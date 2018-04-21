Язычество и крещение Руси. Дмитрий Белоусов. Часть 2

12 апреля 2018 г. в 19:30 МСК на Народном Славянском радио состоялся эфир на тему – “Язычество и крещение Руси”.



Автор-сказитель – Дмитрий Белоусов



Часть 1- https://youtu.be/2974RpPIiWA



В передаче рассмотрены следующие вопросы:



* Христианство у славян до 988 года

* О путешествии на Русь святого апостола Андрея Первозванного

* Несторианство от восточных скифов-чингисидов

* Христианство – выгоды, мифы и факты

* Семь крещений русов – в два?

* Процесс христианизации и сопротивление

* Неизвестные факты о крещении



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Источник: www.youtube.com