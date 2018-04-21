Язычество и крещение Руси. Дмитрий Белоусов. Часть 2
12 апреля 2018 г. в 19:30 МСК на Народном Славянском радио состоялся эфир на тему – “Язычество и крещение Руси”.
Автор-сказитель – Дмитрий Белоусов
Часть 1- https://youtu.be/2974RpPIiWA
В передаче рассмотрены следующие вопросы:
* Христианство у славян до 988 года
* О путешествии на Русь святого апостола Андрея Первозванного
* Несторианство от восточных скифов-чингисидов
* Христианство – выгоды, мифы и факты
* Семь крещений русов – в два?
* Процесс христианизации и сопротивление
* Неизвестные факты о крещении
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Источник: www.youtube.com
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“` З Д Р А В С Т В У Й Т Е! “`
Т.Н. “крещение” Руси ЭТО…Кровавое ПО`РАБ`ОЩЕНИЕ Руси!
Мечом и КРЕСТОМ – УНИЧТОЖАЛИ=ПРИНУЖДАЛИ! И это ПРЕСТУПЛЕНИЕ -
Т.Н.”крещением” назвали!Выжившие Там…”крестителей” ПРОКЛЯЛИ!
И до сих пор – то ПРЕСТУПЛЕНИЕ=”крещение” – на Руси НЕ забыли…
* Геноцид Русов(Русского народа)- “крещением” ПРИКРЫЛИ!
[Заслуженные ПРОКЛЯТИЯ - ВСЕ "крестители" Заслужили!!!]
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~~~ Православный ДИНОЗАВР! ~~~
_ГОВОРЯТ,что СЕКСУАЛЬНЫМ НАСИЛЬНИКОМ -
Тот Володька Б Ы Л !
У него – в его ГАРЕМЕ БЫЛО больше НАЛОЖНИЦ,
Чем в КОНЮШНЕ егонОЙ к о б ы л …
_Он – никого НЕ щадил – он УБИВАЛ!
СЕРИЙНЫЕ МАССОВЫЕ УБИЙСТВА -
эТОТ Володька[КРОВАВЫЙ] ПРАКТИКОВАЛ!
Казнил он ПОВСЕМЕСТНО – он ЛЮТОВАЛ!
_Его ,,хобби,,БЫЛО – НАСИЛИЕ!
Его радовало то “хобби” – то было его БЕСсилие…
Он МНОГИЕ ЛЕТА – “этим-увлекался”!
На возрасте РАЗНОМ…он “практиковался”…
_Он[ЗВЕРЬ]НАСИЛОВАЛ 12-ти летнюю Роднегу -
На глазах[родителей]у её родных!
А потом эТОТ ,,святой,, ВЫРОДОК -
На её глазах – УБИЛ ВСЕХ ИХ !
_БЕРЕМЕННУЮ жену РОДНОГО брата Ярополка -
эТОТ ЗВЕРЬ-ВЫРОДОК – ИЗНАСИЛОВАЛ тоже!
эТА ТВАРЬ делал “это” – на ихнем-же ложе…
Где-же “ТЫ” был – ,,любящий,,жизнь “боже”…???…
_в СЕКСУАЛЬНОМ РАБСТВЕ у него БЫЛИ -
С О Т Н И лиц женского пола!
Он их НАСИЛОВАЛ постоянно и везде!
У его власти НАСИЛИЕ – законом БЫЛО!
_Православный ДИНОЗАВР – эТОТ Владимир!
Вот – о чём ДОЛЖНА ЗНАТЬ Россия – и ВЕСЬ Мир!
Он – Т.Н.”крещением” – Русь КРОВЬЮ ЗАЛИЛ!
Он – по ЦУ попов – Русь христианством ПО`РАБ`ОТИЛ!
Он НЕ “святой” – МАНЬЯК и УБИЙЦА – вот кто ОН такой!
КРОВАВОГО Владимира – ДОЛОЙ!ДОЛОЙ!ДОЛОЙ!
“““““““““““““““`[36-33,1]
Ничего ни к кому личного,так -
мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО…
* Хорошего Вам(ВСЕМ…)настроения!- Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 20-4-18.