Е.А. Прудникова о мифах и факторах возникновения голода на Украине

Вот ведь любопытный факт: согласно Е.А. Прудниковой, написавшей книгу на тему т.н. голодомора 30-х, из Центрального архива исчезли документы со статистикой… числа заболевших.



И почему-то именно за 32-33 годы, да к тому же только касательно территории Украины.



А т.к. остались другие архивные источники, и факт эпидемии в том регионе доказан, то понятно, кому было выгодно в период наивысшей популярности перестроечного „Огонька” изымать эти документы.



После их пропажи можно было уже безудержно клеветать на большевиков…



Но и после перестройки разные „ответственные” лица продолжают нагнетать лживые обвинения. Вот, к примеру, что заявил муж сотрудницы Госдепа США, небезывестный экс-президент Украины Виктор Ющенко.







„ Бывший президент Украины Виктор Ющенко, активный популяризатор темы Голодомора в мире, в своей статье в The Wall Street Journal написал, что от голода погибли от семи до 10 млн украинцев. ”



Цитата с



И единственное объяснение сказанному экс-президентом Незалежной с учётом числа жителей Украины через десять лет в 42 миллиона – это необходимость предположить, что 20 миллионов выживших в 1933 г. за неполные десять лет принялись так же быстро размножаться, как евреи после холокоста Второй мировой войны.



Нет, определённо, чувствуется культурно-генетическая связь между истинными иудеями и настоящими украми… Цитата с сайта ББС. И тут следует заметить, что население Украины на 1930 год составляло менее 30 миллионов.И единственное объяснение сказанному экс-президентом Незалежной с учётом числа жителей Украины через десять лет в 42 миллиона – это необходимость предположить, что 20 миллионов выживших в 1933 г. за неполные десять лет принялись так же быстро размножаться, как евреи после холокоста Второй мировой войны.Нет, определённо, чувствуется культурно-генетическая связь между истинными иудеями и настоящими украми…

Источник: ss69100.livejournal.com