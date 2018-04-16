Беспорядки в Ереване. 16.04.2018

В Ереване сегодня вспыхнули беспорядки после выдвижения бывшего президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьер-министра.Оппозиция требует недопустить узурпации власти Саргсяном и призывает к блокаде парламента. Мол, 10 лет был президентом и хватит.Хроника с Телеграм-канала "Баграмян 26"Онлайн-трансляция из Еревана.Еще один онлайн.Блокирование метро.Столкновение с полицией.На 17-30 накал несколько спал. Полиция и протестующие стоят напротив друг друга и не предпринимают активных действий.На 19-00 намечен митинг оппозиции.

Источник: colonelcassad.livejournal.com