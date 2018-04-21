«Хаос и революция – оружие доллара»
17 апреля 2018 года состоялась первая презентация второго издания мой книги «Хаос и революции – оружие доллара».
События мировой политики меняются так быстро, что мы с издательством «Питер» решили «освежить» книгу. Получилось новых материалов примерно на 80%.
А вот, какие вопросы задавали уважаемые читатели…
00:00:00 – Кто определяет политику США
00:02:33 – Почему Россия не признаёт Донбасс
00:08:44 – Избавление от гегемонии доллара уже началось
00:11:37 – НЭП в России не остановлен
00:17:01 – О движении «Патриоты Великого Отечества»
00:19:21 – Напряженность в Пакистане – удар по Китаю
00:23:17 – Как относиться к русофобам
00:25:07 – Полномочия королевы Великобритании не номинальные
00:29:00 – Об источниках информации для книг
00:32:35 – Нам необходима социализация государства
00:37:30 – Политика Запада основана на грубой военной силе
00:43:19 – Нужна ли нам монархия
Источник: nstarikov.ru