SOA. СМЭВ. Электронный обмен или обман. Проблемы интеграции 2

А всё выше сказанное регламентирует пока только лишь процедуру обмена служебными сообщениями.

«формирование, ведение и актуализацию единого реестра Участников СМЭВ, обеспечивающего регламентированное предоставление доступа к ней; реализацию механизмов предоставления электронных сервисов Потребителям, включая обеспечение интеграционной логики электронного сервиса и вызовы необходимых служб Поставщиков в требуемой последовательности, задаваемой межведомственным административным регламентом исполнения государственной услуги (функции); реализацию механизмов публикации электронных служб Поставщиков, доступных для использования электронными сервисами СМЭВ; реализацию механизмов получения, обработки и гарантированной доставки электронных сообщений в рамках межведомственного информационного взаимодействия с обеспечением фиксации времени, с обеспечением целостности, подлинности, авторства и возможности предоставления необходимых свидетельств, позволяющих восстановить ход событий в процессе оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде и при межведомственном информационном взаимодействии; обеспечение защиты передаваемой информации от несанкционированного доступа, искажения или блокирования; ведение журнала межведомственного информационного взаимодействия Участников через СМЭВ; формирование необходимой отчетности о процессе информационного межведомственного взаимодействия» и многое другое такого же качества.

Все эти документы содержат описание общих подходов и принципов к реализации функции обмена данными включающие:

Постараемся на человеческом языке изложить суть ну хотя бы применительно к родному СМЭВу.

…О чем так многочисленно, многословно и глобально пафосно?

Какими?

Например, следующими видами сообщений:

электронное сообщение, с помощью которого Потребитель сообщает СМЭВ о своем намерении получить электронный сервис;

электронное сообщение, с помощью которого СМЭВ возвращает Потребителю результат предоставления электронного сервиса;

электронное сообщение, с помощью которого СМЭВ сообщает Поставщику о необходимости предоставить электронную службу;

электронное сообщение, с помощью которого Поставщик возвращает СМЭВ требуемую информацию или результат выполнения действия в соответствии с запрошенным СМЭВ типом службы;

различные виды служебных электронных сообщений.

То есть делаются попытки стандартизировать и регламентировать, в той или иной мере, только массовое строительство «электронных телег обмена» (без учёта главного — смыслов их содержимого!).

Стандартизуются и регламентируются эти «электронные телеги обмена» по размерам облучка, параметрам колес, качеству смазки, навесным двигателям, скоростям, адресатам, «электронным» подписям к «перевозимым» посылкам, и т.п.

Да, можно стандартизовать вид почтового конверта, но получателям и отправителям нужно другое — смысл самого письма!

А что же в этих обязывающих документах по существу, предмету, смыслу, семантике, функциям, данным, бизнес-процессам, объектам и процессам управления, реальной жизни (ну как ещё спросить о главном?!) в реализации электронного межведомственного взаимодействия самих функциональных информационных систем при обеспечении электронных услуг?

Ничего! Ни Слова!

Результативность своей деятельности по реализации Систем Межведомственного Электронного Взаимодействия с использованием SOA-парадигмы оценивается мировым сообществом количеством запросов на обмен, при этом не учитывается ни их смысл, ни целесообразность, ни синхронизация передаваемых данных по времени, количеству и качеству.

Министры и айтишники бодро и радостно рапортуют — у нас приходит сто тысяч запросов, миллион запросов, «квадраллион» запросов …

Ничего не напоминает?

Хлестаковщина в мировом масштабе: «…курьеры, курьеры, курьеры… можете представить себе, тридцать пять тысяч одних курьеров!»

И при такой SOA-реализации интеграции и взаимодействия информационных систем кто-то еще надеется получить целостное непротиворечивое единое, синхронизированное по времени, достоверное информационное управленческое пространство?

Никогда!

Повторю, стратегия развития информационных архитектур и технологий, ориентированная на SOA, является тупиком.

Нет в SOA принципиальных решений по реализации высокой динамики структурного изменения информационно-функционального пространства.

