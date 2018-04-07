Жизнь и смерть в природе: самые удивительные фото

Природа… Иногда кажется, что она имеет специфическое чувство юмора. Портал Крамола собрал для вас уникальные, захватывающие и редкие фотографии, которые показывают насколько удивителен, красочен и разнообразен наш мир.

Фильм ужасов наяву: осы свили гнездо вокруг старой выброшенной куклы

После того, как молния ударила в дерево, оно загорелось… изнутри!

Морской леопард в темной воде – самый страшный кошмар пингвина. Да и человек увидит – испугается!

Это не листик, а насекомое – палочник-листовидка

Все ради семьи! Огненные муравьи сформировали остров, чтобы пережить наводнение. Нижние погибнут – но семья спасется

Нет, олень не ранен. Именно так с оленьих рогов каждый год перед гоном сходит мягкая шерстка

Лавапад

Жаба, только что съевшая большого паука, похожа на чудовище

Муравьи несут домой гигантскую добычу

А здесь геккон наносит ответный удар миру насекомых

Океан способен обкатать под гальку даже кусок кирпичной стены

Змея – рыболов

Заброшенная дорога: природа шаг за шагом отбирает свое

Кто-то попытался пообедать этим скатом, но он оказался на удивление живучим

Храбрая лягушка так и не дала рыбе себя проглотить

След совы, поймавшей добычу под снегом

За секунду до…

Всего лишь высохшие цветки львиного зева

Красивая разноцветная оса-блестянка

Кокосовый осьминог в водах Тихого океана

Пума со своим детенышем

Отражение

Акула разгоняет стаю сардин

Морской конек несет оплодотворенные яйца

Тюлень в водорослях

Настоящий хищник

Чудесная шляпка