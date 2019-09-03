ВП СССР: «О текущем моменте» № 1 (139). Снова о перспективах… 4



То же касается и объяснения сути возникающих проблем и логики действий власти — ничего, а практика обращения к власти по существу проблем, путей и методов их решения всегда натыкается на позицию «спасибо, мы — сами всё знаем и вполне компетентны».

Однако на пресс-конференции 17 декабря 2015 г. ответ на первый же вопрос о перспективах выхода России из кризиса, заданный в связи с аналогичным вопросом на пресс-конференции 2014 года и данным тогда ответом на него, В.В. Путин начал анекдотом:

«Встречаются два приятеля, один другого спрашивает: «Как дела?» Тот говорит: «Как в полоску: чёрное — белое». — «Сейчас какая?» — «Сейчас чёрная». Проходит ещё полгода. «Ну как дела. Знаю, в полоску. Сейчас какая?» — «Сейчас чёрная». — «Нет, тогда же была чёрная». —

«Нет, выясняется, что тогда была белая». Вот у нас примерно такая же ситуация».

В общем, ответ в стиле «оставь надежду на лучшую жизнь всяк живущий в России простолюдин»: 53 власть и олигархия живёт всегда в потребительском раю.

Если говорить о причинах экономических трудностей, с которыми сталкивается всё остальное общество, то это — непреклонная верность государственной власти во всех её ветвях либерально-рыночной экономической модели. Главный генератор проблем — безответственность центробанка России перед Россией. 54



На протяжении всего времени существования центробанк не справляется с единственной конституционной обязанностью — обеспечением устойчивости рубля, 55 но успешно душит реальный сектор экономики (включая науку и систему образования) ростовщической удавкой и сдерживанием эмиссии рубля, что лишает реальный сектор оборотных средств и возможностей развития; кроме того ссудный процент является первичным генератором инфляции, а его центробанк держит на уровне двузначных чисел.



Вопрос о ставке и политике центробанка тоже встал на пресс-конференции 17 декабря 2015 г., и В.В. Путин дал на него ответ.

«Елена Глушакова, РИА Новости.

Добрый день! Владимир Владимирович, Вы сказали, что пик кризиса мы прошли, тем не менее ситуация в экономике продолжает оставаться очень тревожной, и об этом говорят экономисты. В частности, Ваш соратник Алексей Леонидович Кудрин призывает к реформам, но он известный оптимист.

На этой неделе, например, очень тревожные мысли высказал и Ваш омбудсмен, Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов. В частности, он сказал,что кредитная ставка Центрального банка чрезвычайно высока. Соответственно, наши предприниматели по понятным причинам не могут брать кредиты на Западе ине могут брать в России, потому что их стоимость слишком высока.



Он говорит, что если ситуация продолжится, то мы станем Венесуэлой, где один курс национальнойвалюты на «чёрном рынке» и совершенно другой официальный курс валюты.

Вы такие опасения разделяете? Вы поддерживаете денежно-кредитную политику Банка России?

Считаете ли Вы необходимым снижение процентной ставки?

Спасибо.

В. Путин: Бурные продолжительные аплодисменты Вашему вопросу. 56

Естественно, это всех волнует. И конечно, всем хочется, чтобы ставка рефинансирования Центрального банка была пониже, а на неё, как известно, ориентируются икоммерческие банки при выдаче кредитов участникам экономической деятельности. Это, кстати говоря, не единственный фактор ставки в коммерческом секторе, носущественный, это правда.

Борис Титов правильно всё делает, он борется за интересы предпринимательского сообщества, и очень важно, что такой человек и такие институты у нас есть.





Почему я это создал-то в своё время? Потому что я хочу слышать разные точки зрения, чтобы за текучкой сегодняшнего дня не пропустить какие-то важные и существенные элементы нашей экономической жизни в данном случае.

Для начала я прямо отвечу на Ваш вопрос. Я поддерживаю политику Центрального банка и Правительства по обеспечению макроэкономической стабильности. Первое.

