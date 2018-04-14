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Почему в России высокая инфляция? (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)

09:35. 14 апреля 2018 Просмотров - 138 Один комментарий Опубликовал:

Артём Войтенков: Почему в России высокая инфляция? В чём причины постоянного роста цен?
Часть из рассказа Артёма Войтенкова “Почему в России дорогой бензин?”: https://youtu.be/oPI14DOPPxc
Чему не учат в школе и университете, о чём молчит официальная наука и не рассказывают по телевизору – смотрите на нашем канале Познавательное ТВ https://www.youtube.com/user/poznavate…

Источник: www.youtube.com

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