Не решен вопрос:

как на изменение требований должны реагировать уже функционирующие распределено разработанные отдельные сервисы? Опять их переделывать, тестировать, итерационно дорабатывать и постоянно катастрофически опаздывать, передавая потребителю всегда «несвежий» продукт вчерашней актуальности?

Использование SOA создает проблемы формирования как единого информационного, так и единого функционального пространства. При использовании SOA возникают те же проблемы неконтролируемой избыточности, противоречивости, несопоставимости, несовместимости и т.п. отдельно программируемых функций, сервисов.

Нет и концептуальных решений по проблемам семантической интеграции информационных SOA-систем различных производителей, которые каждый по-своему реализовали сервис-ориентированную архитектуру.

SOA — отличный глобальный бизнес-проект не ОБМЕНА, а ОБМАНА и «развития» ИТ для нового вида освоения денежных средств заказчика:

сначала ему продали много различных модулей программ (обещая сказку решения),

теперь предлагают для реализации «сказки интеграции», прикупить к ним за дорого ещё много SOA-сервисов…

Понятными, популярными и общепринятыми иллюстрациями модульных механистических подходов являются наборы лего, пазлов, кубиков…, из которых как бы «строятся» сложные комплексные программы.

А теперь представьте, что будет со «строительством» единого целостного «здания», если у каждого «кубика» в разное время по-своему и непрерывно должны изменяться форма, содержание и поведение из-за динамичного изменения требований к ним, например, изменились автоматизируемые объекты и процессы управления, выявлены ошибки или необходима дальнейшая оптимизация и развитие.

Катастрофа!

Модернизация и интеграция миллионов модулей фрагментарных информационных систем всех компаний мира: SAP, ORACLE, GOOGLE, EADS, THALES, LOCKHEED MARTIN, IBM, Microsoft, SAS и других – находится в концептуальном тупике, создает угрозу национальной и глобальной безопасности.

Кроме того, ИТ-специалисты одумайтесь, откройте глаза!

Надо наконец понять полную абсурдность SOA-предложений, в том числе лидеров информационных технологий: IBM, Microsoft, ORACLE, SAP и других:

Предлагается проблемы семантической интероперабельности N-интегрируемых функциональных программных систем (модулей) решить, добавив к ним ещё новых М-программных систем интеграции.

Все равно, что огонь заливать бензином!

То есть попытки справиться со сложностью привели к еще большему усложнению.

Мы понимаем, что ИТ-лидерам сложно отказываться от архаичных, но таких родных десятилетиями выстраданных программных модульных систем и всего разношерстного «лучшего» старья, которое они скупили и поглотили по ИТ-рынку.

Но король-то голый!

Пейджеры, телеги, паровозы, и т.п. нам всем когда-то тоже послужили, но их время безвозвратно прошло.

Доказана теорема:

семантическая интероперабельность трёх и более динамических программных приложений не достижима.

Service-Оriented Architecture/SOA – Сервис-Ориентированная Архитектура, Системы Межведомственного Электронного Взаимодействия/СМЭВ не могут обеспечить единое адаптивное информационно-функциональное управленческое пространство.

ВЫВОДЫ

Итак, суммируем ряд основных неразрешимых проблем в достижении семантической интероперабельности отдельных функциональных информационных систем, в том числе с использованием архитектуры SOA:

многократное избыточное несопоставимое описание в различных функциональных информационных системах одинаковых предметов и процессов;

концептуальная несовместимость, нецелостность, противоречивость и т.п. описания и реализации общих частей предметной области: структуры данных и методов обработки, а также и самих данных в хранилищах разных систем;

различное время внесения изменений в идентичные данные в различных системах, принципиальная невозможность запросами и обменными операциями синхронизировать по времени и данным всё информационное пространство и, следовательно, обеспечить достоверность обрабатываемой и передаваемой информации, единое информационное пространство;

дополнительное программирование в SOA-парадигме по два и более принимающих и передающих сервисов для каждой ведомственной функциональной программы (в зависимости от количества внешних информационных систем, с которыми необходимо реализовать обмен);

при каждом изменении требований многократное переписывание, тестирование, ввод в опытную и промышленную эксплуатацию как функциональных программных систем, так и принимающих и передающих сервисов;

