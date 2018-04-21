«Хаос и революция – оружие доллара»

17 апреля 2018 года состоялась первая презентация второго издания мой книги «Хаос и революции – оружие доллара».

События мировой политики меняются так быстро, что мы с издательством «Питер» решили «освежить» книгу. Получилось новых материалов примерно на 80%.

А вот, какие вопросы задавали уважаемые читатели…

00:00:00 – Кто определяет политику США

00:02:33 – Почему Россия не признаёт Донбасс

00:08:44 – Избавление от гегемонии доллара уже началось

00:11:37 – НЭП в России не остановлен

00:17:01 – О движении «Патриоты Великого Отечества»

00:19:21 – Напряженность в Пакистане – удар по Китаю

00:23:17 – Как относиться к русофобам

00:25:07 – Полномочия королевы Великобритании не номинальные

00:29:00 – Об источниках информации для книг

00:32:35 – Нам необходима социализация государства

00:37:30 – Политика Запада основана на грубой военной силе

00:43:19 – Нужна ли нам монархия

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Источник: nstarikov.ru