Второе. При всём желании понизить ставку это нельзя делать административным путём, надо исходить из реалий нашей экономики, из её структуры. Конечно, я часто слышу: а вот там, где-то за бугром, там другие ставки, они более низкие. Конечно, там более низкие ставки. Так они специально это делают. Но там проблемы другие, иструктура экономики совсем другая. У нас угроза инфляции, а там проблемы, возможно, дефляции, когда производитель производит, а продать не может. Вот в этом проблема.

А у нас совсем другая проблема. И нам нужно, для того чтобы понизить ставку, не цыкать на Центральный банк, как это делали в советское время и в плановой экономике, а помогать Центральному банку и Правительству подавлять инфляцию и снижать девальвационные риски и ожидания.



Когда мы сможем сделать и то, и другое, когда будем двигаться по этому пути, тогда естественным образом, рыночным, спокойно и будет снижаться ставка рефинансирования Центрального банка. (Текст выделен жирным нами при цитировании: ВП СССР).



Там, где возможно поддержать реальный сектор экономики, Центральный банк и так это делает. Но нельзя его подталкивать к ещё большим шагам по этому направлению, потому что одна из ключевых — не единственная, но одна из ключевых — проблем борьбы с инфляцией может быть поставлена под вопрос: а что Центральный банк делает кроме того, что держит в работоспособном состоянии всю финансовую, банковскую систему страны?



А мы можем утверждать, что так оно сегодня и есть. Что делает ещё Центральный банк? Вместе с Правительством работает, например, по так называемым программам проектного финансирования, когда через Правительство проходят определённые проекты, и набор достаточно большой, счёт идёт на десятки миллиардов долларов, уже, по-моему, 250, потом 500 миллиардов, по разным программам.



И по этим программам банк предоставляет фондирование нашим коммерческим финансовым учреждениям для последующего финансирования этих конкретных программ. Это касается новых инвестпроектов, банк тоже принимает в них участие. Целый наборинструментов банк использует. Считаю, что этого пока достаточно».

Приведённый ответ В.В. Путина — публичное признание в лояльности либерально-рыночной экономической модели.

В этой же связи отметим, что в отношении губернатора Белгородской области Е. Савченко ФАС России возбудило дело, по которому ему как должностному лицу грозит штраф в размере от 20 до 50 тыс. рублей. 57



Этот факт заставляет ещё раз задуматься о практике избирательного применения закона в России: дело в том, что на Госсовете 18.09.2014 г. Е. Савченко выступил против политики центробанка 58 удушения ростовщичеством реального сектора.



Поэтому дело ФАС против него можно интерпретировать только как элемент травли неугодного либералам руководителя одного из более или менее успешных регионов России, поскольку о каких-либо претензиях ФАС или иных служб к руководителям иных регионов, которые не выступали публично против политики Центробанка, СМИ не сообщали.

Если В.В. Путин заявил о поддержке политики Центробанка, то встаёт вопрос: что осталось в умолчаниях? — В умолчаниях остались следствия политики Центробанка — инфляция и двузначные значения ставки по кредитам в России и их неизбежные результаты.

Прежде всего, обратим внимание на выделенный нами в ответе жирным фрагмент. Было бы интересно ознакомиться с теми математическими моделями финансового обращения и производственного продуктообмена, которые подтверждают жизненную состоятельность выделенного фрагмента.



В нашем понимании таких моделей нет и быть не может — т.е. Сахипзадовна и К° либо запредельно некомпетентны в моделировании экономики и финансов и управлении ими, либо нагло врут и вводят в заблуждение президента, имеющего юридическое образование, не позволяющее самостоятельно анализировать математические модели и статистику.

