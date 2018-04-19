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Военный парад в Тегеране

14:40. 19 апреля 2018 Просмотров - 156 Один комментарий Опубликовал:


Фотографии военного парада в Тегеране посвященного Дню национальной армии.

Видеозапись парада.

Военный парад в честь Дня Национальной армии в Иране



18 апреля 2018 года в столице Исламской Республики Иран прошел военный парад в честь Дня национальной армии. Парад открыл президент страны Хасан Рухани, который выступил с приветственной речью. В торжественном военном параде приняли участие все подразделения вооружённых сил Ирана, корпус "Сепах", сухопутные войска и военно-воздушные силы.
На параде впервые была продемонстрирована новая система противоракетной обороны «Камин-2», предназначенная для уничтожения беспилотных летательных аппаратов на малой высоте. Об этом сообщает Информационное агентство Исламской Республики (ИРНА). Отмечается, что «Камин-2» является усовершенствованной версией системы ПВО «Мерсад», разработанной в Иране в 2010 году.



































































































https://dambiev.livejournal.com/1146869.html – цинк

Плюс у товарища Дамбиева рекомендую еще несколько интересных материалов.



1. Военные парады в Сирии 1956-го и 1966-го годов – https://dambiev.livejournal.com/1147537.html
2. Эволюция американской и европейской авиации в картинках – https://dambiev.livejournal.com/1147297.html
3. Военный парад в честь завершения учений "Щит залива" – https://dambiev.livejournal.com/1145292.html

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: азия, Видео, Вооружения, иран, парады, Тегеран, фотографии
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Один комментарий»

  • 944 234
    Павл 19 апреля 2018 в 16:46 Ссылка Пометить
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    Ни фига не понял о чём он там говорил первые 25 минут фильма. И это естественно, я иранский не знаю.
    Потом вышли солдаты с больным ногами, еле передвигались, видимо из горячих точек подобрали с ранениями в ноги. Когда байкеры поехали мне уже надоело и не стал досматривать.

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