Сирия, ИГИЛ, последние новости 10 мая 2018

Первая в Сирии акция «Бессмертный полк» прошла в Латакии

В сирийской Латакии прошла акция «Бессмертный полк», на которой проживающие в Сирии россияне почтили память своих предков, принимавших участие в Великой Отечественной войне.



Подробности на https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mi…





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Ситуация в Сирии. Новые обстрелы Дамаска

В Идлибе было обнаружено массовое захоронение жертв террористов. При обстреле боевиками жилых районов Дамаска погибли не менее пяти мирных жителей. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.

В минувшие сутки продолжились вооруженные столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и радикалами антиправительственных формирований в провинции Дамаск. Боевики обстреляли центральные районы столицы – площади Марджа и Аль-Майсат, а также здание торгового центра. В результате погибли не менее пяти мирных жителей, еще около 20 получили ранения. В ответ правительственные подразделения открыли огонь по зонам дислокации радикалов в районе Хаджар Аль-Асвад и вблизи лагеря «Аль-Ярмук». Появилась информация о последствиях израильских ударов на юго-западе региона у населенного пункта Аль-Кисва. Согласно данным агентства новостей SANA News, взрывы ракет, привели к гибели восьми бойцов проасадовских сил и семи гражданских лиц. Тем не менее, несколько ракет были сбиты сирийскими комплексами ПВО.

К вечеру стало известно о завершении эвакуации исламистов в рамках договоренности с правительством Сирии. Все боевики вместе со своими семьями покинули населенные пункты Бабила, Ялда и Бейт-Сахм и выехали в Идлиб и Алеппо.



К западным окраинам Алеппо прибыл очередной турецкий военный конвой. По сведениям военного источника, в районе Ар-Рашидин у границы с Идлибом будет установлен новый опорный пункт для мониторинга за соблюдением условий астанинского мирного соглашения.



На протяжении всего дня правительственные войска готовились к началу новой военной операции на западе Идлиба. Дополнительные подразделения САА перебрасываются к городу Джиср Аш-Шугур. Вместе с тем в зонах дислокации джихадистов работали российские ВКС. Воздушные атаки авиации вынудили радикалов ИГ (группировка запрещена в РФ) оставить ряд позиций. Между тем была найдена новая общая могила жертв боевиков. Военнослужащие сил САР обнаружили более 50 тел мирных жителей, в том числе женщин и детей, похороненных в населенном пункте Аль-Хощн Аль-Кибр на территориях, ранее зачищенных от боевиков.

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Израиль нанёс массированный удар по Сирии, силы ПВО сбили десятки ракет

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Сирия: Современная российская военная техника на Параде Победы на базе Хмеймим (ФОТО, ВИДЕО)

На авиабазе Хмеймим в сирийской провинции Латакия состоялся военный парад, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В составе механизированной колонны прошли современные образцы российской военной техники, среди которых бронеавтомобили «Тайфун», «Тигр», БТР-82АМ и другие образцы военной техники, стоящие на вооружении. В параде приняли участие офицеры управления группировки войск и тактической группы, летчики смешанного авиационного полка, военнослужащие зенитного ракетного полка, медицинского отряда специального назначения, сводный парадный расчет военнослужащих-женщин, подразделения военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации, военнослужащие вооруженных сил Сирийской Арабской Республики. Парад принял командующий группировкой войск Вооруженных Сил Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике генерал-полковник Александр Журавлев. Командовал парадом генерал-майор Андрей Рузинский. Читайте также: Сирия: Как 500 «бармалеев» отреагировали на встречу с «Вежливыми людьми» (ВИДЕО)

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СРОЧНО: Силы ПВО отразили ракетный удар по Сирии (ВИДЕО)

Этой ночью израильские войска выпустили ракеты по позициям сирийской армии в окрестностях Кунейтры и Дамаска. Силы сирийской противовоздушной обороны смогли сбить ракеты агрессора, об этом сообщают военные источники и очевидцы с места событий. По имеющимся данным, мишенью ЦАХАЛ стали позиции САА в городах Хадар и Хан аль-Арна в провинции Кунейтра, а также неизвестная цель под Дамаском. После этого нападения сирийские войска атаковали район Джебель-аль-Шейха и объекты противника на оккупированных Голанских высотах. В то же время в армии обороны Израиля заявили, что иранские силы «Аль-Кудс» атаковали подконтрольную Тель-Авиву часть Голан из РСЗО. Читайте также: Огненный ад: «РусВесна» побывала на месте ночного авиаудара по секретному объекту в Сирии (+ФОТО, ВИДЕО)

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Обмен ударами в районе Голанских высот

