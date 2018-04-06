«Захват «Норда»: Почему Москва терпит унижение от Украины

Спустя 11 суток после пиратского захвата украинскими властями судном «Норд», наконец, появилась реакция российского руководства. И довольно вялая. Россия будет действовать в рамках международного права. Об этом заявил 5 апреля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно, российская сторона продолжит защищать интересы субъектов, которые имеют отношение к российской юрисдикции», — сказал он. Представитель Кремля подчеркнул, что Министерство иностранных дел активно занимается инцидентом с судном.

Примерно в том же ключе и тоже 5-го апреля высказался МИД.

«Мы задействовали все имеющиеся в нашем распоряжении возможности для того, чтобы освободить 10 рыбаков, которые на судне попали в руки береговой охраны Украины», — заявил замминистра иностранных дел РФГригорий Карасин.

В частности, по его словам, в МИД РФ вручили ноту вызванному в дипведомство поверенному в делах Украины Руслану Нимчинскому. «Рассчитываем на здравый смысл наших украинских партнеров», — сказал Карасин.

Пока что, отметил он, все попытки генконсульства РФ в Харькове посетить задержанных рыбаков не приносят результатов.

Можно только удивляться наивности наших дипломатов, поскольку последние 4 года показали, что рассчитывать на здравый смысл украинских «партнёров» совершенно не приходится.

Напомним, судно с десятью членами экипажа на борту было задержано в Азовском море 25 марта и отконвоировано в Бердянск. Все моряки имеют российские паспорта, выданные в Керчи. Однако украинская сторона отказывается признавать российское гражданство задержанных. Мало того, требует отказаться от него и вменяет российским рыбакам «нарушение порядка въезда на оккупированные территории», то есть в Крым.

Владимир Горбенко — капитан российского рыболовецкого судна «Норд», арестованного Украиной, — рассказал о бесчеловечном отношении к экипажу корабля со стороны властей «незалежной».

По его словам, команде приходится постоянно находиться рядом с полутора тоннами гниющей рыбы и дышать отравленным воздухом. Также Горбенко рассказал, что он и один из матросов перенесли на судне гипертонический криз, однако их не стали госпитализировать, ограничившись уколом и несколькими таблетками.

«Я обращаюсь ко всем неравнодушным. Помогите нам. Расскажите о том кошмаре, в который мы попали. Я не знаю, сколько ещё мы сможем выдержать этот ад. Так, как поступают с нами, нельзя поступать ни с кем. Это не по-человечески. Я не желаю пережить такое никому, даже тем, кто нас сейчас мучает», — заявил Горбенко.

Когда капитана судна задержали и доставили в отделение СБУ в Херсоне экипаж судна предпринял попытку сойти на берег, однако люди с автоматами затолкали моряков обратно на борт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката россиян Дмитрия Щербина.

«Прибыло около 40 солдат с автоматами и силой их затолкали на судно. Одного матроса положили лицом в палубу. Это как психологическое воздействие, с криками и нецензурной бранью. Даже в воздух хотели стрелять с автоматов. Мы считаем такие действия силовиков незаконными», — заявил Щербина.

Он подтвердил, что на судне невозможно находиться, в том числе из-за сильной вони от протухшей рыбы.

5 апреля также стало известно, что Россия всё-таки предприняла меры для недопущения новых пиратских действий со стороны Украины. Правильнее было бы сказать — полумеры. Отныне безопасность рыболовецких судов в Азовском море будет находиться под контролем специально созданного оперативного штаба и судна пограничной службы ФСБ, которое дежурит в районе промысла.

«Задача штаба — координация деятельности российских рыбаков, которые осуществляют выход в море, с Пограничными управлениями ФСБ России по Ростовской области, Краснодарскому краю и Республике Крым. Таким образом, обеспечивается эффективный мониторинг местонахождении российских рыболовных судов, оперативная связь с судовладельцами и капитанами, и, соответственно, быстрое реагирование на тревожные сигналы», — рассказали в пресс-службе Росрыболовства.

Между тем, российские моряки остаются в нечеловеческих условиях…

— Очевидно, что Украина решила спровоцировать скандал с «Нордом» на фоне дипломатической войны, которая развернулась вокруг отравления Скрипаля, — считает директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов. — Российскому руководству хотели усложнить жизнь и в без того непростой ситуации.

Сейчас все основные усилия направлены на то, чтобы адекватно отвечать на выпады западной дипломатии. А тут ещё и этот инцидент.

Кроме того, Киеву необходимо постоянно напоминать о себе. Поскольку в Европе и США уже слабо реагируют на заклинания режима Порошенкоо российской агрессии, и не хотят давать серьёзные кредиты, необходимо попытаться спровоцировать Россию на жёсткие действия, чтобы в очередной раз изобразить из себя жертву агрессии.

При этом Киев, конечно, умалчивает о своих фактически пиратских действиях по захвату российского судна и абсолютно варварском отношении к российским морякам.

«СП»: — Киев утверждает, что российские пограничники нарушили территориальные воды Украины.

— На самом деле, границы территориальных вод так и не определены за 4 года после вхождения Крыма в состав России. Да и до этого не было чётких границ.

