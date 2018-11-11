Как агрессивная Польша усиленно развязывала Вторую мировую войну

Меня в этой связи все время мучает вопрос: а Британия, объявившая войну Германии в связи с нападением на Польшу, советское вступление в эту войну заметила? Если да, то объявила ли она войну и Советам, вступившим в эту войну?

«Сегодня российские "либералы" писать о выборах не могут. Поэтому весь день постят чушь о том, что 17 сентября 1939 г. СССР вступил во вторую мировую войну на стороне Германии, напав на несчастную Польшу.

Владимир Корнилов обратил внимание на то, что либераствующие «ревизоры» Второй мировой войны договорились до того, что вменили СССР вину за то, что он вступил в войну на стороне Германии Адольфа Гитлера.

Известный донецкий политолог и историк Владимир Корнилов возмущен бесстыдными манипуляциями, которые к месту, а в основном, не к месту, любят увлекаться представители «свободной и либеральной» общественности в России, норовя удовлетворить свою ненасытную чесотку в очернении истинной истории и СССР как ее фигуранта.

„С 1938 года по август 1939 года СССР неоднократно выступал с резкой критикой агрессии Германии в Европе и предлагал широкую международную коалицию для противодействия этой угрозе, а также прямую военную помощь . Таким образом советско-германский пакт о ненападении выглядел как вынужденный шаг, сделанный тогда, когда нежелание Англии и Франции заключать действенный договор о противодействии агрессии стало очевидным .”



Если объявила, то кто-то может все-таки пояснить: когда же СССР и Британия войну эту окончили и как получилось, что Вторую мировую они закончили союзниками?!», – заметил историк в Facebook. «Если уж СССР „в 1939 г. вступил в войну на стороне Германии”, то Польша еще в 1938 г. вступила в войну на стороне Германии, когда вместе с немцами и венграми делила Чехословакию. И вот фотоподтверждения этому. Некоторые из этих фото нарыл в старых голландских газетах, так что в Рунете еще не публиковались. Пользуйтесь, уважаемые», – добавил он.



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Пол Эдвард Ридзь-Смигли, возомнивший себя Наполеоном, заявил, что Польша должна показать своему архи-врагу свои клыки. Он стал новым Маршалом Польши в 1936-м.

Польская газета “Liga der Grossmacht” заклинала своих читателей (3):



"Война против Германии, чтобы сдвинуть границу к рекам Одер и Ныса.



Пруссию следует захватить до реки Шпрее. В войне с Германией мы не будем брать пленных. И в ней не будет места для человеческих чувств и культурных ограничений.



Мир содрогнётся от Польско-Германской войны. Мы должны вселить в наших солдат дух сверхчеловеческой жертвенности, безжалостной мести и жестокости".

24 марта 1932-го: Bernard Lecache, Президент Еврейской Всемирной Федерации: "Германия – наш враг №1 во всём мире. Наша цель – организовать безо всякого сожаления против неё войну".

24 марта 1933-го: На первой полосе Дэйли Экспресс напечатан призыв к бойкоту немецких товаров, резко подорвавший уровень жизни в Германии – стране-экспортёре товаров. "14 миллионов евреев стоят вместе, как один человек, объявляя войну Германии".

8 мая 1933-го: Стефан Вайс, влиятельный рабби США: "Я – за войну".

Весна 1933-го: Член Окружного совета (воевода) Восточного Обершлейзена, Грацинский, заявил в пропагандистской речи в Польском МИД: "Уничтожайте немцев".

7 августа 1933-го: Нью-Йорк Таймс опубликовала речь Шмуля Унтермейера из Еврейского Всемирного Конгресса, в которой он призвал к "…священной войне против Германии, до конца Германии и её полного уничтожения".

25 января 1934-го: Владимир Жаботинский, лидер марксистов и сионистов пишет: "Мы развяжем ментальную и материальную войну всего мира против Германии".

Февраль 1936-го: Убийство в швейцарии немецкого дипломата Вильгельма Густлова евреем Давидом Франкфутером.

1936-й: После смерти маршала Пилсудского новым маршалом Польши становится Эдвард Ридзь-Смигли.

1938-й: Открытое письмо Черчилля Гитлеру(1): "Если бы Англия оказалась в национальном бедствии, похожем на бедствие Германии в 1918-м, я молил бы Бога послать мне человека вашего духа и силы".

1938-й: в Польше были грубо экспроприированы 2/3 немецких имений, что вынудило сотни тысяч немцев покинуть Польшу.



Мы знаем, что происходит в Польше!

Мы, крестьяне, выбираем Германию!

1938-й: 8000 немцев были убиты самым зверским образом, включая католических и протестантских священников и пасторов, женщин и детей. За этим последовали травля, террор и государственные преследования.

24 октября 1938-го: Германия представила в польское посольство в Берлине предложения по урегулированию трений в Польше. Планом предлагалось освободить чисто немецкое государство “Freistaat Danzig” от польского таможенного контроля, наложенного 1 апреля 1922-го. Также предлагалось провести референдум в Восточной Пруссии. Германо-Польский договор л ненападении (“Nichtangriffspakt”) с маршалом Пилсудскти от 1934-го был продлён на 25 лет. После смерти маршала Пилсудского , госсекретарь Бек отверг предложения Германии. Варшава отвергала предложения Германии 4 раза.