Либо страна не суверенна и объективно не обладает потенциалом (кадровым, экономическим, военным), позволяющим осуществлять суверенитет в его полноте, вследствие чего не может игнорировать требования МВФ, либерально-буржуазной ветви масонства, и соответственно В.В. Путин и его команда не властны над многими значимыми для развития общества процессами в стране. 59





· осуществлять эмиссию денежной массы более высокими темпами, чем растёт производство в реальном секторе, исчисляемое в неизменных ценах (ценах базового периода);



· сократить производство ниже уровня прежнего платёжеспособного спроса, что повлечёт за собой больший или меньший избыток денежной массы в обращении и соответственно — рост цен;



· стимулировать рост цен кредитованием под процент, больший, чем рентабельность реального сектора в сложившемся финансовом климате, что также ведёт к спаду производства по мере утраты обществом и предприятиями покупательной способности при ограничении эмиссии под предлогом борьбы с инфляцией.



Кредитование под процент в качестве генератора инфляции, тем более — первичного генератора инфляции — никогда не рассматривается в учебниках экономической теории.



В силу этого обстоятельства Сахипзадовна и КО, начитавшись учебников и никчёмных«классических» трактатов по экономике и финансам, могут быть в неподдельном неведении о том, как они убивают реальный сектор экономики России, а слабоумие, благодаря которым они свято верят написанной в трактатах и учебниках ахинее, может не позволять им догадаться об этом самостоятельно.



Как бы там ни было (невежество, слабоумие, вредительство со знанием дела, честная служба Федрезерву США и его хозяевам, т.е. предательство и злоумышленное саботирование осуществления финансово-экономического суверенитета России, вынужденная политика в условиях реального отсутствия суверенитета и подчинения не оглашаемым публично требованиям Запада),



А потом он же начинает с нею как бы бороться, ограничивая эмиссию (сдерживая рост денежной массы), что лишает реальный сектор оборотных средств при выросших под воздействием ростовщичества ценах и влечёт за собой падение производства в реальном секторе (вплоть до структурного распада народного хозяйства), а это вызывает вторичную волну инфляции.



В таком финансовом климате реальный сектор развиваться не способен, как следствие такой политики Центробанка будет обострение кризиса, а не выход из него.



Как в таких условиях реальный сектор может развиваться на инновационной основе, как инфляции упадёт сама собой и как ставка Центробанка понизится сама собой «рыночным образом», — от Сахипзадовны и КО хотелось бы получить внятные разъяснения, основанные на математических моделях. Но таких разъяснений объективно быть не может.



Ну а дальнейшее обострение внутреннего экономического кризиса России (зарубежные санкции и цена на нефть — это только дополнительный фактор, стимулирующий внутренний кризис, но не его причина) влечёт за собой то, что В.И. Ленин называл «революционной ситуацией».И сложившаяся постсоветская государственность, судя по всему, ничего не собирается делать для её профилактирования и разрядки.



В частности, об этом говорит следующее обстоятельство: уже многолетние выступления депутата Евгения Фёдорова на тему необходимости подчинения центробанка государству, не находят должной поддержки в Думе и Совете Федерации, что выражается в неизменности ныне действующей криптоколониальной конституции — законодательной основы осуществления ростовщической тирании в отношении России и сопутствующего ей законодательства РФ о центробанке, хозяйственной и финансовой деятельности.



Поэтому вопрос в том, кто будет собирать плоды, когда революционная ситуация вызреет, и в какой форме? (…



Альтернативой такого рода катастрофам может быть только воплощение в жизнь идеи, высказанной в начале упомянутого фильма «Миропорядок» — Россия должна быть справедливой. Но справедливость всегда в своём историко-политическом выражении конкретна, но что конкретно справедливо и как её осуществить, — в фильме не сказано…





На фотографии слева



* **



Т.е. с 2007 г., когда зам. главы администрации президента РФ была вручена работа «Смута на Руси: зарождение, течение, преодоление…», прошло уже более 12 лет,



Все её мероприятия лежат в рамках невнятной концепции построения капитализма «со слегка очеловеченным мурлом» и большей частью направлены на то, чтобы:



· замалчивать, отрицать и «замазывать» существование усугубляющихся проблем разного рода;



