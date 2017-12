Или в ноги, или в морду

Люди, неизвестно зачем, создавали вместо реальных людей умозрительный идеал. Потом убеждались, что реальный человек не соответствует этому выдуманному идеалу. И начинали ненавидеть реального человека за то, что он не соответствует их выдумке…

Вдоволь поглумившись над покойником, потоптав его могилу – одумывались, и начинали новую серию ненормальной влюблённости – «Ах, какой был оклеветанный Сталин!», «Ах, как мы жили при Брежневе!» и т.п.

Эти эмоционально-нездоровые качели продолжаются у многих и сегодня. Правда же в том, что существующая система власти всегда складывается, как адекватный ответ на вызовы времени, и потому не является ни хорошей, ни плохой.

Правитель – это человек, который угадал ожидания людей. Чего они ждали – то он и изобразил. Если бы он ошибся – то его бы свергли, или он вовсе не пришёл бы к власти. А так он вычислил или угадал подъёмную волну, и вылез наверх.

Является ли он творцом этой волны? Нет, он скорее является её заложником. Высчитав с математической точностью ответ на вызов времени, успешный политик становится заложником этого ответа.

Чем выше человек в иерархии, тем меньше у него личной свободы и выбора. Как ни странно, но самый свободный человек – бомж и нищий. Только он может выбирать – направо пойти, налево или прямо.

Успешный политик идёт по коридору с узкими стенами, и попытка свернуть не туда может стоить ему не только карьеры, но и жизни.

Что такое власть? Надстройка? Совокупность институтов? Карательные органы? Если да, то почему ни надстройка, ни громадьё институтов, ни карательные дивизии не помогли ни царю в 1917, ни СССР в 1991 году?

Власть – это настроение масс. Власть – это и есть сам народ, а вовсе не что-то, противоположное народу, господствующее над ним. Аппарат власти складывается из настроений масс.



В принципе, редакция любой газеты может стать Правительством, если публикации в газете вдруг начнут исполнителями на местах восприниматься как указы и законы (яркий пример – журналистская деятельность большевиков).

То есть: составляется текст и высылается исполнителю. Если исполнитель принимает его к исполнению, текст является законом и исходит от власти. Если исполнитель этим текстом подтёрся – то ни этой власти, ни этого закона, по крайней мере, для него, уже не существует.

Поскольку все значимые события связаны только с путинским правительством, кажется, будто оно единственное в стране. На самом деле оно далеко не единственное.



Параллельно ему существуют династия Романовых, постоянно действующий Верховный Совет СССР, "революционное правительство" авантюриста Мальцева, «теневое правительство», составленное беглыми жуликами ельцинизма и т.п.



Кроме того, безусловно, несколько десятков сумасшедших в местах лечения, несомненно, также считают себя «верховными правителями России».



То есть существует завидное изобилие самых разных «правительств» – правда, никому из жителей страны не интересное. Причина понятна: они ничего не решают, никакими благами и ресурсами не распоряжаются, силового блока не имеют – зачем я буду интересоваться их декретами?!

Для того, чтобы тебя послушали, ты должен сказать то, чего от тебя ждут услышать. При этом твоя формальная должность и регалии не значат, по большому счёту, ничего. Конечно, обвешавшись золотыми погонами и орденами до пупа, можно произвести некоторое впечатление на человека слабого и внушаемого, но не более того. Главное – говори то, что ждут услышать.

Так Ленин, не имевший никаких формальных прав на власть, сказал в нужный момент о земле – и стал властью. Так Ельцин, не имевший никаких формальных прав на власть, сказал растленной толпе «воруйте!» – и стал властью.



Как ни ужасна ельцинская власть (а страшней её я, историк, ничего и в веках найти не могу) – увы, и она была тоже адекватным ответом на вызов времени. Настроения масс были таковы, хоть тресни.



Хочешь другой власти – занимайся проповедями, меняй настроение паствы. Вещай, обосновывай, доказывай, сравнивай, приводи примеры, убеждай. Будет другое настроение – будет и другая власть.

Так и вышло. Нынешняя власть уже не ельцинская, хотя и имеет прямую преемственность с ней. Чиновники остались те же; народ стал немножко другим. А тем, кто на гребне волны, как серфингист, нет другого выхода, кроме как ловить волну. И никто не спрашивает их – хотят они или не хотят.

Для меня очевидно, что:

1. Ныне существующая власть далеко не идеальна, и во многом порочна.



