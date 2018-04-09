«Новичок» или ничего нового

Отравление отца и дочери Скрипалей не сходит с новостных лент уже долгое время. Причем вся эта история более всего интересна своей абсурдностью, которая во всей красе проявилась спустя месяц после её начала. Все «жертвы отравления» живы, подозреваемых нет, способ отравления непонятен, но виновные были назначены сразу. Как такое возможно?

Все перипетии «дела Скрипалей» решил вспомнить постоянный комментатор ресурса nstarikov.ru Александр Самохвалов.

«Новичок». Да, но ничего нового

Вы когда-нибудь видели, как ведёт себя уличный мошенник, обман которого раскрыли? Он начинает кричать, всячески отвлекать внимание и обвинять в обмане того, кто его разоблачил. А в окружающей его толпе всегда есть сообщники, которые кричат вместе с ним.

К чему это?.. Ах да, речь пойдёт об отравлении в Солсбери Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. А в роли уличного мошенника выступит Великобритания, сразу же обвинившая в этом Россию.

Всё началось 4 марта 2018 года в британском городке Солсбери. Бывший полковник ГРУ, а ныне разоблачённый и обменянный шпион Сергей Скрипаль вместе со своей дочерью приехал в местный торговый центр. Там они ненадолго зашли в паб, затем в итальянский ресторан, а потом им неожиданно стало плохо. Прохожие обнаружили их на скамейке возле торгового центра. К моменту приезда спецслужб оба были без сознания. Скорая помощь доставила их в реанимацию в состоянии комы.

На следующий день британская полиция сообщила, что пострадавшие подверглись действию неизвестного вещества. А телеканал Би-Би-Си выпустил сюжет, в котором говорилось, что Сергей Скрипаль – агент MI-6 в спецслужбах России, разоблачённый, осужденный и выданный в 2010 году Британии в рамках обмена. Далее (ну, разумеется!) в сюжете проводилась параллель с 2006 годом, когда в Великобритании был отравлен экс-сотрудник ФСБ Александр Литвиненко. Эту мысль тут же подхватили и размножили честные и свободные западные СМИ. Для них всё было просто, понятно и очевидно. Злобная Россия снова убила человека. Цинично, бездушно, общественно опасным, почти террористическим способом. Представление началось.

Глава британского МИД Борис Джонсон, выступая в парламенте, заявил, что его страна жёстко отреагирует на любые доказательства причастности России к этому инциденту. Кроме того, «представительство Великобритании на Чемпионате Мира по футболу в России не может теперь продолжиться в обычном режиме». Что? Но причём тут футбол? – хочется спросить. Впрочем, только нам. У солидных британских парламентариев никаких вопросов к Джонсону не возникло.

Далее появляется заявление главы контртеррористического отдела Скотленд-Ярда о том, что жертвы были отравлены нервно-паралитическим веществом. А посольство России обращается в британский МИД за разъяснениями из-за развёрнутой антироссийской кампании.

И, вот, наконец, 12 марта сама премьер Тереза Мэй, всё в том же парламенте прямо обвинила Россию в данном преступлении. Она же озвучила название яда – нервно-паралитическое вещество «Новичок». Здесь стоит привести полную цитату её слов, ибо это настоящий шедевр юридической мысли:

«На основании точной идентификации этого химического вещества ведущими мировыми экспертами в оборонной, научной и технологической лаборатории в Портон-Дауне мы знаем, что Россия ранее производила это вещество и до сих пор способна это делать. На основании российского послужного списка осуществления убийств, поддержанных государством, и нашей оценки, что Россия рассматривает некоторых перебежчиков в качестве законных мишеней для убийства, правительство установило, что Россия с большой долей вероятности причастна к произошедшему с Сергеем Скрипалем».

Всё. Точка. Презумпция невиновности просто рыдает, Тереза Мэй буквально надругалась над ней. Ведь если скинуть всю шелуху и оставить лишь скелет, то её мысль выглядит следующим образом:

— Мы знаем, какое использовалось вещество — Россия способна его производить — Россия склонна к убийствам — Россия жаждет убийства — Значит, Россия и была убийцей.

Вот так. И эту примитивную логическую цепочку выстраивает премьер-министр некогда великой страны — родины Артура Конан Дойля и Агаты Кристи, заявляя её с высокой трибуны парламента. Стыдно, леди и джентльмены. Стыдно.

В этот момент становится понятным, к чему были эти параллели с отравлением Литвиненко. Западные СМИ пытаются донести до своей общественности, что Россия практикует такие убийства, что это её обычное поведение. И неважно, что тогда ничего не доказали и засекретили. Россия уже подозревалась и обвинялась в подобном – значит, правы были и тогда, и сейчас.

Масштаб аферы начинает открываться. Британия принимает решение о высылке 23 российских дипломатов из страны. Но, как и любому уличному мошеннику, ей необходимы сообщники – добровольные или невольные – неважно. Поэтому бросается клич: поддержать европейское единство и солидарность, который в переводе на менее пафосный язык означает необходимость для других стран тоже выслать российских дипломатов. Или испортить отношения с Великобританией. На выбор. Тем не менее «правильный» выбор сделали не все. Европа раскололась почти пополам и 11 стран отказались подчиниться стадному инстинкту и давлению британцев, посчитав представленные «доказательства» вины России недостаточными.

Таким образом, в мире, и прежде всего в Европе, прошла некая перекличка по выявлению суверенитетов, остатки которых, к счастью, были обнаружены. Правда, в количествах гораздо меньших, чем хотелось бы.

Но на этом история не заканчивается. 3 апреля 2018 года как гром среди ясного неба прозвучала новость: «Специалисты британской химической лаборатории в Портон Дауне не смогли установить российское происхождение вещества, которым были отравлены Скрипаль и его дочь». Но и это не самое главное. В тот же день с официального аккаунта МИД Великобритании в Твиттере, исчезло сообщение от 22 марта, в котором говорилось, что эти же специалисты, этой же лаборатории «совершенно точно» установили, что нервно-паралитическое вещество «Новичок» было произведено в России.

Мошенник занервничал. Его сообщники тоже. США и Германия заявили, что Россия может запросить аккредитацию и прислать новых дипломатов взамен высланным. О том же начал блеять и МИД Украины. Великобритания упорно старалась сохранить хорошую мину, при уже очень плохой игре, твёрдо продолжая стоять на своём – виновата Россия, потому, что она могла, и всё тут. Но это и не удивительно – что ещё ей остаётся делать, если своей ложью она подставила половину Европы? Британия по старой памяти пыталась вести себя как гангстер, как империя. Но сил хватило только на мелкое жульничество.

Цель всех подобных провокаций всегда одна – закрепить за Россией образ врага, создать её негативный образ в глазах мировой общественности, поддерживать страх своих собственных граждан, оправдывая высокие оборонные бюджеты, оправдывая экономические санкции против населения России. Да-да, это принципиально — санкции направлены именно на население нашей страны, ведь что бы там не болтали западные лидеры, их политика сдерживания России отражается, прежде всего, на нас с вами, на нашем уровне жизни.

Вот почему «Новичок» – это ничего нового. Старая добрая провокация Запада против России. Одна из многих. Достаточно низкосортная.

Александр Самохвалов».