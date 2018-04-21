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Язычество и крещение Руси. Дмитрий Белоусов. Часть 2

08:18. 21 апреля 2018 Просмотров - 82 Один комментарий Опубликовал:

12 апреля 2018 г. в 19:30 МСК на Народном Славянском радио состоялся эфир на тему – “Язычество и крещение Руси”.

Автор-сказитель – Дмитрий Белоусов

Часть 1- https://youtu.be/2974RpPIiWA

В передаче рассмотрены следующие вопросы:

* Христианство у славян до 988 года
* О путешествии на Русь святого апостола Андрея Первозванного
* Несторианство от восточных скифов-чингисидов
* Христианство – выгоды, мифы и факты
* Семь крещений русов – в два?
* Процесс христианизации и сопротивление
* Неизвестные факты о крещении

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Источник: www.youtube.com

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Один комментарий»

  • 687 401
    Valeriy Bondarik 21 апреля 2018 в 8:53 Ссылка Пометить
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    “` З Д Р А В С Т В У Й Т Е! “`

    Т.Н. “крещение” Руси ЭТО…Кровавое ПО`РАБ`ОЩЕНИЕ Руси!
    Мечом и КРЕСТОМ – УНИЧТОЖАЛИ=ПРИНУЖДАЛИ! И это ПРЕСТУПЛЕНИЕ -
    Т.Н.”крещением” назвали!Выжившие Там…”крестителей” ПРОКЛЯЛИ!
    И до сих пор – то ПРЕСТУПЛЕНИЕ=”крещение” – на Руси НЕ забыли…
    * Геноцид Русов(Русского народа)- “крещением” ПРИКРЫЛИ!
    [Заслуженные ПРОКЛЯТИЯ - ВСЕ "крестители" Заслужили!!!]
    ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `
    ~~~ Православный ДИНОЗАВР! ~~~

    _ГОВОРЯТ,что СЕКСУАЛЬНЫМ НАСИЛЬНИКОМ -
    Тот Володька Б Ы Л !
    У него – в его ГАРЕМЕ БЫЛО больше НАЛОЖНИЦ,
    Чем в КОНЮШНЕ егонОЙ к о б ы л …

    _Он – никого НЕ щадил – он УБИВАЛ!
    СЕРИЙНЫЕ МАССОВЫЕ УБИЙСТВА -
    эТОТ Володька[КРОВАВЫЙ] ПРАКТИКОВАЛ!
    Казнил он ПОВСЕМЕСТНО – он ЛЮТОВАЛ!

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    Где-же “ТЫ” был – ,,любящий,,жизнь “боже”…???…

    _в СЕКСУАЛЬНОМ РАБСТВЕ у него БЫЛИ -
    С О Т Н И лиц женского пола!
    Он их НАСИЛОВАЛ постоянно и везде!
    У его власти НАСИЛИЕ – законом БЫЛО!

    _Православный ДИНОЗАВР – эТОТ Владимир!
    Вот – о чём ДОЛЖНА ЗНАТЬ Россия – и ВЕСЬ Мир!
    Он – Т.Н.”крещением” – Русь КРОВЬЮ ЗАЛИЛ!
    Он – по ЦУ попов – Русь христианством ПО`РАБ`ОТИЛ!
    Он НЕ “святой” – МАНЬЯК и УБИЙЦА – вот кто ОН такой!
    КРОВАВОГО Владимира – ДОЛОЙ!ДОЛОЙ!ДОЛОЙ!
    “““““““““““““““`[36-33,1]
    Ничего ни к кому личного,так -
    мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО…
    * Хорошего Вам(ВСЕМ…)настроения!- Благодарю.
    = = = = =
    С уважением – Валерий Бондарик.
    Эдмонтон. Канада. 20-4-18.

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