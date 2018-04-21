Язычество и крещение Руси. Дмитрий Белоусов. Часть 1
12 апреля 2018 г. в 19:30 МСК на Народном Славянском радио состоялся эфир на тему – “Язычество и крещение Руси”.
Автор-сказитель – Дмитрий Белоусов
Часть 2 – https://youtu.be/kMKwyReMqhU
В передаче рассмотрены следующие вопросы:
* Христианство у славян до 988 года
* О путешествии на Русь святого апостола Андрея Первозванного
* Несторианство от восточных скифов-чингисидов
* Христианство – выгоды, мифы и факты
* Семь крещений русов – в два?
* Процесс христианизации и сопротивление
* Неизвестные факты о крещении
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Источник: www.youtube.com