотический блогер Евгений Тычук.
Такие идеологические провалы давно стали нормой для современных историков и политтехнологов, которые не страдают избытком компетентности, а часто элементарно необразованны.
Как раз в эти дни Порошенко завесил весь Киев билбордами, которые украшает звучный патриотичный лозунг «Геть від Москви!» — как бы утверждая незыблемость политического курса на Запад.
Эти слова принадлежат известному прозаику и поэту Николаю Хвылевому — однако советники вряд ли рассказали Петру Алексеевичу о том, что Хвылевой звал украинцев в Европу Маркса (того самого, чей памятник разрушили на киевском заводе «Рошен») — и вовсе не в качестве гастарбайтеров. Поскольку также являлся идейным коммунистом.
© novorosinform.org
Даже готовясь покончить с собой из-за разногласий с партийной линией Сталина, Хвылевой закончил предсмертную записку словами: «Да здравствует коммунизм. Да здравствует социалистическое строительство. Да здравствует коммунистическая партия» — за которые вполне могут привлечь сейчас по закону Вятровича.
Конечно, у нашей власти нет особого выбора. Практически все культурно-историческое наследие Украины, все живое и яркое — за специфическим исключением узкой и выморочной традиции национализма, — так или иначе несет на себе зловещую коммунистическую печать.
Кроме того, первые лица нынешней власти не сильно стесняются собственного невежества — небезосновательно рассчитывая на невежество масс, постоянно растущее в условиях «успешных» реформ.
Однако, судя по реакции соцсетей, многие украинцы прекрасно помнят, кем был юный революционер Чиполлино, который выбросил из замка принца Лимона. И оценили иронию происшествия с поселковыми памятниками.
Ведь, судя по сказке Родари, Чиполлино — это та луковица, из которой должен вырасти новый Ленин.
Андрей Манчук
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Кличко и горячая ванна
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НАТО не будет проводить совместные учения с Украиной в Азовском море из-за страха перед Россией
Страны НАТО не планируют проводить совместные учения с Украиной в Азовском море, чтобы не провоцировать Россию.
Об этом заявил глава украинской миссии при НАТО Вадим Пристайко, отметив также, что вхождение военных кораблей в Азовское море сейчас является проблематичным.
«Совместные учения или операция в Азовском море, безусловно, будут восприняты РФ как провокация. Альянс же не планирует провоцировать Россию… Пока планов с НАТО по проведению учений в Азовском море мы не имеем», — сказал он.
По его словам, ни НАТО, ни Украина не заинтересованы в дальнейшем углублении конфликта. Более того, украинская сторона сейчас больше заботится о том, как защитить свое побережье и усилить свои возможности.
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Привет Цыбульке от бабульки
От нормальных людей 829
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Кризис отопительное сезона с приходом холодов на Украине закончится бунтом – Владимир Олейниченко
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Узбекистан заблокировал импорт украинских лекарств
Украинские фармпроизводители не могут растаможить лекарственные средства для ввоза в Узбекистан. Об этом сообщает Объединение организаций работодателей медицинской и микробиологической промышленности Украины.
В течение последних недель фармацевтическая продукция находится на таможне, однако таможенная служба Республики Узбекистан не объясняет, почему не проводит его оформление.
С такой проблемой столкнулись такие украинские фармпроизводители, как ООО «Юрия-Фарм», ПАО «Фармак», АО «Лекхим», ООО «Фармхим» и другие.
Отмечается, что остановка процесса растаможивания связана с ответом властей Узбекистана на проведение Украиной антисубсидиционного расследования в отношении импорта легковых автомобилей из Узбекистана на Украину.
В связи с этим Объединение обратилось к Степану Кубиву, первому вице-премьер-министру — министру экономического развития и торговли Украины, с просьбой вмешаться в эту ситуацию и провести рабочее совещание по выработке путей решения данного вопроса с привлечением представителей данного Объединения и других профильных организаций.
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Зрада: Варфоломей осудил обучение детей в неонацистских лагерях на Украине
Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что детей надо воспитывать в общечеловеческих ценностях, а не учить убивать, как это делают неонацисты на Украине.
Как ранее сообщала «Русская Весна», телеканал «Евроньюс» показал, как в летнем детском лагере в Тернопольской области Украины детей в возрасте от 8 до 16 лет обучают стрелять из автомата Калашникова.
Как отмечается в сюжете, «наставник» из молодёжной организации ультраправой партии «Свобода» заявляет детям, что якобы можно стрелять по жителям ЛНР и ДНР. Детские лагеря праворадикальных групп финансируются Министерством молодёжи и спорта Украины, отмечает телеканал.
Патриарх Варфоломей на встрече во вторник с группой детей из организации «Книга добра» и их учителями заявил, что детей нельзя учить убивать.
«Мы хотели бы, чтобы эти дети росли с ценностями общечеловеческими, а не давали им оружие в таком возрасте, как я видел вчера вечером по телевидению. Экстремистские группы в их стране мобилизуют этих детей в очень маленьком возрасте и учат их использовать оружие, чтобы убивать ближних», — сказал Варфоломей.
Заявление с осуждением призывов к насилию в Донбассе, где проводят военную операцию киевские власти, прозвучало на фоне церковного конфликта на Украине, в котором Варфоломей сейчас занимает позицию киевских властей по вопросу предоставления автокефалии.
«Политическая обстановка, политическая ненависть не могут становиться объектом эксплуатации этих детей в таком невинном возрасте», — сказал патриарх.
Варфоломей сказал, что дети должны расти с такими мыслями, обучением, верованиями, которые создают лучший мир, где нет подобных столкновений, кровопролитий, войн, как мы видим сегодня, в 21-м веке.
Патриарх пожелал, чтобы «Книга добра» была всегда открыта и всегда использовалась в каждодневной жизни не только на Украине, но во всем мире.
«Книга добра» — это международный социальный проект, на Украине он проходит под патронатом президента Петра Порошенко при поддержке Министерства иностранных дел.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Эрзац-гитлерюгенд
Репортаж Associeted Press о фашистском лагере для детей на Украине.
"На Украине нет фашизма" (с) любой идиот
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Человеческая глупость границ, действительно, не знает…от этого и страдает Украина. Холод и голод будут стрежнем новой революции на Украине. И кому это выгодно?…