Сообщается, что поздно вечером состоялся обмен ударами в районе оккупированных Израилем Голанских высот.Израиль заявляет, что иранские прокси запустили более 20 ракет по позициям ЦАХАЛ на Голанских высотах, по которым отрабатывала израильская система ПВО и смогла перехватить часть их них. В приграничных населенных пунктах работали сирены призывающие жителей укрыться в убежищах.В ответ авиация Израиля нанесла удар по приграничным районам Сирии, откуда запускались ракеты.По версии сирийских и проиранских источников, последовательность событий была иная – обстрел Голанских высот был ответом, на авиаудар Израиля, в рамках обещаний руководства Ирана, что следующие атаки будут получать силовой ответ.Пока какой-то внятной информации о ущербе сторон нет.Позавчера при ракетном обстреле в Сирии погибло 2 мирных жителя. ПВО Сирии сбила 2 израильских ракеты.Ранее отмечалось, что Израиль перебрасывает дополнительные силы в район Голанских высот – системы ПВО, артиллерию и бронетехнику.С другой стороны, в Сирии продолжает нарастать активность иранских прокси-формирований, при этом стоит помнить о факторе "Хезбаллы", которая укрепила свои позиции в Ливане на последних демократических выборах, которые привели к ослаблению просаудовского премьера Харири.Достаточно прогнозируемое эскалационное развитие ситуации, особенно с учетом того, что хуситы вчера снова запускали баллистические ракеты по Саудовской Аравии, что для Ирана является достаточно удобным способом досаждать саудовским оппонентам.. Хуситы заявляют, что 2 ракеты "Буркан-2" поразили цели в районе Эр-Рияда. Саудиты утверждают, что сбили как минимум 1 ракету под Эр-Риядом и 1 под Джизаном. С учетом того, что Йемен фактически находится в блокаде и не имеет собственного производства баллистических ракет, можно уверенно предполагать, что Иран наладил поставки ракет хуситами по морю, а те продолжают тревожить столицу одного из главных оппонентов Тегерана.Гибридная война продолжается. После выхода США из ядерной сделки, можно ожидать ее дальнейшей активизации на территории Сирии, Ирака и Йемена.Цена на нефть скорее всего тоже будет иметь тенденцию к дальнейшему росту.

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СРОЧНО: Армия Сирии нанесла массированный удар по военным Израиля (ВИДЕО)

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Сирийская армия обстреляла из реактивных систем залпового огня позиции израильских военных на Голанских высотах, оккупированных Тель-Авивом. В то же время ЦАХАЛ начал обстрел территории сирийской провинции Кунейтра. Кто этой ночью открыл огонь первым — на данный момент неизвестно. Ранее сообщалось, что сирены воздушной тревоги ревут над контролируемой Израилем частью Голан. Из Тель-Авива сообщают, что Голанские высоты подверглись массированному ракетному обстрелу. Также есть информация, что ВВС ЦАХАЛа атаковали некие объекты в сирийской Кунейтре. Обновлено В армии Израиля заявили, что иранские силы запустили 20 ракет, система ПРО «Железный купол» сбила несколько из них, остальные не принесли ущерба, упав на необитаемой части Голанских высот, пострадавших нет. Читайте также: Путин победил в Сирии, следующая станция — Ливан? — СМИ США

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СРОЧНО: На границе Сирии и Израиля прогремели взрывы, ревут сирены воздушной тревоги (ВИДЕО)

Сирены воздушной тревоги сработали на оккупированной Израилем части сирийских Голанских высот, что может свидетельствовать об ответном ракетном обстреле с территории САР. «Тревога прозвучала на Голанских высотах. Обстоятельства выясняются», — сообщает пресс-служба армии обороны Израиля. Также появляется информация о нескольких взрывах неизвестного происхождения, прогремевших в приграничной сирийской провинции Кунейтра. Сообщается, что, возможно, обстрелам подверглись военные объекты Сирийской армии. Ранее были данные, что в этом спорном приграничном регионе замечена высокая активность израильских разведывательных БПЛА. За сутки до этого, во вторник, ЦАХАЛ заявил о «необычной и высокой активности иранских сил в Сирии», израильские военные развернули системы ПВО на Голанских высотах, начав ограниченный призыв резервистов и отдав распоряжение местным властям открыть бомбоубежища в приграничных районах. Читайте также: Сирия: Как 500 «бармалеев» отреагировали на встречу с «Вежливыми людьми» (ВИДЕО)

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Ликвидация котла: Съёмка скрытой камерой — как боевики сдавали танки российским военным (ВИДЕО)

Напомним, на днях российские военные добились примирения бандформирований в так называемом «Растанском котле» на севере провинции Хомс. Минобороны спланировало и провело блестящую операцию, заставив самых непримиримых джихадистов согласиться на предложенные условия: сдать вооружение и военную технику, а затем быть депортированными в провинции Алеппо и Идлиб. Военкоры «Русской Весны» запечатлели момент передачи боевиками бронетехники, снимать пришлось скрытой камерой. Бандиты стеснялись показывать своё поражение и противились открытой съёмке. Группировки сдали большое количество танков, БМП, зенитных и артиллерийских установок, а также пикапов с установленным на них вооружением. Также они передали большое количество различного станкового и ручного вооружения — от ПТРК, гранатомётов и ПЗРК, до пулемётов и автоматов. Затем несколько тысяч исламистов и членов их семей из Эр-Растана отправились на север Сирии — в находящийся недалеко от границы с Турцией район г. Джараблус (пр. Алеппо). В Эр-Растане работает российская военная полиция и офицеры Центра примирения враждующих сторон. Сирийские штурмовые группы из состава Tiger Force стоят наготове, являясь для бандформирований дополнительным аргументом для отказа от сопротивления. Читайте также: СРОЧНО: Лётчики-снайперы уничтожили иностранный разведцентр на юге Сирии (ВИДЕО)

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