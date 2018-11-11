Как агрессивная Польша усиленно развязывала Вторую мировую войну
Таким образом советско-германский пакт о ненападении выглядел как вынужденный шаг, сделанный тогда, когда нежелание Англии и Франции заключать действенный договор о противодействии агрессии стало очевидным.”
Владимир Корнилов обратил внимание на то, что либераствующие «ревизоры» Второй мировой войны договорились до того, что вменили СССР вину за то, что он вступил в войну на стороне Германии Адольфа Гитлера.
«Сегодня российские "либералы" писать о выборах не могут. Поэтому весь день постят чушь о том, что 17 сентября 1939 г. СССР вступил во вторую мировую войну на стороне Германии, напав на несчастную Польшу.
Меня в этой связи все время мучает вопрос: а Британия, объявившая войну Германии в связи с нападением на Польшу, советское вступление в эту войну заметила? Если да, то объявила ли она войну и Советам, вступившим в эту войну?
Если объявила, то кто-то может все-таки пояснить: когда же СССР и Британия войну эту окончили и как получилось, что Вторую мировую они закончили союзниками?!», – заметил историк в Facebook.
«Если уж СССР „в 1939 г. вступил в войну на стороне Германии”, то Польша еще в 1938 г. вступила в войну на стороне Германии, когда вместе с немцами и венграми делила Чехословакию.
И вот фотоподтверждения этому. Некоторые из этих фото нарыл в старых голландских газетах, так что в Рунете еще не публиковались. Пользуйтесь, уважаемые», – добавил он.
Источник.
1930-й: Пол Эдвард Ридзь-Смигли, возомнивший себя Наполеоном, заявил, что Польша должна показать своему архи-врагу свои клыки. Он стал новым Маршалом Польши в 1936-м.
Польская газета “Liga der Grossmacht” заклинала своих читателей (3):
"Война против Германии, чтобы сдвинуть границу к рекам Одер и Ныса.
Пруссию следует захватить до реки Шпрее. В войне с Германией мы не будем брать пленных. И в ней не будет места для человеческих чувств и культурных ограничений.
Мир содрогнётся от Польско-Германской войны. Мы должны вселить в наших солдат дух сверхчеловеческой жертвенности, безжалостной мести и жестокости".
24 марта 1932-го: Bernard Lecache, Президент Еврейской Всемирной Федерации: "Германия – наш враг №1 во всём мире. Наша цель – организовать безо всякого сожаления против неё войну".
24 марта 1933-го: На первой полосе Дэйли Экспресс напечатан призыв к бойкоту немецких товаров, резко подорвавший уровень жизни в Германии – стране-экспортёре товаров. "14 миллионов евреев стоят вместе, как один человек, объявляя войну Германии".
8 мая 1933-го: Стефан Вайс, влиятельный рабби США: "Я – за войну".
Весна 1933-го: Член Окружного совета (воевода) Восточного Обершлейзена, Грацинский, заявил в пропагандистской речи в Польском МИД: "Уничтожайте немцев".
7 августа 1933-го: Нью-Йорк Таймс опубликовала речь Шмуля Унтермейера из Еврейского Всемирного Конгресса, в которой он призвал к "…священной войне против Германии, до конца Германии и её полного уничтожения".
25 января 1934-го: Владимир Жаботинский, лидер марксистов и сионистов пишет: "Мы развяжем ментальную и материальную войну всего мира против Германии".
Февраль 1936-го: Убийство в швейцарии немецкого дипломата Вильгельма Густлова евреем Давидом Франкфутером.
1936-й: После смерти маршала Пилсудского новым маршалом Польши становится Эдвард Ридзь-Смигли.
1938-й: Открытое письмо Черчилля Гитлеру(1): "Если бы Англия оказалась в национальном бедствии, похожем на бедствие Германии в 1918-м, я молил бы Бога послать мне человека вашего духа и силы".
1938-й: в Польше были грубо экспроприированы 2/3 немецких имений, что вынудило сотни тысяч немцев покинуть Польшу.
Мы знаем, что происходит в Польше!
Мы, крестьяне, выбираем Германию!
1938-й: 8000 немцев были убиты самым зверским образом, включая католических и протестантских священников и пасторов, женщин и детей. За этим последовали травля, террор и государственные преследования.
24 октября 1938-го: Германия представила в польское посольство в Берлине предложения по урегулированию трений в Польше. Планом предлагалось освободить чисто немецкое государство “Freistaat Danzig” от польского таможенного контроля, наложенного 1 апреля 1922-го. Также предлагалось провести референдум в Восточной Пруссии. Германо-Польский договор л ненападении (“Nichtangriffspakt”) с маршалом Пилсудскти от 1934-го был продлён на 25 лет. После смерти маршала Пилсудского , госсекретарь Бек отверг предложения Германии. Варшава отвергала предложения Германии 4 раза.
