Одно дело делают: оппозиция в Вильнюсе, а террористы в Сирии

Удары из вне по России, всегда синхронизируются с попытками ударов изнутри. На минувшей неделе в Вильнюсе прошел «съезд» российской «оппозиции», а США и ее союзники попытались поставить Кремль в сложное положение в Сирии.

Эти вопросы мы обсудили в прямом эфире радио «Комсомольская правда».

00:00 Для чего нужен оппозиционный «Форум свободной России»

04:56 Каким должно быть будущее России

09:09 Не надо ждать санкций, чтобы поддерживать отечественного производителя

11:34 Высказывания Каспарова должны проверить компетентные органы

13:15 Возможно ли бескровное объединение России с Украиной и Белоруссией

15:13 Нам надо избавляться от комплексов перед Западом

20:11 Необходимо разрушить западную монополию на СМИ

21:30 Почему Запад не дождался заключения миссии ОЗХО

23:20 Российская империя, СССР, Россия – одна страна с одним народом

24:31 Лучшая награда для бандеровца — 9 грамм свинца

25:46 Надо ли поставлять С-300 в Сирию

27:20 Отличие Трампа от Обамы

28:33 Нельзя недооценивать наших противников

30:23 Почему Россия не введет войска на Донбасс

33:06 Для чего запускают фейки о расстреле царской семьи

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Источник: nstarikov.ru