2. Она – крепостная стена, а не храм и не скульптура, и потому её прочность важнее её красоты. Пусть будет уродской – лишь бы обороняла эффективно.



3. Иной при сложившемся балансе настроений в обществе власть быть просто не может. Она именно БАЛАНСИРУЕТ на настроениях разных групп.

Когда, например, 50% за войну, а 50% против – возникает дурацкая ситуация «войны не вести и мира не заключать», почти по Троцкому. Это не решение власти и не её выбор. Это отражение глубокого раскола в массах, при котором нация не может выработать единой позиции по данному вопросу. Примерно равные по силе группы уравновешивают друг друга, рождая в итоге общее бездействие системы.

4. Всякая власть лучше, чем полное безвластие (война всех против всех), и всякая реальная власть лучше, чем даже самая идеальная, но вымышленная, существующая лишь в голове, умозрительная конструкция власти.



5. Путин выдвинулся – и слава Богу. Радоваться тут нечему, и тем более нечего печалиться. Национальная власть существует, она дееспособна и преемственна, и это самое важное.

Всякая смена одного лидера на другого чревата погромами, и не только еврейскими. Даже одного дня… Что дня – часа – хватит погромщикам, чтобы лично вас убить топором. Пусть их через час уже обезвредят, пусть их строго накажут – а вам-то уж ничем не поможешь…

6. Улучшение далеко не идеальной путинской системы – не дело Путина, а наше с вами дело. Он просто не осилит это неподъёмное дело, как не сменит морского ветра серфингист на гребне волны.

Пора понять, что власть – лишь зеркало общества, и если отражение печалит, то надо не зеркало, а себя менять.

Бить в зеркало кулаком так же бессмысленно, как и молиться на него. В итоге – и бьёшь себя, и кланяешься себе же.

Сегодня власть во многом невменяема, потому что общество во многом невменяемо. Более простые вопросы – такие, например, как историческая память – люди для себя решили, и власть заставили решить. А более сложные, такие, как экономика – трудны для понимания людей. И потому доселе отданы на откуп вредителям-либералам.

Существующая ныне ущербная экономическая политика – следствие того, что широкие массы не разобрались с экономикой, со своими интересами в ней. Эффектная геополитика показывает, что с более простым, иллюстрируемым картой вопросом «наше не тронь» массы разобрались вполне адекватно.

Что касается чиновников – то, повторю, они не меняются. Разместите любого Кудрина в иной социальной среде – и он будет мимикрировать под запрос начальства.

То есть будет «строить коммунизм», чтобы с должности не вылететь; да он, собственно, в молодости этим и занимался, как и Порошенко, и Турчинов, и даже одиозная И.Фарион…

А как же демократия? – спросит меня наивный человек.

+++

- Не было и нет в мире ни одной жестокой деспотии – мог бы сказать булгаковский Берлиоз, с гораздо большим основанием, чем он говорил про Христа – в которой, как правило, «непорочная» политическая сила не опиралась бы, якобы, как-бы, на «волю и выбор народа»…



И американцы, не придумав ничего нового, точно так же создали свой миф о «демократии»… Которой, на самом деле никогда не было в реальности. Вот на это-то и нужно делать главный упор…

Хочется показать читателям воочию, что главный вопрос не в том, какова эта «демократическая система», плоха ли, хороша ли, а в том, что системы-то этой, как исторического факта, вовсе не существовало на свете! И что все рассказы о ней – простые выдумки пропаганды, самый обыкновенный миф…

США лидируют по количеству заключённых в абсолютном значении — около 2,2 млн человек находятся за решёткой. Это 25% всех заключенных планеты (больше чем в 35 крупнейших европейских странах, вместе взятых, и на 40% больше, чем в Китае), хотя население США составляет всего 5 % населения мира.



Содержание пенитенциарной системы обходится налогоплательщикам США в 80 млрд долларов ежегодно[1]. Соединённые Штаты Америки также обладают первенством в удельном числе граждан, находящихся за решёткой[2].

В 1937 году общее население всего ГУЛАГа составляло 1 млн 196 тыс. человек. Из них осужденных конкретно за контрреволюционные преступления было 105 тыс. человек.