необходимость надсистемного описания и дальнейшего поддержания в актуальном состоянии обобщенного знания об обработке данных, произвольным образом распределенного между структурой, методами и интерфейсами в различных интегрируемых системах;

наличие в системах собственных хранилищ данных исключает возможность простой потоковой обработки;

распределенная независимая параллельная разработка модулей сложных функциональных систем приводит к тому, что разработка системы одной крупной части предметной области неизбежно входит в противоречие с одновременной, но отдельной разработкой системы другой крупной части предметной области, что в дальнейшем усиливается субъективными аспектами различия в кодировании программ;

обеспечение взаимодействия систем между собой становится еще одним «видом деятельности», превышающим по времени и другим ресурсам сопровождение эксплуатации и развития самих систем;

замедление и ограничение скорости модификации в ответ на увеличивающийся рост динамики изменений реальных объектов и процессов управления, увеличение количества интегрируемых систем и повышении их сложности;

проблемы обеспечения интероперабельности программных комплексов приводят к существенному падению работоспособности информационных систем в целом;

отсутствие и принципиальная невозможность реализации комплексной системы безопасности фрагментарных программных систем и межсистемного интеграционного информационного пространства;

низкая надежность сложных программных комплексов, требующих интеграции, которая определяется минимальным уровнем надежности входящей в него системы;

высокие финансовые, временные, кадровые и другие издержки на развитие, модернизацию, сопровождение и эксплуатацию;

и многие другие проблемы.

ИТ-лидеры – выдохлись. «Механистическая» кибернетика отжила своё и умирает. Издержки увеличиваются, а полезность, адекватность, надёжность, безопасность и т.п. комплексных сложных систем снижается.

НОВАЯ ПАРАДИГМА

Изобретая информационные

системы будущего

Растёт потребность в комплексном решении все более сложных, взаимосвязанных, динамично изменяющихся и развивающихся разно-дисциплинарных задач. Сегодня все приходят к пониманию, что необходимо коллективно и распределенно создавать и использовать адекватные адаптивные «живые» (природоподобные) информационные системы.

Многие пришли к выводам, что оперативная согласованность и синхронизация изменения данных, параметров и структур, методов обработки и форм визуализации в отдельных программных частях «черных ящиках» (модулях, сервисах, приложениях, подсистемах,…) сложной системы не может быть обеспечена в принципе.

ПРЕДЛАГАЕТСЯ вообще не решать задач обмена, в том числе сообщениями.

Перейти от обеспечения интеграции, семантической интероперабельности, синхронизации развития ПО к главному – новой сетецентрической GGG-архитектуре (Глобальный Гносеологический Граф/Global Gnoseology Graph, GRAPH, G3): коллективно распределенно создавать единое целостное адаптивное информационно-функциональное сетевое управленческое пространство.

Поэтому в GGG-технологиях изменена сама парадигма решения СИ-проблемы интеграции — в информационных сетецентрических GGG-системах управления она концептуально исключена.

Более детально с сетецентрической GGG-архитектурой можно ознакомиться в работах «Теория эволюционного моделирования», «Конец информационного общества», «Робот по программированию», «Модель знания. Мера знания» и других.

Однако, что же делать с унаследованным программным обеспечением? Ведь нельзя же в одночасье всем вместе перейти на новую сетецентрическую G3-Aархитектуру.

Поэтому в предложенных инновационных GGG-технологиях решались две задачи:

Создать «идеальную» информационную технологию «бесшовного» Будущего. Создать технологию Эволюционной Миграции в Будущее.

При этом для решения данных задач разработаны и промышленно используются следующие технологии:

1. Создание «идеальной» информационной технологии «бесшовного» Будущего включает следующие основные GGG-технологии:

G3A — сетецентрическая архитектура глобальной информационной системы управления,

G3LC — «биологический» двухэтапный жизненный цикл информационных систем,

G3L— визуальный эволюционно развивающийся язык описания единого «генезиса» (семантической модели) сетецентрических информационных систем;

G3EM— коллективное эволюционное создание единой адаптивной семантической модели наших совокупных знаний в виде однорангового G3-гиперграфа классов – «ДНК» проектируемых информационных систем;

G3AP — автоматическое программирование адаптивных информационных сетецентрических систем управления на основе единой семантической модели проектирования (G3-гиперграфа классов)

2. Создание технологии Эволюционной Миграции в Будущее: система перехода к GGG-технологиям с постепенным «безболезненным» замещением унаследованного ПО на инновационное сетецентрическое с использованием технологии G3I (G3-Интегратор).

