В Вильнюсе прошел съезд радикальных российских оппозиционеров

Источник: www.1tv.ru

Российские оппозиционеры собираются в Вильнюсе каждый год. О чем говорят? Радуются, как немного упал курс рубля. Это начало экономического краха России, так кричат. Да, вроде, рубль уже укрепляется. Обсуждают будущую передачу Дальнего Востока Китаю. Тему поднял Ландсбергис — бывший спикер литовского парламента. Наконец, мечтают о распаде России. Так и говорят, хорошо бы Россия распалась на десять враждующих княжеств. В Средневековье нас мечтают загнать. И ведь это на русском языке говорят. Кто-то скажет: они сумасшедшие. Может, и есть немного. Но на Западе их принимают, поддерживают, деньги дают. Значит, нашим недругам нужны эти люди, и идеи такие нужны. Эти идеи в обойме информационной войны против России.



Закрытый клуб, частная охрана. Посторонним вход строго воспрещен. Встречи в Вильнюсе для разговора о наболевшем. Особенно болезненно этой весной представители так называемой несистемной оппозиции восприняли результаты прошедших президентских выборов. Свежая рана, и месяца ещё не прошло.

И не то, что бы оппозиционеры рассчитывали на свою победу. Они ведь даже и не пытались принять участие в выборах. Просто заранее, прошлой осенью, взвесив собственные шансы, на таком же собрании в Вильнюсе, объявили о том, что не признают результаты голосования. Конечно, мнение полутора сотен участников форума не слишком много значит для 73 миллионов человек, которые пришли на выборы в России, но такого либералы все равно явно не ожидали.

«Глупо себя обманывать. Мы сделали наблюдение по Москве. Мы закрыли все участки, у нас было 4500 наблюдателей. И я достаточно уверенно могу сказать, что в Москве фактически не было серьезных, сколько-нибудь значимых, с точки зрения искажения реальности, вбросов. И при этом в Москве, по всей стране был продемонстрирован самый большой рост поддержки Путина. То есть в 2012 году там было 47%, а в 2018 — 71%», — отметил Дмитрий Некрасов.

Надеялись было на тех граждан России, кто живет за рубежом. В конце концов половина из тех, кто приехал в Вильнюс, домой не стремятся, сами говорят: по идейным соображениям. Но это, если не читать их биографии. Вот, например, Владимир Ашурков в России проходит фигурантом уголовного дела о мошенничестве, живет в Лондоне. Туда же, кстати, к непримиримому борцу с коррупцией сбежала и его жена, заочно арестованная по обвинению в хищении бюджетных средств. Или Илья Пономарев. У российских правоохранительных органов есть к нему вопросы о многомиллионных хищениях в фонде «Сколково». Но Илье уютнее в Киеве. Владислав Иноземцев. Его чувства к Родине охладели после того, как арбитражный суд Москвы постановил, что он должен вернуть кредиторам 109 миллионов рублей. Но не все живущие за границей соотечественники оказались на них похожи.

«Мы все видели цифры, что русскоговорящее население в странах Европы процент голосующих за Путина, причем совершенно чистый, без вбросов, без всего, был значительно выше. Я несколько лет жил в Риге, сейчас в Вильнюсе. Действительно, русскоговорящее население, как мы говорим, ватное», — отмечает Иван Тютрин.

Ватное, в данном случае, антоним слову «либеральное». С такими настроениями, вынуждены были признать оппозиционеры, ловить им пока нечего.

«Дело в том, что страна захвачена не Путиным, страна захвачена абсолютно серой аморфной массой людей», — считает Владислав Иноземцев.

«Мы не можем кардинально повлиять на ситуацию в России сегодня, но мы можем предложить свое видение будущего, которое потребуется, когда неизбежно настанет момент и откроется на очень короткий промежуток времени это новое третье окно возможностей», — считает Гарри Каспаров.

Первые два окна, по версии Каспарова, это революция 1917 года и развал Советского Союза в 1991 году. Последнее историческое событие для сегодняшних либералов — время настоящих героев. Одним из них они считают Витаутаса Ландсбергиса. Бывшего главу Верховного совета Литвы, который в 1991 году фактически возглавил выход Прибалтийских республик из состава СССР, теперь приглашают на каждый форум «Свободной России», чтобы послушать: от чего необходимо освободить Родину в первую очередь.

«Насколько демократическая оппозиция готовится к будущему? Это мирная передача Дальнего Востока Китаю. Как Россия это видит, потому что это, ну, неотвратимо. Статус Крыма после развала России. Потому что Крым, ну, не тот, возвратить Украине уже нереально. Работает ли оппозиция и форум «Свободной России» над такими прожектами или концепциями? Что после? Что завтра?» — задает вопросы Витаутас Ландсбергис.