Сопоставляя эти факты, мы понимаем, что в США, сегодня, сейчас (начиная примерно с Обамы и немного до него) развёрнуты репрессии, своими масштабами превосходящие сталинские…

+++

Не надо путать отсутствие преступления с отсутствием признания преступника. Если убийца «запирается» на следствии – это не значит, что убийства не было. А бывает и наоборот, ох как бывает! Оговорит человек сам себя, в силу каких-то неизвестных причин, и запишут на него преступление, которого не было…

Наша проблема – в том, что Хрущёв много болтал, а вот американские власти, делавшие то же самое, что и Сталин – умели держать язык за зубами…

+++

Однако без соответствующих эмоций и подкормки солженицыных, без раздувания мифа о «невинно севших» – миллионные цифры и вправду остаются лишь сухой статистикой. Столь же неопровержимой, сколь и оставляющей равнодушным.

Но кто осуществляет колоссальные по масштабам репрессии в современных США? Если в СССР расстрельные списки подписывал сам Сталин, то ведь очевидно, что в США президент ничего такого не подписывает, и может сам в любой момент стать жертвой преследований…

Но ничего нового или неожиданного для людей образованных в американской ситуации нет: достаточно стандартная система двойной власти «каган-бек» или (английский вариант) – «царствует, но не правит».



Такое уже не раз бывало в веках: формальная власть для отвода глаз, а реальная – в режиме тайного заговора.

Например, ещё в конце VIII в. второе лицо Хазарии, верховный судья, носивший титул шад, или бек, узурпировал верховную власть в государстве, приняв титул царя и иудейскую религию. Первое время в Хазарии установилось своеобразное Двоевластие, при котором за хаканом еще оставалась значительная часть реальной власти[3].

Постепенно Верховный Суд все больше ограничивал власть хакана, и в последний период существования хазарского государства бывший «император» превратился в какое-то подобие жертвенного животного.

Вот что об этом писал современник:

«В хазарском государстве имеется правитель (хакан) и существует правило, согласно которому он должен находиться в распоряжении царя и в его дворце. Хакан пребывает там и не может ни выезжать, ни появляться перед ближними и народом, ни покидать свое местопребывание, где вместе с ним живет и его семья.



Он не издает ни приказов, ни (каких-либо) запрещений и не принимает решений по государственным делам…



Когда Хазарское царство постигнет голод или другое бедствие или когда начнется его война с другим народом или какое[то] иное несчастье обрушится на страну, знатные люди и простой народ идут к царю и говорят: «Мы рассмотрели приметы этого хакана и считаем их зловещими. Так убей же его или передай нам, чтобы убили его мы».



Иногда он им хакана выдает, и они его убивают; иногда он убивает его сам, а порой жалеет его, защищает, в том случае, если он не совершал никакого преступления, за которое он заслуживал бы наказания и не повинен был ни в каком грехе»[4].

+++

Люди глупые и восторженные свою склонность к мечтательным поискам «града Китежа» переносят то на США, то на Европу.

На самом деле эти общества, ведущие активную и лживую пропаганду себя, как идеального общественного устройства – жестокие и кровавые, тоталитарные системы. А главное – они созданы эгоистами и созданы ими для себя.



Это не прекраснодушие соцлагеря, с восторгом принимавшего на кошт любой Афганистан! Многим уже в Европе грубо дали понять – "наше благополучие только для нас, и наши законы писаны для нас же"…

Житейские и бытовые успехи их бенефициаров, владельцев систем или показушных витрин – достигаются жесточайшим террором по отношению к попавшим в их зависимость колониям и полуколониям.

Восхищаться их уровнем жизни у нас – всё равно, что поросятам восхищаться застольями своих хозяев. Да, застолья сытные, спору нет, а кого на них едят-то?!

Оттого мне импонирует стремление коммунистов, при всех странностях и извращениях их исторической практики, не искать идеала за морями, а строить его самим и у себя по мере собственного ума и понимания. Это очень разумно – на фоне жажды российских либералов скопировать чужой и выдуманный успех, не понимая ни его механизмов, ни сути.

Перегибы были, не спорю. Но общий курс – безусловно верный. Если мы хотим хорошей жизни для себя – то нельзя строить её под заокеанским руководством. Как мы сами для себя решим – так и будет правильно.

А верить, что придут чужие «белые боги» и всё нам отладят…

Знаете, индейцы верили в некое «возвращение Кетцалькоатля». Во время прибытия в новые земли Эрнана Кортеса в 1519 году индейцы считали, что это именно он. На эту мысль их натолкнули главные атрибуты европейцев: внешность (наличие бороды, которую носил Кетцалькоатль, а также белый оттенок кожи), неведомые животные (лошади). Кортес использовал эту легенду, чтобы покорить ацтеков.

Чем это кончилось для индейцев – думаю, не стоит напоминать…

В. Евлогин





***





Источник.