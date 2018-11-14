Новости Украины и Новороссии 14 ноября 2018

Невежество патриотических политологов и историков регулярно ставит их в комичные ситуации.

Украинские чиновники неоднократно отчитывались о полном уничтожении памятников Ленину. Однако новые ленинские памятники находят то тут, то там — как будто они вырастают из-под земли.

Это связано с тем, что местные жители по разным причинам сопротивляются уничтожению памятников своей истории и культуры, изобретая для этого самые различные способы — например, маскируя скульптуру пролетарского вождя под казака или под самого Тараса Шевченко.

Но все равно называют его между собою «Ленин» — и не всегда по привычке.

11 ноября полтавские нацисты повалили очередной памятник Ленину, установленный в селе Крупнодеринцы. Сами селяне категорически отказывались демонтировать его добровольно.

Оржицкая районная государственная администрация вынесла этот вопрос на сессию сельсовета, требуя выполнить закон о декоммунизации — однако местное население и депутаты так и не поддержали снос памятника.

«Разъяснительная работа, которая проводилась с селянами и главой сельского совета, результатов не дала», — пишет об этом издание «Левый берег».

Судя по всему, двадцать семь лет постсоветской жизни лучше разъяснили жителям села преимущества ленинской политики — если сравнить ее результаты с современными реалиями «аграрной сверхдержавы».

Впрочем, со сносом памятника тоже вышло неловко.

Приехавшие ультраправые повалили его втихую ночью — ощущая за собой силу закона Вятровича, они все равно не хотели привлекать большого внимания местных жителей.

Ленин упал вместе с постаментом, но не разбился — и теперь чиновники опасаются, что его водрузят на место.

И тогда для уничтожения монумента придется проводить целую спецоперацию.

Жители расположенного на Луганщине райцентра Марковка поступили совсем по-другому. Под нажимом декоммунизаторов они установили на месте памятника Ленину скульптуру сказочного героя Чиполлино.

Об этом событии радостно поведал Кирилл Галушко — старший научный сотрудник Института истории НАНУ, член Общественного совета при президенте Украины, автор романа «Майданный семестр» и руководитель всеукраинского проекта «LIKбез. Історичний фронт», который призван открыть глаза на историческую правду страны.

Он даже назвал луганского Чиполлино «апофеозом декоммунизации» — разрекламировав его на всю Украину.

Увы — историк, советник и писатель Галушко сам нуждается в элементарном ликбезе, который обычно проходят еще в школьных классах.

Общеизвестно, что Чиполлино является героем популярной сказки итальянского писателя Джанни Родари. Она задумывалась автором именно для того, чтобы подталкивать юных пролетариев к борьбе с магнатами и чиновниками, которые обкладывают народ непосильными налогами — и как две капли воды похожи на представителей нынешней украинской власти.

А сам автор — коммунист и участник антифашистского Сопротивления — до конца жизни являлся горячим идейным поклонником Владимира Ильича.

По словам Родари, он еще в детстве прочитал Ленина вместе с Троцким — а в 1969 году совершил настоящее паломничество в те места, где проходило становление лидера Октябрьской революции — причем взял с собой в поездку жену и дочку.

«В-Ка­зань, Ленино-Кокушкино, а затем и в Ульяновск его привело желание написать серию статей о своём ку­мире для итальянской газеты „Паэ­зе сера“. Он так подробно, я бы даже ска­зал, дотошно записывал в блокнот всё, что говорил ему экскурсовод!» — вспоми­нает сопровождавший его татарский писатель и драматург Рабит Батулла.

Идеологические взгляды Родари отражались практически во всех его книгах — а среди них был и сборник «Наставление пионеру», одно название которого наверняка вызовет у Кирилла Галушко патриотический шок.

Однако сказка о Чиполлино получила в СССР поистине огромную популярность. На ее основе сняли известный фильм, в котором сыграл роль сам итальянский писатель.

Сюжет этой ленты и вовсе тянет сейчас на полноценную зраду (укр. «измена». — Ред.) — ведь Чиполлино и его друзья борются против строительства иностранной военной базы, в которой легко угадать базу НАТО.

А главным врагом мальчика-луковки является мистер Моркоу — эдакий Волкер, активно помыкающий принцем Лимоном — который даже внешне похож на местную версию Петра Порошенко.

© Facebook, Андрій Манчук

«За последнее время доходы нашего государства уменьшились. После того как был введён налог на воздух, вы стали меньше дышать. Это возмутительно! Молчаааать!

Кроме того, вводится новый налог на осадки: за обыкновенный дождь — сто лир, за проливной дождь — двести лир, с громом и молнией — триста лир. Молчаааать!» — конечно, эта памятная многим речь принца сразу же напомнит каждому украинцу совершенно не сказочную политику повышения тарифов, которую проводят в жизнь правители нынешней Украины — всегда готовые сказать «остаточне «прощавай!» вашим деньгам.

© Facebook, Андрій Манчук

Ну, а слова старика Чиполлоне: «Тюрьмы построены для тех, кто ворует и убивает, но у принца Лимона все наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане», — и вовсе выглядят так, будто Родари писал их прямо сейчас, откуда-то из камер Лукьяновского или Херсонского СИЗО.

Патриоты и сами видят, что в замене Ленина на Чиполлино кроется вольный или невольный подвох — неважно, рассчитывали ли на это жители Марковки. «Одного коммуняку заменили на другого. Хитро обошли декоммунизацию», — прокомментировал сообщение Кирилла Галушко патриотический блогер Евгений Тычук.

Такие идеологические провалы давно стали нормой для современных историков и политтехнологов, которые не страдают избытком компетентности, а часто элементарно необразованны.

Как раз в эти дни Порошенко завесил весь Киев билбордами, которые украшает звучный патриотичный лозунг «Геть від Москви!» — как бы утверждая незыблемость политического курса на Запад.

Эти слова принадлежат известному прозаику и поэту Николаю Хвылевому — однако советники вряд ли рассказали Петру Алексеевичу о том, что Хвылевой звал украинцев в Европу Маркса (того самого, чей памятник разрушили на киевском заводе «Рошен») — и вовсе не в качестве гастарбайтеров. Поскольку также являлся идейным коммунистом.

© novorosinform.org

Даже готовясь покончить с собой из-за разногласий с партийной линией Сталина, Хвылевой закончил предсмертную записку словами: «Да здравствует коммунизм. Да здравствует социалистическое строительство. Да здравствует коммунистическая партия» — за которые вполне могут привлечь сейчас по закону Вятровича.

Конечно, у нашей власти нет особого выбора. Практически все культурно-историческое наследие Украины, все живое и яркое — за специфическим исключением узкой и выморочной традиции национализма, — так или иначе несет на себе зловещую коммунистическую печать.

Кроме того, первые лица нынешней власти не сильно стесняются собственного невежества — небезосновательно рассчитывая на невежество масс, постоянно растущее в условиях «успешных» реформ.

Однако, судя по реакции соцсетей, многие украинцы прекрасно помнят, кем был юный революционер Чиполлино, который выбросил из замка принца Лимона. И оценили иронию происшествия с поселковыми памятниками.

Ведь, судя по сказке Родари, Чиполлино — это та луковица, из которой должен вырасти новый Ленин.

Андрей Манчук

Украина.ру

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