G3I — GGG-технология, осуществляющая эволюционное «проецирование», то есть описание внешних унаследованных информационных систем на новом языке G3L с помощью специальных классов гиперграфа Хохловой в сетецентрической среде G3EM.

с помощью специальных классов гиперграфа Хохловой в сетецентрической среде Автоматическое программирование G3AP создаёт "свои" новые пользовательские интерфейсы к внешним системам, кроме того данные внешних систем используются "на чтение" в различных функциях обработки.

Реализуется постепенное эволюционное замещение («прорастание сквозь» внешние системы). При этом замещение происходит тем быстрее, чем больше объединяется унаследованных систем и динамичней идет изменение требований к ним.

Осуществлен переход от примитивного обмена сообщениями — к главному: совместной взаимосвязанной коллективной работе в единой сетецентрической среде.

Опыт использования «поглощающей» интеграции G3I показал, что сроки и стоимость интеграции уменьшается при увеличении количества интегрируемых систем, то есть наблюдается обратно пропорциональная зависимость.

Почему?

В интегрируемых информационных системах исторически хаотически сформированы катастрофические объемы неуправляемой избыточности — многократного дублирования несопоставимого описания идентичных объектов и процессов реального мира.

G3I эффективно устраняет эту избыточность по аналогии с оптимальным упрощением громоздких, сначала пугающих своими размерами, сложных алгебраических выражений, которые мы все в школе так лихо приводили к элементарному виду.

Со временем, при использовании G3I, из каждой новой интегрируемой внешней информационной системы порой ничего нового и не почерпнешь, ну может быть ряд свойств, методов, набор данных. На глазах «тает» искусственная сложность, порождаемая фрагментарными модульными информационными системами.

Интеграция G3I является вынужденной временной компонентой эволюционного «бесшокового» перехода в единую новую глобальную сеть GGG, GRAPH коллективного управления.

ФАКТОРЫ УСПЕХА

Вольное сетевое сообщество на единой технологической G3-платформе объединяет результаты коллективной инновационной деятельности специалистов-участников более 1000 организаций (бизнес и государственных структур, научных институтов, образовательных и медицинских учреждений, общественных организаций и т.п.).

G3-технологии эффективно использовались в более 800 проектах национального масштаба.

На основе реализованных проектов сформированы управленческие тренажёры – сетецентрические информационные G3-системы коллективного пользования с контрольными примерами для демонстрации и обучения навыкам работы в GGG (GRAPH) сетях нового поколения.

Наиболее популярны тренажёры: «G3-РОССИЯ», «G3-КОРПОРАЦИЯ».

В настоящее время робот по программированию успешно работает с единым гиперграфом – G3S, включающим:

сотни тысяч вершин (классы содержание, форма, поведение), более 2 миллиардов связей, около 100 000 взаимоувязанных таблиц базы данных (например, ORACLE), около 10 миллиардов записей, которые описывают знания об объектах и процессах управления проектов «G3-РОССИЯ», «G3-КОРПОРАЦИЯ».

На основании результатов экспертиз и отзывов международных организаций, структур NATO (RTO, SPS, NAMSA,..), ведущих институтов РАН и государственных корпораций можно утверждать, что предлагаемые технологии и системы не имеют мировых аналогов и на 5-10 лет превосходят уровень мировых фундаментальных исследований в этой области.

G3-технологии обладают лицензионной чистотой и прошли регистрацию в Роспатенте. Ряд разработчиков удостоены Премии Правительства РФ в области науки и техники за исследование, разработку и внедрение в промышленность инновационных технологий Глобального Гносеологического Графа.

М.Н. Хохлова

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