Вновь созданная по Версальскому диктату Польша оккупировала немецкие провинции Westpreussen, Posen и Ost-Oberschlesien ("Польский" Коридор), бывшие немецкими более 800 лет. Более того, Польша намеревалась оккупировать немецкие территории в направлении Берлина.

7 ноября 1938-го: Покушение на немецкого дипломата Эрнста фон Рата польским евреем Гриншпаном, которому позволили скрыться из Европы и так и не предстать перед судом.

9 ноября 1938-го: Эрнст фон Рат умирает от ранения.

9/10 ноября 1938-го: "Хрустальная ночь" потрясает Германию. Пострадали еврейский бизнес, дома и около 12% из 1420 синагог. Погибло 36 человек. Тысячи были арестованы. Гитлер был вне себя, заявив: "Моя работа отброшена на 5 лет, если вовсе не уничтожена". Это доказывает, что происшествие случилось не "по велению свыше". (2)

10 ноября 1938-го: Адольф Гитлер немедленно отдаёт приказ о защите евреев и их собственности.

19 декабря 1938-го: Bernard Lecache, Президент Еврейской Всемирной Федерации: "Нашей задачей является организация моральной и культурной блокады Германии с разделением её нации на 4 части".

21 марта 1939-го: Гитлер формально провозглашает право Германии вернуть Свободный город Данциг и открыть жд и автомобильное сообщение через Коридор в Данциг под гарантии со стороны Польши.

23 марта 1939-го: Польша в провокационной форме отвергла требования Германии после объявления частичной мобилизации 23-го марта.

31 марта 1939-го: Англо-французская "Гарантийная декларация" Польше практически предоставлена для разрушения работы Германии по мирному и справедливому урегулированию кризиса. Поляки заявили, что расширят свои границы до реки Эльбы и что Берлин – не немецкий город, а старая польская деревня. Множественные польские плакаты провозглашали: "На Берлин!".

25 апреля 1939-го: Американский журналист Вейганд был вызван в американское посольство в Париже, и Посол Буллит заявил ему: "Война в Европе – дело решённое… Америка вступит в войну после Франции и Великобритании". (4)

Это подтверждают документы Белого Дома Гарри Хопкинса, включая следующее заявление Черчилля того времени: "Война начнется очень скоро. Мы вступим в войну и США должны сделать то же самое. Вы, Барух, будете делать то, что следует делать, но за всем этим следить буду я". (4)

26 апреля 1939-го: Британский посол Хендерсон завил своему госсекретарю: "Проход через Коридор – абсолютно справедливое решение. Если бы мы были на месте Гитлера, то требовали бы его как минимум".

28 апреля 1939-го: Правительство Германии реагирует отзывом Немецко-Польскогосоглашения 1934-го и Германо-Британского Морского Соглашения от 1935-го. Германия занимает выжидательную позицию.

1 мая 1939-го: Г-жа Мрозовичка взывает к польскому народу: "Фюрер далеко, а польский солдат – близко и на деревьях в лесу сучья в достатке". Были составлены списки и арестованы тысячи невинных немцев по ложным обвинениям.

Такая великая Держава, как Германия, не должна столь долго участвовать в столь отвратительной игре. Вместо этого Германия продолжает свои усилия поиска мирного решения.

3 мая 1939-го: (5) Во время большого парада польских войск, проходившего во время польского Национального Праздника, возбуждённый народ кричал войскам: "На Гданьск!" и "Вперёд, на Берлин!".

Лето 1939-го: Маршал Ридзь-Смигли: "Польша хочет войны с Германией, и Германия не сможет избежать её, даже если захочет".

После этого Гитлер впервые представил прессе факты гонений на немцев в Польше. Приглашение Гитлера переговоры в Берлин не было принято, но в то же время велись переговоры между Западными державами и СССР. Сталин предложил военное соглашение в целях полного окружения и изоляции Германии. В случае войны он требовал свободный проход через Польшу и полную свободу действий на Балканах и против Турции.

В ответ на это Гитлер призывал Англию сохранять мир и делал ударение на право Германии на Данциг и Коридор. Он предрёк распад Британской Империи в случае вступления её в войну.

Лорд Ванситарг, заклятый враг мирных отношений с Германией и дипломатический советник Госдепа в Лондоне заявил, что одно лишь упоминание о возможности немецко-английского пакта будет иметь в США разрушительный эффект для Британии.

20 августа 1939-го: Graszynski открыто призывает к убийству: "Забивайте немцев везде, где вы их найдёте".

23 августа 1939-го: Германия заключает с СССР пакт Молотова-Риббентроппа, разбивая в пух и прах англо-французские соглашения.

25 августа 1939-го: Гитлер заявляет британскому послу Невиллю Хендерсону: "Предположение, что Германия хочет завоевать весь мир – смехотворно. Британская Империя обладает 40 миллионами квадратных километров, СССР – 19-ю миллионами, а германия – 600 000 квадратных километров. Даже из этого видно, у кого есть намерения к завоеваниям.