· показывать по телевидению красивые картинки реальных и вымышленных единичных успехов, уклоняясь при этом от рассмотрения и обсуждения федеральных и региональных статистик разного рода, свидетельствующих о прогрессирующей медленно текущей катастрофе (см. фотографии ниже: на левом фото — одно из проявлений такой политики в жизни города Суздаль;





на фото справа — то же место, но без атрибутов фальсификации действительного положения дел);



· «профилактировать» недовольных (т.е. запугивать их) и подавлять тех из них, кто легковозбудим в силу проблем с психикой, вследствие чего «профилактирование» в отношении них оказывается неэффективным;



· представлять в своей пропаганде недовольных в качестве людей, оторвавшихся от народа и одурманенных пропагандой «неправительственных организаций», финансируемых спецслужбами государств Запада.



Потому «элитарно»-корпоративная постсоветская государственность, проводя и пропагандируя политику построения капитализма со «слегка очеловеченным мурлом», замкнувшись в себе, будет продолжать деградировать, создавая тем самым потенциал будущей катастрофы, завершающей вторую фазу полного цикла историко-политического процесса в России.



Проблемы общественного развития она решать не в состоянии вне зависимости от персонального состава думский партий и представителей иных ветвей государственной власти всех уровней: не для этого она создавалась под контролем зарубежных кураторов во исполнение Директивы СНБ США 20/1 «Цели США в отношении России» от 18.08.1948 г. Но вне зависимости от причин, порождающих именно такую политику центробанка, для того чтобы возникла инфляция необходимы следующие действия:· осуществлять эмиссию денежной массы более высокими темпами, чем растёт производство в реальном секторе, исчисляемое в неизменных ценах (ценах базового периода);· сократить производство ниже уровня прежнего платёжеспособного спроса, что повлечёт за собой больший или меньший избыток денежной массы в обращении и соответственно — рост цен;· стимулировать рост цен кредитованием под процент, больший, чем рентабельность реального сектора в сложившемся финансовом климате, что также ведёт к спаду производства по мере утраты обществом и предприятиями покупательной способности при ограничении эмиссии под предлогом борьбы с инфляцией. 60 Кредитование под процент в качестве генератора инфляции, тем более — первичного генератора инфляции — никогда не рассматривается в учебниках экономической теории. 61 В силу этого обстоятельства Сахипзадовна и КО, начитавшись учебников и никчёмных«классических» трактатов по экономике и финансам, могут быть в неподдельном неведении о том, как они убивают реальный сектор экономики России, а слабоумие, благодаря которым они свято верят написанной в трактатах и учебниках ахинее, может не позволять им догадаться об этом самостоятельно.Как бы там ни было (невежество, слабоумие, вредительство со знанием дела, честная служба Федрезерву США и его хозяевам, т.е. предательство и злоумышленное саботирование осуществления финансово-экономического суверенитета России, вынужденная политика в условиях реального отсутствия суверенитета и подчинения не оглашаемым публично требованиям Запада), 62 но именно ростовщичеством центробанк РФ на протяжении всего времени своего существования создаёт инфляцию.А потом он же начинает с нею как бы бороться, ограничивая эмиссию (сдерживая рост денежной массы), что лишает реальный сектор оборотных средств при выросших под воздействием ростовщичества ценах и влечёт за собой падение производства в реальном секторе (вплоть до структурного распада народного хозяйства), а это вызывает вторичную волну инфляции.В таком финансовом климате реальный сектор развиваться не способен, как следствие такой политики Центробанка будет обострение кризиса, а не выход из него. 63 (… 64 Как в таких условиях реальный сектор может развиваться на инновационной основе, как инфляции упадёт сама собой и как ставка Центробанка понизится сама собой «рыночным образом», — от Сахипзадовны и КО хотелось бы получить внятные разъяснения, основанные на математических моделях. Но таких разъяснений объективно быть не может. 65 Ну а дальнейшее обострение внутреннего экономического кризиса России (зарубежные санкции и цена на нефть — это только дополнительный фактор, стимулирующий внутренний кризис, но не его причина) влечёт за собой то, что В.