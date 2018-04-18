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Одно дело делают: оппозиция в Вильнюсе, а террористы в Сирии

15:28. 18 апреля 2018 Просмотров - 48 Нет комментариев Опубликовал:

Удары из вне по России, всегда синхронизируются с попытками ударов изнутри. На минувшей неделе в Вильнюсе прошел «съезд» российской «оппозиции», а США и ее союзники попытались поставить Кремль в сложное положение в Сирии.

Эти вопросы мы обсудили в прямом эфире радио «Комсомольская правда».

00:00 Для чего нужен оппозиционный «Форум свободной России»
04:56 Каким должно быть будущее России
09:09 Не надо ждать санкций, чтобы поддерживать отечественного производителя
11:34 Высказывания Каспарова должны проверить компетентные органы
13:15 Возможно ли бескровное объединение России с Украиной и Белоруссией
15:13 Нам надо избавляться от комплексов перед Западом
20:11 Необходимо разрушить западную монополию на СМИ
21:30 Почему Запад не дождался заключения миссии ОЗХО
23:20 Российская империя, СССР, Россия – одна страна с одним народом
24:31 Лучшая награда для бандеровца — 9 грамм свинца
25:46 Надо ли поставлять С-300 в Сирию
27:20 Отличие Трампа от Обамы
28:33 Нельзя недооценивать наших противников
30:23 Почему Россия не введет войска на Донбасс
33:06 Для чего запускают фейки о расстреле царской семьи

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Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, Видео
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