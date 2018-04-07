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Жизнь и смерть в природе: самые удивительные фото

13:17. 7 апреля 2018 Просмотров - 110 Нет комментариев Опубликовал:

Природа… Иногда кажется, что она имеет специфическое чувство юмора. Портал Крамола собрал для вас уникальные, захватывающие и редкие фотографии, которые показывают насколько  удивителен, красочен и разнообразен наш мир. 

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Кокосовый осьминог в водах Тихого океана

octopus

Пума со своим детенышем

puma

 Отражение

red frog

Акула разгоняет стаю сардин

sardine run

Морской конек несет оплодотворенные яйца

seadragon

Тюлень в водорослях

seal

Настоящий хищник

shark

Чудесная шляпка

snake and fly

Источник: www.kramola.info

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