И. Ленин называл «революционной ситуацией».И сложившаяся постсоветская государственность, судя по всему, ничего не собирается делать для её профилактирования и разрядки.В частности, об этом говорит следующее обстоятельство: уже многолетние выступления депутата Евгения Фёдорова на тему необходимости подчинения центробанка государству, не находят должной поддержки в Думе и Совете Федерации, что выражается в неизменности ныне действующейв отношении России и сопутствующего ей законодательства РФ о центробанке, хозяйственной и финансовой деятельности.Поэтому вопрос в том, кто будет собирать плоды, когда революционная ситуация вызреет, и в какой форме? (… 66 ).Но пока революционную ситуацию целенаправленно нагнетают и взращивают потенциал недовольства в обществе.Альтернативой такого рода катастрофам может быть только воплощение в жизнь идеи, высказанной в начале упомянутого фильма «Миропорядок» — Россия должна быть справедливой. Но справедливость всегда в своём историко-политическом выражении конкретна, но что конкретно справедливо и как её осуществить, — в фильме не сказано…На фотографии слева 67 запечатлён зам. главы администрации президента В.В. Путина В.Ю. Сурков: в его руках одно из изданий названной работы ВП СССР. Как видите, оно достаточно крупноформатное (формат страницы — А3) и ярко оформленное, чтобы случайно затеряться: его можно только либо проигнорировать, либо принять в работу.* **Т.е. с 2007 г., когда зам. главы администрации президента РФ была вручена работа «Смута на Руси: зарождение, течение, преодоление…», прошло уже более 12 лет, 68 но государственная власть за это время не сделала ничего для выведения страны из затяжного социальнокультурного кризиса на путь устойчивого.Все её мероприятия лежат в рамках невнятной концепции построения капитализма «со слегка очеловеченным мурлом» и большей частью направлены на то, чтобы:· замалчивать, отрицать и «замазывать» существование усугубляющихся проблем разного рода;· показывать по телевидению красивые картинки реальных и вымышленных единичных успехов, уклоняясь при этом от рассмотрения и обсуждения федеральных и региональных статистик разного рода, свидетельствующих о прогрессирующей медленно текущей катастрофе (см. фотографии ниже: на левом фото — одно из проявлений такой политики в жизни города Суздаль; 69 на фото справа — то же место, но без атрибутов фальсификации действительного положения дел);· «профилактировать» недовольных (т.е. запугивать их) и подавлять тех из них, кто легковозбудим в силу проблем с психикой, вследствие чего «профилактирование» в отношении них оказывается неэффективным;· представлять в своей пропаганде недовольных в качестве людей, оторвавшихся от народа и одурманенных пропагандой «неправительственных организаций», финансируемых спецслужбами государств Запада.Потому «элитарно»-корпоративная постсоветская государственность, проводя и пропагандируя политику построения капитализма со «слегка очеловеченным мурлом», замкнувшись в себе, будет продолжать деградировать, создавая тем самым потенциал будущей катастрофы, завершающей вторую фазу полного цикла историко-политического процесса в России.Проблемы общественного развития она решать не в состоянии вне зависимости от персонального состава думский партий и представителей иных ветвей государственной власти всех уровней: не для этого она создавалась под контролем зарубежных кураторов во исполнение Директивы СНБ США 20/1 «Цели США в отношении России» от 18.08.1948 г. 70

Для того, чтобы государственная власть была способна вывести страну из кризиса на путь устойчивого безопасного развития, требуется то, что нынешняя государственная власть в России выполнить не способна.

Что государственная власть обязана делать, и почему в нынешней России это невозможно



1. Необходимо проводить кадровую политику, в результате которой происходило бы:



· очищение органов государственной власти:



Ø от этически порочных людей и, прежде всего, — угодничающих и инаколживых;



Ø от управленчески несостоятельных носителей психотипов «исполнитель», «заместитель», оказавшихся на должностях, требующих качеств «единоначальников», а ещё лучше — качеств «юродивых единоначальников».



