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Война по соглашению сторон

15:57. 14 апреля 2018 Просмотров - 20 Нет комментариев Опубликовал:

Ракетный удар после долгих согласований все-таки состоялся. Пока информации о жертвах нет. Для отвлечения внимания мировых СМИ удар был нанесен и по Дамаску, но настоящей целью, разумеется, был Хомс, в направлении которого было запланировано наступление правительственных сил для окончательного разгрома подразделений ИГИЛ вдоль ливанской границы.

https://24tv.ua/ru/pojavilas_karta_s_celjami_raketnyh_udarov_po_sirii_n952669

Так, удары были нанесены по следующим целям:

- штаб Республиканской гвардии. Батальон 105 (Дамаск)

- аэропорт Мезза (Дамаск)

- научно-военный центр в Барзе (район Дамаска)

- база противовоздушной обороны, расположенная под горой Касьюн (Дамаск)

- аэропорт Ад-Думейр (Восточная Гута)

- штаб-квартира научного центра в Джамрайя (пригород Дамаска)

- воинские подразделения в Каламуне (северный пригород Дамаска)

- батальон 41 спецзназа (пригород Дамаска)

- военные объекты в Кисве (пригород Дамаска)

- военные склады в Хомсе.

Отмечается, что официальный Дамаск не подтверждает информацию об объектах, которые подверглись атаке.

По сообщениям российского Генштаба, 71 крылатую ракету из 103 удалось перехватить:

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5ad1be6e9a79470f235fa037?from=newsfeed

Власти Сирии успешно перехватили 71 крылатую ракету из 103, которые выпустили США, Великобритания и Франция. Об этом говорится в заявлении Генштаба России, поступившее в РБК.
«По имеющейся информации, всего были применены 103 крылатые ракеты. <…> Сирийскими средствами противовоздушной обороны, основу которых составляют комплексы ПВО советского производства, успешно отражены удары авиационных и морских средств поражения», — приводятся в сообщении слова начальника Главного оперативного управления российского Генштаба генерал-полковник Сергей Рудского.

Он уточнил, что ракетный удар отразили средства ПВО С-200, С-125, «Бук», «Оса» и «Квадрат». Это свидетельствует о «высокой эффективности находящегося у Сирии вооружения и отличной выучке сирийских военнослужащих, подготовленных нашими специалистами», подчеркнул он. Генерал-полковник добавил, что за 1,5 года Россия «полностью восстановила сирийскую ПВО и продолжает ее совершенствовать».

Делегация российских парламентариев в Дамаске не пострадала и намерена продолжить работу: https://www.rbc.ru/politics/14/04/2018/5ad199759a7947e12e5fa044

Западные политики, как заведенные повторяют вранье про применение Асадом химического оружия, не успев придумать нового более убедительного повода для бомбардировок.

Разумеется, войска НАТО были вынуждены поддержать бородатую братву вокруг Хомса, иначе наступление армии Асада освободило бы от террористов и этот анклав в самое ближайшее время. Перекрыв разрозненным группировкам доступ к ливанской границе — Асад фактически заканчивал войну: оставшись без снабжения бородачи имеют тенденцию разбегаться. Наемников можно понять – воевать, получая снабжение с военных баз НАТО в Ливане и там же получая медицинскую помощь в случае ранения — это одни условия контракта, а с голыми руками в пустыне против армии Асада — совсем другие.

Российские СМИ говорят об отсутствии результатов бомбардировок, но результат есть — наступление на Хомс как минимум, отложено на некоторое время.

Израиль не принял участия в бомбардировках, но получил наибольшую стратегическую выгоду от удара, не позволяя сирийской армии очистить территорию вдоль границы с Ливаном. Удар Израиля 9 апреля по военному аэродрому в окрестностях Хомса преследовал ту же цель, что и удары США Великобритании и Франции в ночь с 13-го на 14-е.

Я, конечно, поехидничала

Этим ударом Израиль заставил союзников выполнять взятые на себя обещания:

http://pravosudija.net/article/nu-zachem-zhe-bylo-samim-soyuzniki-na-chto

Позиция Израиля понятна и объяснима — противодействие Б. Асаду в поставках оружия Хезболле» в Ливан.

После долгих согласований и гарантий с одной стороны — о невмешательстве, а с другой стороны — о гарантиях личной безопасности президента Сирии, США, Великобритания и Франция и выпустили ракеты в строго оговоренные квадраты.

Почему на это согласились Иран, Москва и Турция? Надо признать, что и им не нужен слишком уж самостоятельный и независимый Б. Асад. Надеюсь, что первые сведения об отсутствии погибших атаки так и останутся неизменны.

Источник: pravosudija.net

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