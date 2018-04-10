Как Россия учится сбивать гиперзвуковые ракеты США

В тверских лесах, на секретном военном полигоне, проходит исследование, казалось бы, ничем не примечательный продолговатый объект, похожий на ракету. На нем нарисован флаг США и находится надпись USA...



Это макет американской противоракеты от системы противоракетной обороны стратегического назначения GBI. Эта система создана для перехвата российских межконтинентальных ракет, и чтобы перехитрить противоракету врага, нашим специалистам приходится проводить множество испытаний.



Поднимая макет противоракеты на высоту 20-30 метров, специалисты изучают ее заметность в радиолокационном диапазоне. И это касается не только GBI. Подобные эксперименты проводятся с целой номенклатурой вооружений: от небольших ракет класс "воздух-воздух" и беспилотников, заканчивая стратегическими бомбардировщиками и ракетами межконтинентальной дальности.

Источник: topwar.ru