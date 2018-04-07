Жизнь и смерть в природе: самые удивительные фото
Природа… Иногда кажется, что она имеет специфическое чувство юмора. Портал Крамола собрал для вас уникальные, захватывающие и редкие фотографии, которые показывают насколько удивителен, красочен и разнообразен наш мир.
Фильм ужасов наяву: осы свили гнездо вокруг старой выброшенной куклы
После того, как молния ударила в дерево, оно загорелось… изнутри!
Морской леопард в темной воде – самый страшный кошмар пингвина. Да и человек увидит – испугается!
Это не листик, а насекомое – палочник-листовидка
Все ради семьи! Огненные муравьи сформировали остров, чтобы пережить наводнение. Нижние погибнут – но семья спасется
Нет, олень не ранен. Именно так с оленьих рогов каждый год перед гоном сходит мягкая шерстка
Лавапад
Жаба, только что съевшая большого паука, похожа на чудовище
Муравьи несут домой гигантскую добычу
А здесь геккон наносит ответный удар миру насекомых
Океан способен обкатать под гальку даже кусок кирпичной стены
Змея – рыболов
Заброшенная дорога: природа шаг за шагом отбирает свое
Кто-то попытался пообедать этим скатом, но он оказался на удивление живучим
Храбрая лягушка так и не дала рыбе себя проглотить
След совы, поймавшей добычу под снегом
За секунду до…
Всего лишь высохшие цветки львиного зева
Красивая разноцветная оса-блестянка
Кокосовый осьминог в водах Тихого океана
Пума со своим детенышем
Отражение
Акула разгоняет стаю сардин
Морской конек несет оплодотворенные яйца
Тюлень в водорослях
Настоящий хищник
Чудесная шляпка
Источник: www.kramola.info