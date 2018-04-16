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Беспорядки в Ереване. 16.04.2018

17:29. 16 апреля 2018 Просмотров - 63 Нет комментариев Опубликовал:


В Ереване сегодня вспыхнули беспорядки после выдвижения бывшего президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. 
Оппозиция требует недопустить узурпации власти Саргсяном и призывает к блокаде парламента. Мол, 10 лет был президентом и хватит.

Хроника с Телеграм-канала "Баграмян 26"

Тем временем уже состоляось заседание парламента. Фракции Республиканской партии и партии Дашнакцутюн единогласно выдвинули кандидатуру Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. Заседание продлилось всего 5 минут.
Никол Пашинян призвал всех перекрывших улицы протестующих вернуться на площадь Франции в Ереване. Там, скорее всего, состоится очередной митинг.
В то же время маленькие акции протеста проходят в Гюмри и Ванадзоре.

Протестующие идут на решительные шаги
Протестующие собираются в парламент Армении. Туда все дороги закрыты полициейскими, которые стоят в полной экипировке. Также есть полицейские с автоматами. Но протестующих в разы больше.
Без столкновений, скорее всего, не обойтись.

Первую линию полицейской преграды протестующим удалось преодалеть, но они пока не могут справиться с колючей проволкой.
Тем временем полиция стягивает дополнительные силы.
Протестующие идут вперед с вверх поднятыми руками.

Полиция применила светошумовые гранаты. Есть пострадавшие. Им оказывают первую помощь на месте.
Ситуация довольно напряженная.

В центре Еревана довольно напряженная обстановка
Ситуация явно вышла из-под контроля. Протестующие попытались прорваться через следующую преграду и направиться к зданию Парламента, но полиция применила светошумовые гранаты и разогнала протестующих.
Несколько активистов получили серьеные ранения. Им оказали первую помощь и сейчас пытаются перевести в больницу.

Один из активистов лежит без сознания.
В данный момент протестующие и полицейские стоят друг перед другом. Силовики, кажется, не собираются остановиться на этом и готовятся к следующей атаке.
Напомним, что протесты напралвены против назначения Сержа Саргсяна премьер-министром Армении.

Лидер протестного движения, депутат парламента Никол Пашинян изолирован полицией.
Движение фактически лишилось руководителя.
Поправочка: Никол Пашинян в больнице. Он получил ранения, сообщил один из протестующих, который разговаривал с ним.

Лидер оппозиции вернулся к протестующим
Лидер протестного движения против Никол Пашинян выписан из больницы и находится среди протестующих. Он анонсировал митинг в 19:00 по местному времени на улице Баграмяна, где находится парламент и резиденция президента.
К нему присоединились еще несколько оппозиционных депутата. Правда, пока не ясно, поддерживают ли они протестное движение.
Полиция продолжает держать позиции.
В больницы доставлены до 10 человек. Из них 3 полицейские, которые получили осколочные ранения в результате применения силовиками светошумовых гранат.




























Онлайн-трансляция из Еревана.


Еще один онлайн.


Блокирование метро.


Столкновение с полицией.



На 17-30 накал несколько спал. Полиция и протестующие стоят напротив друг друга и не предпринимают активных действий.
На 19-00 намечен митинг оппозиции.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: армения, армяне, ереван, кавказ, Митинги, протесты, Саргсян
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