Вновь созданная по Версальскому диктату Польша оккупировала немецкие провинции Westpreussen, Posen и Ost-Oberschlesien ("Польский" Коридор), бывшие немецкими более 800 лет. Более того, Польша намеревалась оккупировать немецкие территории в направлении Берлина.
7 ноября 1938-го: Покушение на немецкого дипломата Эрнста фон Рата польским евреем Гриншпаном, которому позволили скрыться из Европы и так и не предстать перед судом.
9 ноября 1938-го: Эрнст фон Рат умирает от ранения.
9/10 ноября 1938-го: "Хрустальная ночь" потрясает Германию. Пострадали еврейский бизнес, дома и около 12% из 1420 синагог. Погибло 36 человек. Тысячи были арестованы. Гитлер был вне себя, заявив: "Моя работа отброшена на 5 лет, если вовсе не уничтожена". Это доказывает, что происшествие случилось не "по велению свыше". (2)
10 ноября 1938-го: Адольф Гитлер немедленно отдаёт приказ о защите евреев и их собственности.
19 декабря 1938-го: Bernard Lecache, Президент Еврейской Всемирной Федерации: "Нашей задачей является организация моральной и культурной блокады Германии с разделением её нации на 4 части".
21 марта 1939-го: Гитлер формально провозглашает право Германии вернуть Свободный город Данциг и открыть жд и автомобильное сообщение через Коридор в Данциг под гарантии со стороны Польши.
23 марта 1939-го: Польша в провокационной форме отвергла требования Германии после объявления частичной мобилизации 23-го марта.
31 марта 1939-го: Англо-французская "Гарантийная декларация" Польше практически предоставлена для разрушения работы Германии по мирному и справедливому урегулированию кризиса. Поляки заявили, что расширят свои границы до реки Эльбы и что Берлин – не немецкий город, а старая польская деревня. Множественные польские плакаты провозглашали: "На Берлин!".
25 апреля 1939-го: Американский журналист Вейганд был вызван в американское посольство в Париже, и Посол Буллит заявил ему: "Война в Европе – дело решённое… Америка вступит в войну после Франции и Великобритании". (4)
Это подтверждают документы Белого Дома Гарри Хопкинса, включая следующее заявление Черчилля того времени: "Война начнется очень скоро. Мы вступим в войну и США должны сделать то же самое. Вы, Барух, будете делать то, что следует делать, но за всем этим следить буду я". (4)
26 апреля 1939-го: Британский посол Хендерсон завил своему госсекретарю: "Проход через Коридор – абсолютно справедливое решение. Если бы мы были на месте Гитлера, то требовали бы его как минимум".
28 апреля 1939-го: Правительство Германии реагирует отзывом Немецко-Польскогосоглашения 1934-го и Германо-Британского Морского Соглашения от 1935-го. Германия занимает выжидательную позицию.
1 мая 1939-го: Г-жа Мрозовичка взывает к польскому народу: "Фюрер далеко, а польский солдат – близко и на деревьях в лесу сучья в достатке". Были составлены списки и арестованы тысячи невинных немцев по ложным обвинениям.
Такая великая Держава, как Германия, не должна столь долго участвовать в столь отвратительной игре. Вместо этого Германия продолжает свои усилия поиска мирного решения.
3 мая 1939-го: (5) Во время большого парада польских войск, проходившего во время польского Национального Праздника, возбуждённый народ кричал войскам: "На Гданьск!" и "Вперёд, на Берлин!".
Лето 1939-го: Маршал Ридзь-Смигли: "Польша хочет войны с Германией, и Германия не сможет избежать её, даже если захочет".
После этого Гитлер впервые представил прессе факты гонений на немцев в Польше. Приглашение Гитлера переговоры в Берлин не было принято, но в то же время велись переговоры между Западными державами и СССР. Сталин предложил военное соглашение в целях полного окружения и изоляции Германии. В случае войны он требовал свободный проход через Польшу и полную свободу действий на Балканах и против Турции.
В ответ на это Гитлер призывал Англию сохранять мир и делал ударение на право Германии на Данциг и Коридор. Он предрёк распад Британской Империи в случае вступления её в войну.
Лорд Ванситарг, заклятый враг мирных отношений с Германией и дипломатический советник Госдепа в Лондоне заявил, что одно лишь упоминание о возможности немецко-английского пакта будет иметь в США разрушительный эффект для Британии.
20 августа 1939-го: Graszynski открыто призывает к убийству: "Забивайте немцев везде, где вы их найдёте".
23 августа 1939-го: Германия заключает с СССР пакт Молотова-Риббентроппа, разбивая в пух и прах англо-французские соглашения.
25 августа 1939-го: Гитлер заявляет британскому послу Невиллю Хендерсону: "Предположение, что Германия хочет завоевать весь мир – смехотворно. Британская Империя обладает 40 миллионами квадратных километров, СССР – 19-ю миллионами, а германия – 600 000 квадратных километров. Даже из этого видно, у кого есть намерения к завоеваниям.
