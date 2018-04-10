Монголия помогла Советскому Союзу больше, чем США

Мало кто знает, что первой страной, официально объявившей о поддержке Советского Союза после начала Великой Отечественной войны, стала Монголия. Заседание президиума народного Хурала и ЦК Монгольской народно-революционной партии состоялось в первый день войны, 22 июня 1941 года. Единогласно решено: оказать всестороннюю помощь советскому народу в борьбе с фашизмом.Монголия помогала Советскому Союзу, в первую очередь, товарными поставками. Очень важной помощью была передача СССР 500 000 монгольских лошадей – сильных, выносливых, неприхотливых животных. Да, Вторая мировая война была войной моторов, но всеми воюющими сторонами очень активно использовались лошади – и в кавалерии, и особенно в качестве тягловой силы. Лошади на уровне взводов и рот нередко были единственным средством для передислокации артиллерии, боеприпасов и других войск – грузовиков не хватало!На средства, собранные гражданами Монголии, была построена целая танковая колонна! При этом все танки получили собственные имена: «Большой хурал», «От Совета министров МНР», «Сухэ Батор», «Маршал Чойбалсан», «Хатан-Батор Максаржав», «Монгольский чекист», «Монгольский арат», «От интеллигенции МНР» и так далее. Дальше – больше! Монголы передали во Внешторгбанк СССР более 2,5 млн рублей и свыше 300 кг золота. На эти средства была построена авиационная эскадрилья «Монгольский Арат».Монголия для СССР была практически единственным поставщиком овчины, из которой шили офицерские полушубки. В то время, как фашисты замерзали под Москвой и Сталинградом в своём полушерстяном «фельдграу», советские солдаты и офицеры уютно себя чувствовали в овчинных полушубках из Монголии. Огромными объемами в СССР поставлялась и монгольская шерсть, из которой изготавливали шинели для солдат. Эшелон за эшелоном шли в СССР поставки продовольствия. По оценкам специалистов, Монголия поставила в СССР больше шерсти и мяса, чем США по ленд-лизу! Вот список того, что было отправлено в одном из эшелонов из Монголии в СССР в ноябре 1942 года:А ведь таких эшелонов были десятки! Монголы столь рьяно собирали посылки для солдат Красной Армии, что в 1944 году в ряде регионов страны случались факты голода – всё продовольствие отправили в СССР.Монголы искренне поддерживали Советский Союз не только товарными поставками. В Красной Армии сражалось несколько тысяч добровольцев из Монголии. Используя свои навыки охотников или наездников, они становились снайперами, разведчиками или воевали в кавалерийских частях. А в августе 1945 года Монгольская армия влилась в состав дальневосточного соединения Красной Армии и участвовала в разгроме Японии. Каждый десятый солдат на Дальнем востоке был монголом!К сожалению, помощь Монголии и всего монгольского народа Советскому Союзу сегодня сильно недооценивается. Мы много знаем о поставках по ленд-лизу, но забываем о поддержке нашего восточного соседа. А ведь «неприхотливая монгольская лошадь дошла до Берлина рядом с советским танком» – писал в воспоминаниях генерал Плиев. Спасибо, братья-монголы!

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com