· привлечение на работу в органы государственной власти носителей этически порядочных людей, носителей психотипа «единоначальник», обладающих созидательным творческим потенциалом. Но это противоречит принципам кадровой политики родо-племенного строя, характерным для «элитарно»-корпоративной государственности.





2. Необходимо научно-методологическое обеспечение государственного управления, основанное на учёте объективных закономерностей всех шести групп.



Однако:



· депутаты и чиновники за единичными исключениями вообще не понимают смысла слов«научно-методологическое обеспечение государственного управления» и не подозревают о необходимости его создания и освоения перед вступлением на государственную службу;



· либерально-буржуазной ветви масонства, которая породила постсоветскую государственность России и контролирует её работу, требуется исполнительный, невежественный управленческий корпус, состоящий большей частью из людей слабоумных по отношению к занимаемым должностям;



· социал-демократическая ветвь масонства (курирующая марксистов разных толков) пока«спит», а в ранг научно-методологического обеспечения государственного управления её представители возводят марксизм и труды некоторых социологов и экономистов немарксистов, в той или иной мере лояльных марксизму и признающих марксизм наукой. Тема научной несостоятельности марксизма и западной социологии в целом, обслуживающей библейский проект, — для них запретна.





3. Научно-методологическое обеспечение государственного управления должно войти с разной степенью детальности в стандарты всеобщего обязательного образования и профессионального образования всех профилей для того, чтобы обеспечить всеобщую управленческую грамотность и культурное единство общества.



Но это противоречит принципу «разделяй и властвуй», на основе которого строятся все толпо-«элитарные» культуры, включая и капитализм со «слегка очеловеченным мурлом». 1. Необходимо проводить кадровую политику, в результате которой происходило бы:· очищение органов государственной власти:Ø от этически порочных людей и, прежде всего, — угодничающих и инаколживых;Ø от управленчески несостоятельных носителей психотипов «исполнитель», «заместитель», оказавшихся на должностях, требующих качеств «единоначальников», а ещё лучше — качеств «юродивых единоначальников». 71 · привлечение на работу в органы государственной власти носителей этически порядочных людей, носителей психотипа «единоначальник», обладающих созидательным творческим потенциалом. Но это противоречит принципам кадровой политики родо-племенного строя, характерным для «элитарно»-корпоративной государственности.2. Необходимо научно-методологическое обеспечение государственного управления, основанное на учёте объективных закономерностей всех шести групп.Однако:· депутаты и чиновники за единичными исключениями вообще не понимают смысла слов«научно-методологическое обеспечение государственного управления» и не подозревают о необходимости его создания и освоения перед вступлением на государственную службу;· либерально-буржуазной ветви масонства, которая породила постсоветскую государственность России и контролирует её работу, требуется исполнительный, невежественный управленческий корпус, состоящий большей частью из людей слабоумных по отношению к занимаемым должностям;· социал-демократическая ветвь масонства (курирующая марксистов разных толков) пока«спит», а в ранг научно-методологического обеспечения государственного управления её представители возводят марксизм и труды некоторых социологов и экономистов немарксистов, в той или иной мере лояльных марксизму и признающих марксизм наукой. Тема научной несостоятельности марксизма и западной социологии в целом, обслуживающей библейский проект, — для них запретна.3. Научно-методологическое обеспечение государственного управления должно войти с разной степенью детальности в стандарты всеобщего обязательного образования и профессионального образования всех профилей для того, чтобы обеспечить всеобщую управленческую грамотность и культурное единство общества.Но это противоречит принципу «разделяй и властвуй», на основе которого строятся все толпо-«элитарные» культуры, включая и капитализм со «слегка очеловеченным мурлом».



Внутренний Предиктор СССР

15 августа — 1 сентября 2019 г.