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Звезда на “Звезде” Маргарита Симоньян

13:20. 15 апреля 2018 Просмотров - 8 Нет комментариев Опубликовал:

«Самая опасная» журналистка планеты, которую США и Великобритания подозревают в подрыве государственных устоев, раскроет нашим телезрителям информацию, как ей удалось заработать такую серьёзную репутацию. Она также расскажет, в чем секрет свободы слова в странах, составляющих оплот Западной демократии, и как там сегодня в прямом смысле слова перекрывают эфир российским телекомпаниям. Почему слово «россиянин» с недавнего времени обозначает в западных государствах огромную категорию людей, расовые высказывания и сегрегация в отношении которых практически ненаказуемы, где проходит граница между информированием и информационной войной, и почему сейчас бессмысленно пытаться организовать телемост между российской и западной публикой — эти и другие вопросы в программе «Звезда на «Звезде» ведущий Александр Стриженов обсудит с главным редактором Международного информационного агентства «Россия сегодня», телеканала RT и информационного агентства Sputnik Маргаритой Симоньян.

Подробности на http://tvzvezda.ru

Источник: www.youtube.com

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