Звезда на “Звезде” Маргарита Симоньян

«Самая опасная» журналистка планеты, которую США и Великобритания подозревают в подрыве государственных устоев, раскроет нашим телезрителям информацию, как ей удалось заработать такую серьёзную репутацию. Она также расскажет, в чем секрет свободы слова в странах, составляющих оплот Западной демократии, и как там сегодня в прямом смысле слова перекрывают эфир российским телекомпаниям. Почему слово «россиянин» с недавнего времени обозначает в западных государствах огромную категорию людей, расовые высказывания и сегрегация в отношении которых практически ненаказуемы, где проходит граница между информированием и информационной войной, и почему сейчас бессмысленно пытаться организовать телемост между российской и западной публикой — эти и другие вопросы в программе «Звезда на «Звезде» ведущий Александр Стриженов обсудит с главным редактором Международного информационного агентства «Россия сегодня», телеканала RT и информационного агентства Sputnik Маргаритой Симоньян.



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Источник: www.youtube.com