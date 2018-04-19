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Е.А. Прудникова о мифах и факторах возникновения голода на Украине

19:35. 19 апреля 2018 Просмотров - 98 Один комментарий Опубликовал:
Вот ведь любопытный факт: согласно Е.А. Прудниковой, написавшей книгу на тему т.н. голодомора 30-х, из Центрального архива исчезли документы со статистикой… числа заболевших.

И почему-то именно за 32-33 годы, да к тому же только касательно территории Украины.

А т.к. остались другие архивные источники, и факт эпидемии в том регионе доказан, то понятно, кому было выгодно в период наивысшей популярности перестроечного „Огонька” изымать эти документы.

После их пропажи можно было уже безудержно клеветать на большевиков…

Но и после перестройки разные „ответственные” лица продолжают нагнетать лживые обвинения. Вот, к примеру, что заявил муж сотрудницы Госдепа США, небезывестный экс-президент Украины Виктор Ющенко.



Бывший президент Украины Виктор Ющенко, активный популяризатор темы Голодомора в мире, в своей статье в The Wall Street Journal написал, что от голода погибли от семи до 10 млн украинцев.


Цитата с сайта ББС. И тут следует заметить, что население Украины на 1930 год составляло менее 30 миллионов.

И единственное объяснение сказанному экс-президентом Незалежной с учётом числа жителей Украины через десять лет в 42 миллиона – это необходимость предположить, что 20 миллионов выживших в 1933 г. за неполные десять лет принялись так же быстро размножаться, как евреи после холокоста Второй мировой войны.

Нет, определённо, чувствуется культурно-генетическая связь между истинными иудеями и настоящими украми…





Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: большевик, история, перестройка, прудникова, пучков, статистика, Украина
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