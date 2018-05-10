Константин Никифоров. ЕБРР, Абрамович, Газпром и другие

Как писалось ранее ( http://pravosudija.net/ article/konstantin-nikiforov- roman-abramovich-i-shveycariya ), Роман Абрамович не получил ВНЖ в Швейцарии- отказался. Теперь стало ясно, почему. Причина банальна- долги. Абрамовича и Газпром пригласили в суд в швейцарский Фрибург.





https://business-swiss.ch/ 2018/05/abramovicha-i-gazprom- priglasili-v-sud-friburga/

“В среду, 2 мая 2018 года, гражданский суд округа Заане (кантон Фрибург/Фрайбург) начал судебный процесс по делу российского миллиардера Романа Абрамовича и компании «Газпром». Европейский банк реконструкции и развития обвиняет олигарха и газового монополиста в невыплате кредитных средств на сумму в десятки миллионов швейцарских франков.

ЕБРР vs Абрамовича и Газпрома

Гражданский суд округа Заане приступил к рассмотрению гражданского дела против российского миллиардера Романа Абрамовича, которого обвиняют в невыплате кредита на сумму в десятки миллионов швейцарских франков.



Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) требует от российского олигарха и его деловых партнеров вернуть вместе с процентами средства, которые Банк ранее выдал российскому кредитному учреждению при поручительстве фирмы г-на Абрамовича. На данный момент на кону находится около 46 миллионов франков. Сторона истца заявила, что деньги могли быть сомнительным образом сняты с банковских счетов через российскую компанию «Сибнефть».



Иск уже приобрел небывалую огласку: сегодня утром (около 9 часов) в зале швейцарского суда присутствовал сам ответчик г-н Абрамович, а также 17 адвокатов, которых привлекли к работе над делом. Однако, чтобы разобраться в сути судебного процесса, предлагаю познакомиться с его предысторией.



Многолетняя судебная тяжба ЕБРР

Всё началось ещё в 1997 году, когда ЕБРР предоставил российскому банку «СБС Агро» кредит в рамках программы поддержки малого и среднего бизнеса. Поручителем по кредиту выступила зарегистрированная в Швейцарии (а именно: в кантоне Фрибург) компания Runicom. Деятельность последней сводилась к экспорту нефти российской материнской компании «Сибнефть».



Когда спустя некоторое время российский банк «СБС Агро» обанкротился, ЕБРР потребовал у Runicom выплатить долг, но в ответ получил лишь отказ. Руководство Runicom, включая г-н Абрамовича и другого российского олигарха – Евгения Швидлера, заявило, что полностью выплатило кредитный долг.



ЕБРР начал длительное судебное разбирательство против компании Runicom. Однако внезапно фирма обанкротилась, а её активы ушли в гибралтарский оффшор. В ответ на это, Банк подал несколько исков уже против самих владельцев швейцарской компании: г-на Абрамовича и г-на Швидлера, а также компании «Сибнефть», которая сегодня является частью «Газпрома». Напомню, что в 2005 году российский монополист приобрёл «Сибнефть», выкупив акции г-на Абрамовича на сумму 17 миллиардов франков. С тех самых пор сам «Газпром» стал неотъемлемой частью судебного разбирательства.



Процессуальное поражение ответчиков

Многие годы ответчики затягивали процесс, выступая против рассмотрения дела в окружном суде кантона Фрибург и требуя проводить слушания в куда более комфортной российской юрисдикции. Однако в 2014 году Федеральный суд Швейцарии постановил, что местом судебного заседания будет Швейцария и, в частности, суд округа Заане” ( конец цитаты).

Швейцарскому порталу вторит Форбс, внося некоторые подробности. http://www.forbes.ru/ milliardery/360855-delo- principa-v-sude-shveycarii- nachalas-tyazhba-ebrr-i- romana-abramovicha



“Российский миллиардер лично явился в суд для дачи показаний. С 2005 года сумма требований по делу, уходящему корнями в конец 1990-х годов, увеличилась почти в три раза — с $17,5 млн примерно до $46,8 млн

В среду, 2 мая, Гражданский суд швейцарского округа Сарин (кантон Фрайбург) приступил к публичным слушаниям по иску ЕБРР к Роману Абрамовичу F 11, его партнеру Евгению Швидлеру и «Газпром нефти». Абрамович лично явился в суд и дал показания, сообщает АР. Сумма претензий сегодня достигает 46 млн швейцарских франков (около $46,8 млн) без учета процентов.



Публичные дебаты начались спустя 13 лет после подачи иска, ставшего результатом конфликта между ЕБРР и компанией Runicom. Последняя в конце 1990-х годов была эксклюзивным экспортным агентом «Сибнефти» (72,7% компании было продано в конце 2005 года «Газпрому» за $13 млрд). В заседании, как ожидается, примут участие 17 адвокатов, а его проведение потребует специальных мер безопасности, писала газета «24 heures».



С чего все началось

До финансового кризиса 1998 года ЕБРР предоставил российскому банку «СБС-Агро» несколько кредитов в общей сложности на $35 млн. Все они выдавались по программе помощи малому и среднему бизнесу. Банк, имевший право распоряжаться этими средствами, предоставил один из них, на сумму около $15 млн, швейцарской Runicom SA. За несколько дней до августовского дефолта банк прекратил существование. В результате переговоров ЕБРР получил права требования по кредиту «СБС-Агро» компании Runicom SA.



Не получив этих денег, в 1999 году ЕБРР подал иск к нефтетрейдеру. Судебная тяжба закончилась в 2002 году победой банка в Высшем арбитражном суде России, постановившем выплатить $17,5 млн. Свое решение суд вынес, несмотря на то, что ответчик предоставил документы о возврате долга еще в 1998 году. При этом положительное решение Высшего арбитражного суда было вынесено, как утверждал Евгений Танненбаум, бывший глава Millhouse, после письма, которое якобы в суд накануне заседания направил ЕБРР. В нем говорилось, что решение в пользу банка поспособствует улучшению инвестиционного климата в России.



Но взыскать эти средства ЕБРР так и не смог. В 2003 году в отношении Runicom SA начался процесс ликвидации. Как писала Financial Times, «Сибнефть» «по налоговым соображениям» поменяла его на другого нефтетрейдера — зарегистрированного в Гибралтаре Runicom Ltd.



В 2004 году FT со ссылкой на Евгения Танненбаума писала, что при принятии прав требования по кредиту Runicom ЕБРР не провел due diligence. Это не позволило банку узнать о том, что кредит перед «СБС-Агро» был уже закрыт. Источник Forbes, знакомый с деталями дела, подчеркнул, что ЕБРР «всегда крайне серьезно относился к проверке всех кредитных договоров и делал высококлассный due diligence, когда в России еще никто не слышал этих слов». «Представители банка, распоряжаясь деньгами европейских налогоплательщиков, всегда очень тщательно относились к проверке всех документов, — сказал собеседник Forbes. — Сумма требований, хоть и невелика для российской экономики, но ее возврат принципиален для ЕБРР».



Шансы на успех

При рассмотрении нового иска в Швейцарии суд будет исходить из того факта, что российский суд встал на сторону банка и подтвердил задолженность, указывает руководитель группы юридической фирмы Bryan Cave Leighton Paisner Russia Юлия Романова” ( конец цитаты).