Как выяснилось, оппозиция работает и давно. Гарри Каспаров признался, что последние десять лет как раз размышляет, под чью власть отдать Дальний Восток: Китая или Европы. Пока же ему все предельно ясно только с Крымом.

«Я считаю, что должны быть одномоментно приняты все решения, отменяющие все преступные акты путинского режима, включая аннексию Крыма. Это происходит одномоментно», — заявляет Гарри Каспаров.

Ни один из участников форума даже не попытался возразить и не вспомнил о том, что ведь жители полуострова сами на референдуме в 2014 году высказались за воссоединение с Россией. Да и вообще, что там Крым?! В будущем, придумали оппозиционеры, не должно остаться никакой России. Сплошная свобода.

«Лично для меня самым оптимальным вариантом на месте этого гигантского кровавого монстра было бы 10 удельных княжеств, которые занимались бы внутренними разборками, которые бы там воевали друг с другом, а дальше, за поребрик, больше бы не лезли. Вот меня бы это устроило вполне. После этого я бы закончил свою оппозиционную военно-корреспондентскую деятельность и пошел бы писать детские книжки. Вот для меня это был бы лучший вариант», — говорит Аркадий Бабченко.

Способна ли выдержать детская психика фантазии этого автора, тот ещё вопрос, если даже взрослых от его идей бросает в дрожь. Впрочем, единомышленникам Аркадия Бабченко нравится. В зале аплодировали и не перебивали. А если жители России против, то их научат демократию любить.

«Нам придется все-таки пройти через период нашей жизни, который будет называться принуждение к демократии. Принуждение, именно принуждение к демократии. Вот этот период будет очень болезненный, тяжелый, но нам нужно будет перевернуть. Самое главное — революция будет в умах этих людей», — отмечает Сергей Гуляев.

Размах, безусловно, поражает воображение, но участники форума вдруг снова вспомнили, что воплотить в жизнь ни один из планов не удастся, пока в руках не будет реальной власти. А с такими идеями завоевать популярность и победить на честных выборах все же вряд ли получится. Но гости с Украины и активные участники Майдана утешили российских коллег: на них когда-то ведь тоже показывали пальцем и смеялись.

«Когда в Украине в 2001 году начиналась акция «Украина без Кучмы», её лидеры были абсолютными маргиналами. Над ними откровенно издевались, но за ними никто не шел. Тем не менее, это движение дало Украине одного будущего премьер-министра, одного будущего спикера Верховной Рады, одного генерального прокурора, несколько десятков депутатов Верховной Рады. Это говорит о том, что в этом зале сидят министры правительства Российской Федерации, возможно, здесь сидит будущий президент и точно, наверняка, здесь сидят будущие депутаты Государственной Думы», — считает Тарас Березовец.

Глядя на эти лица в зале, так и хочется воскликнуть: «Не может быть!», но эксперты призывают не отмахиваться, а всмотреться в них внимательно и хорошо запомнить, какое будущее эти люди готовят для нашей страны.

«Несмотря на всю клоунаду вот этих собраний в Вильнюсе, относился бы к этому очень серьезно, потому что посиделки русских революционеров конца XIX начала XX века тоже выглядели очень комично, сидят люди, читают себе рефератики, потом они переместились куда-то читать эти рефератики в Лондон, Цюрих или ещё куда-то, но закончилось это большими потрясениями внутри государств», — отмечает писатель Николай Стариков.

Либералы-оппозиционеры начала XXI века наглядно продемонстрировали: они не прочь повторить. Хотя и признаются: сделать это будет слишком сложно. Ведь рассчитывать на поддержку внутри России они не могут. А собственных сил маловато. Зато на Западе… Только на него и уповают.

«И вообще если уж так сильно фантазировать, я в целом какие-то радикальные изменения к лучшему видел бы только в условиях завоза, не знаю, 30 тысяч голландцев, датчан, кого угодно, из других стран. Внутри страны реальных-то кадровых резервов в большом количестве нет», — говорит Дмитрий Некрасов.

Впрочем, о себе не забыли. Не выходя из вильнюсского клуба, устроили выборы одиннадцати представителей ядра будущей российской власти. И 146 участников форума в Вильнюсе нисколько не смутила столь ничтожная явка.

Валерий Фадеев Чем ещё вредны эти деятели? Они ведь вводят в заблуждение своих западных спонсоров. Втирают им очки, будто бы они представляют какие-то реальные группы населения. В результате некоторые западные политики, наши противники, полагают, что можно раскачать ситуацию в России с помощью таких вот чудаков. Но это же чистый блеф и пустая трата денег.

Автор: Михаил Акинченко

Источник: nstarikov.ru