25 августа 1939-го: Подписание Англо-польского Соглашения о Взаимопомощи, усилившего военную эйфорию в Польше.

Преступления против немцев в Польше умножаются. Житель Шлезина вспоминает: "Из-за репрессивных мер Польши её покинуло в 1938/39 около 80 000 немцев. Начиная с мая 1939-го немцы, живущие в Польше вблизи от границы с Германией, подвергается особой опасности. На горожан и фермеров нападают, дома сжигают, женщин и детей – избивают.

27 августа 1939-го: Отрывок из обращения Гитлера премьер-министру Франции Деладье: "Я, м-р Деладье, борюсь вместе со своим народом против несправедливости, творимой против нас, а остальные борются за эту несправедливость. Вы и я пережили войну и знакомы с её разорительной жестокостью. Мы знаем о неописуемых бедах, обрушивающихся на массы. Мы должны сделать всё в наших силах, чтобы не допустить новой войны".

27 августа 1939-го: Хаим Вайцман (участвовавший в Бальфурской декларации), председатель еврейского "Палестинского Агентства", заявил Чемберлену, что евреи находятся на стороне Британии и готовы воевать на стороне демократии.

30 августа 1939-го: Снова Адольф Гитлер выпускает документ из 16 пунктов во избежание войны и урегулирования немецко-польского конфликта. Польша отказалась прислать посла для получения документа. Наоборот, в тот же день Польша объявляет всеобщую мобилизацию что, согласно Женевским Протоколам равносильно объявлению войны.

30 августа 1939-го: В Кракове убит немецкий консул Август Шиллингер. И всё ещё Германия не отвечает войной.

31 августа 1939-го: Dahlerus: (6) “Когда 31 августа в 11:00 в сопровождении британского дипломатического советника Форбса я посетил польского посла в Берлине – Липски, для вручения 16-ти пунктов Гитлера, то он (Липски) сделал заявление аналогичное тому, что делается в случае войны: что Германия бунтует и что многочисленные польские войска успешно дойдут до Берлина".

1 сентября 1939-го, полночь : Польское радио заявило: "Польша предприняла победное наступление на Берлин и будет там к выходным. Немцы хаотично отступают по всему фронту".

1 сентября 1939-го : Гитлер выступает с импровизированной речью перед Рейхстагом в Krolloper, в которой делает акцент на то, что у Германии нет интересов на Западе. Затем он заявляет: "Прошлой ночью было 21 нарушение границы, этой ночью – уже 14, и 3 из них были очень серьёзными. Впервые Польская армия вторглась на территорию Германии. В 4:45 утра мы открыли ответный огонь…".

1 сентября 1939 -го: 75 немецких дивизий численностью 1,1 миллиона человек противостоят Польской армии численностью в 1,7 миллиона. В кратковременных, тяжёлых боях польская армия потерпела поражение в течение 18 дней.

Немецкая армия, пересёкшая границу Польши, обнаружила свежие могилы немцев, а на дорогах – их изорваную, окровавленную одежду и утварь. Нечеловеческими были кровопролитные сцены в Бромберге и других местах , где трупы немцев были расчленёнными, изнасилованными, запытанными и убитыми нечеловеческими способами. Немецкие войска, входившие в Померанию, Шлезин и Словакию, наблюдали аналогичные ужасы.

3 сентября 1939 -го: Сначала Германии объявила войну Англия, а затем – Франция. Рейхсканцлер был в ужасе.

Лорд Гелифакс выразил своё удовлетворение: (7) “Теперь мы принудили Гитлера к войне так, что он более не сможет сделать ни одного шага в сторону от Версальского договора мирным способом". Вслед за этим Черчилль заявил по радио: (8) "Эта война – война Англии и её цель – уничтожение Германии".

17 сентября 1939 -го: Войска СССР оккупировали 3/5 польской территории, но ни Лондон, ни Париж не объявили войны Советам, ни отправили войска на защиту Польши.

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27 декабря 1945-го; Министр обороны США Форрестал записал в своём дневнике слова из разговора с Джо Кеннеди: "…ни у Франции, ни у Британии не было резона считать Польшу причиной войны, если бы не постоянное давление из Вашингтона… Чемберлен объяснил мне, что Америка и мировое еврейство толкнули Англию в войну".

(1) “Times”

(2) “Feuerzeichen” Ingrid Weckert

(3) “Muenchner Neueste Nachrichten” 3 October 1930

(4) “The Decisive Battles of the Western World,” London, 1956, J.F.C. Fuller

(5) J.A. Kofler: “Die falsche Rolle mit Deutschland”

(6) Dahlerus: “Der Letzte Versuch”

(7) “Nation & Europa,” 1954

(8) Sven Hedin “Amerika im Kampf der Kontinente,” 1943

Source: “Die geplante Vernichtung” Kristine Kluge

ИСТОЧНИК: German Victims http://www.germanvictims.com/2014/01/13/forcing-germany-into-war/

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