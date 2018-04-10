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Как Россия учится сбивать гиперзвуковые ракеты США

21:25. 10 апреля 2018 Просмотров - 100 Нет комментариев Опубликовал:

В тверских лесах, на секретном военном полигоне, проходит исследование, казалось бы, ничем не примечательный продолговатый объект, похожий на ракету. На нем нарисован флаг США и находится надпись USA...

Это макет американской противоракеты от системы противоракетной обороны стратегического назначения GBI. Эта система создана для перехвата российских межконтинентальных ракет, и чтобы перехитрить противоракету врага, нашим специалистам приходится проводить множество испытаний.

Поднимая макет противоракеты на высоту 20-30 метров, специалисты изучают ее заметность в радиолокационном диапазоне. И это касается не только GBI. Подобные эксперименты проводятся с целой номенклатурой вооружений: от небольших ракет класс "воздух-воздух" и беспилотников, заканчивая стратегическими бомбардировщиками и ракетами межконтинентальной дальности.

 

Источник: topwar.ru

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