25 августа 1939-го: Подписание Англо-польского Соглашения о Взаимопомощи, усилившего военную эйфорию в Польше.
Преступления против немцев в Польше умножаются. Житель Шлезина вспоминает: "Из-за репрессивных мер Польши её покинуло в 1938/39 около 80 000 немцев. Начиная с мая 1939-го немцы, живущие в Польше вблизи от границы с Германией, подвергается особой опасности. На горожан и фермеров нападают, дома сжигают, женщин и детей – избивают.
27 августа 1939-го: Отрывок из обращения Гитлера премьер-министру Франции Деладье: "Я, м-р Деладье, борюсь вместе со своим народом против несправедливости, творимой против нас, а остальные борются за эту несправедливость. Вы и я пережили войну и знакомы с её разорительной жестокостью. Мы знаем о неописуемых бедах, обрушивающихся на массы. Мы должны сделать всё в наших силах, чтобы не допустить новой войны".
27 августа 1939-го: Хаим Вайцман (участвовавший в Бальфурской декларации), председатель еврейского "Палестинского Агентства", заявил Чемберлену, что евреи находятся на стороне Британии и готовы воевать на стороне демократии.
30 августа 1939-го: Снова Адольф Гитлер выпускает документ из 16 пунктов во избежание войны и урегулирования немецко-польского конфликта. Польша отказалась прислать посла для получения документа. Наоборот, в тот же день Польша объявляет всеобщую мобилизацию что, согласно Женевским Протоколам равносильно объявлению войны.
30 августа 1939-го: В Кракове убит немецкий консул Август Шиллингер. И всё ещё Германия не отвечает войной.
31 августа 1939-го: Dahlerus: (6) “Когда 31 августа в 11:00 в сопровождении британского дипломатического советника Форбса я посетил польского посла в Берлине – Липски, для вручения 16-ти пунктов Гитлера, то он (Липски) сделал заявление аналогичное тому, что делается в случае войны: что Германия бунтует и что многочисленные польские войска успешно дойдут до Берлина".
1 сентября 1939-го, полночь: Польское радио заявило: "Польша предприняла победное наступление на Берлин и будет там к выходным. Немцы хаотично отступают по всему фронту".
1 сентября 1939-го: Гитлер выступает с импровизированной речью перед Рейхстагом в Krolloper, в которой делает акцент на то, что у Германии нет интересов на Западе. Затем он заявляет: "Прошлой ночью было 21 нарушение границы, этой ночью – уже 14, и 3 из них были очень серьёзными. Впервые Польская армия вторглась на территорию Германии. В 4:45 утра мы открыли ответный огонь…".
1 сентября 1939-го: 75 немецких дивизий численностью 1,1 миллиона человек противостоят Польской армии численностью в 1,7 миллиона. В кратковременных, тяжёлых боях польская армия потерпела поражение в течение 18 дней.
Немецкая армия, пересёкшая границу Польши, обнаружила свежие могилы немцев, а на дорогах – их изорваную, окровавленную одежду и утварь. Нечеловеческими были кровопролитные сцены в Бромберге и других местах, где трупы немцев были расчленёнными, изнасилованными, запытанными и убитыми нечеловеческими способами. Немецкие войска, входившие в Померанию, Шлезин и Словакию, наблюдали аналогичные ужасы.
3 сентября 1939-го: Сначала Германии объявила войну Англия, а затем – Франция. Рейхсканцлер был в ужасе.
Лорд Гелифакс выразил своё удовлетворение: (7) “Теперь мы принудили Гитлера к войне так, что он более не сможет сделать ни одного шага в сторону от Версальского договора мирным способом". Вслед за этим Черчилль заявил по радио: (8) "Эта война – война Англии и её цель – уничтожение Германии".
17 сентября 1939-го: Войска СССР оккупировали 3/5 польской территории, но ни Лондон, ни Париж не объявили войны Советам, ни отправили войска на защиту Польши.
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27 декабря 1945-го; Министр обороны США Форрестал записал в своём дневнике слова из разговора с Джо Кеннеди: "…ни у Франции, ни у Британии не было резона считать Польшу причиной войны, если бы не постоянное давление из Вашингтона… Чемберлен объяснил мне, что Америка и мировое еврейство толкнули Англию в войну".
(1) “Times”
(2) “Feuerzeichen” Ingrid Weckert
(3) “Muenchner Neueste Nachrichten” 3 October 1930
(4) “The Decisive Battles of the Western World,” London, 1956, J.F.C. Fuller
(5) J.A. Kofler: “Die falsche Rolle mit Deutschland”
(6) Dahlerus: “Der Letzte Versuch”
(7) “Nation & Europa,” 1954
(8) Sven Hedin “Amerika im Kampf der Kontinente,” 1943
Source: “Die geplante Vernichtung” Kristine Kluge
ИСТОЧНИК: German Victims http://www.germanvictims.com/2014/01/13/forcing-germany-into-war/
Источник: ss69100.livejournal.com