Константин Никифоров. Роман Абрамович и Швейцария
В дополнение к http://pravosudija.net/article/obnovlenie-spiska-specialno-naznachennyh-grazhdan.
Швейцария оперативно отреагировала.
https://business-swiss.ch/2018/04/ssha-spisok-sanktsionny-h-oligarhov/
“Некоторые из попавших в санкционный список США лиц (например, г-н Вексельберг) либо имеют вид на жительство в Швейцарии, либо ведут в или через Конфедерацию свой бизнес. Хотя официальный Берн не имеет никаких международно-правовых обязательств следовать санкциям США или ЕС, многие швейцарские банки по собственной инициативе закрывают в принудительном порядке счета лиц, попавших в санкционный список” ( конец цитаты)..
Похоже, Роман Абрамович что- то знал еще в феврале, раз так и не переехал в Швейцарию?
https://business-swiss.ch/2018/02/roman-abramovich-pereehat-shvejtsariyu/
“И из-за чего олигарх хотел скрыть данный факт от общественности?
По данным SonntagsZeitung, Роман Абрамович намеревался переехать в известный швейцарский курорт Вербье в кантоне Валлис. Планировалось, что вид на жительство для российского олигарха должен был быть получен на основании уплаты им паушального налога. Однако на определённом этапе г-н Абрамович отозвал свою заявку; затем попросил о её возобновлении. Что в итоге получилось и разглашения какой информации олигарх настолько опасается, что даже подал иск в швейцарский суд?
Что забыло лицо, особо приближенное к императору, в Швейцарии?
Рядовому швейцарцу Роман Абрамович известен, прежде всего, как владелец английского футбольного клуба «Челси» и российский олигарх, приближенный к кремлёвской власти. Оказывается, что не так давно один из богатейших людей РФ вынашивал планы стать налоговым резидентом Конфедерации. Данную информацию подтверждает Федеральный секретариат по делам миграции.
Как показывают данные SonntagsZeitung, в июле 2016 года г-н Абрамович подал прошение о выдаче швейцарского вида на жительство в кантоне Валлис. Если предположить, что российский олигарх имеет лишь гражданство РФ, то для него практически единственным вариантом для получения ВНЖ в Швейцарии для проживания в Вербье была уплата паушального налога ( про налог здесь https://business-swiss.ch/vid-na-zhitel-stvo-v-shvejtsarii-permity-b-c-l/paushal-ny-j-nalog-v-shvejtsarii/).
Сам населённый пункт Вербье – это известный во всём мире горнолыжный курорт, расположенный на высоте в 1500 метров над уровнем моря. Население – около 3 тысяч персон.
Глава миграционного органа кантона Валлис Жак дё Лавалла отметил, что получение такого налогоплательщика, как Роман Абрамович, было бы «из-за финансовых соображений очень интересным». В свою очередь, олигарх, состояние которого оценивается в более 9 миллиардов франков, также мог бы на законном основании экономить в Швейцарии налоги.
Однако по скрытым от публики причинам г-н Абрамович внезапно через год после подачи заявки решает её отозвать. Но уже в ноябре 2017 года позиция олигарха вновь разворачивается на 180 градусов: он просит возобновить процедуру выдачи ВНЖ. Деликатным делает данный факт не сама просьба россиянина, а адресат, кому она направлялась…
Суд запретил разглашать подноготную
Итак, в конце прошлого года представители олигарха направили письмо с просьбой о возобновлении процедуры выдачи швейцарского вида на жительство. При этом, получателем письма стал не миграционный орган кантона Валлис (что было бы логично), а глава Федерального ведомства полиции Швейцарии – Николетта делла Валле.
Ведомство ответило, что из-за отсутствия компетенции оно не в состоянии решать вопрос, обозначенный г-ном Абрамовичем, поэтому последнему следует направить запрос в миграционный орган.
Однако неужели никто из окружения российского олигарха не смог ему подсказать, что делами о выдаче пермитов в Швейцарии занимается кантональный миграционный орган, а не федеральная полиция? Данная версия является более чем не правдоподобной. Тогда получается, что обращение к г-же делла Валле имело какой-то самостоятельный, скрытый смысл.
Правда, об истинных мотивах г-на Абрамовича касательно желания переезда в Вербье, а также случившегося позже отзыва прошения и письма в адрес Николетты делла Валле газета SonntagsZeitung рассказать пока что не смогла. Юристы российского олигарха добились в суде кантона Цюрих временного запрета на публикацию данной информации. За нарушение данного запрета редакции грозит штраф в 10 тысяч франков.
Сам олигарх хотел бы вовсе запретить швейцарской прессе рассказывать о своём намерении переехать в Швейцарию. Но всё тот же суд данное прошение не поддержал.
Роман Абрамович и Швейцария: что в итоге?
По данным гемайнде Багнэ (в неё входит местечко Вербье), вид на жительство в Швейцарии для Романа Абрамовича так и не был выдан. И в настоящее время, каких-либо новых прошений о ВНЖ не поступало” ( конец цитаты).
Источник: pravosudija.net