Мало того, я напомню, что в 2014 году сотни украинских солдат на бронетехнике пересекали российскую границу. Никто их не задерживал, никто не издевался, как это сейчас делают украинские силовики в отношении россиян. Их просто отправляли назад.

Я думаю, что по мере того, как утихнет скандал в связи с отравлением Скрипалей, всерьёз займутся и ситуацией с задержанием крымских рыбаков.

И если Киев будет поощрять своих силовиков вести себя подобно морским бандитам, перекрытие Керченского пролива быстро отрезвит там самых «смелых». Экономические потери «незалежной» при том, что там и так сложная ситуация в экономике, будут серьёзными. В любом случае, Киев очень точно подгадал время, когда у России связаны руки в дипломатическом отношении.

«СП»: — Вы упомянули, что территориальные воды в Азовском море не определены. Может быть имеет смысл ответить зеркально — под этим же предлогом задержать украинское рыболовецкое судно?

— Я не думаю, что России стоит опускаться до такого пиратства. Но мы можем при желании перекрыть деятельность не только пограничных судов Украины в Азовском море, но и любое судоходство. У России есть такая возможность. Киев, конечно, покричит о нарушении международных норм, но скоро вынужден будет пойти на попятную.

«СП»: — Наверно, всё же у нас не столь много военно-морских сил, чтобы приставить к каждому рыболовецкому судну корабль охраны?

— У нас достаточно мощный Черноморский флот и пограничная служба в этом регионе, чтобы просто перекрыть всю прибрежную зону Украины в Азовском море, чтобы даже катер мимо не прошмыгнул.

Но надо понимать, что для этого нужна политическая воля, решение руководства России на самом высшем уровне.

При явном силовом перевесе Россия не шла четыре года на обострение ситуации. Ситуация с разделом Азовского моря была, по сути, отложена на потом. И вот украинская сторона своим пиратским захватом эту ситуацию расконсервировала. И теперь надо вырабатывать новые подходы по реагированию на беспредел со стороны киевского режима.

— Я считаю, что на данный инцидент надо реагировать жёстко именно для того, чтобы не создать прецедент, после которого украинская сторона будет регулярно захватывать наши суда и чинить другие препятствия нормальной работе, — говорит член президентского совета по межнациональным отношениям Богдан Безпалько.

«СП»: — Почему наш МИД до сих пор молчал и сделал заявления о захвате российских моряков только через 11 дней после инцидента?

— Я думаю, наши дипломаты вяло действуют именно потому, что слабо верят, что в данной ситуации что-то можно сделать именно дипломатическими методами. На Киев они сейчас абсолютно не действуют.

Конечно, можно попытаться поднять вопрос в той же ООН, но тут неизбежной выплывет вся сложность и правовая неопределённость ситуации вокруг Азовского моря, не признание Западом российской принадлежности Крыма и т. д. В итоге весь этот шум может спровоцировать даже попытку пересмотра Конвенции Монтрё, предусматривающей ограничения захода иностранных (принадлежащих «нечерноморским странам») военных кораблей в Чёрное море.

Можно, конечно, попытаться обменять наших рыбаков на украинских граждан, которых Киев считает политзаключёнными в России. Но это приведёт лишь к тому, что режим Порошенко будет преподносить этот обмен, как свою победу. Кроме того, это тоже создаст прецедент — в Киеве будут считать, что теперь можно всех своих преступников освобождать из российских тюрем таким способом.

«СП»: — Может быть, в таком случае тоже захватить одно-два судна с украинскими моряками?

— Я думаю, достаточно было бы под каким-то предлогом закрыть Азовское море. И тогда основные экспортные порты Украины, через которые осуществляется торговля металлом, останутся не у дел. Это будут серьёзные потери для украинской экономики.

«СП»: — Почему мы не идём на это, чего в очередной раз боимся?

— Честно скажу: я не знаю, чего мы сейчас боимся. Минские соглашения надёжно похоронены. Нормандский формат — тоже. Украина не раз пыталась осуществить террористические акты в Крыму.

Возможно, наше руководство надеется на некое потепление отношений с Западом после того, как Трамп пригласил Путина с визитом в США. В Сети даже появилась информация, что в России собираются дать разрешение на строительство мормонской церкви. В то время как мормоны — крайне неоднозначная секта, в частности допускающая многожёнство. То есть до такой степени наш истеблишмент готов потакать истеблишменту американскому, лишь бы не навлечь какие-то новые серьёзные санкции.

«СП»: — Разве недостаточно доказательств, что Запад не ценит уступки слабого? Может быть, настала пора жёстких мер как по отношению к Украине, так и ко всем странам, так или иначе задевающим наши интересы и права наших граждан?

— Я думаю, надо сочетать жёсткие меры с дипломатией. Всегда вынуждены слушать те страны, которые чётко проявляют свою политическую волю и позицию.

Я уверен, что мы можем и должны отстаивать права наших граждан в любой точке мира, а также права наших соотечественников в ДНР и ЛНР. В своё время Турция не считаясь с мнением партнёров по НАТО поддержала соплеменников, проживающих на севере Кипра. При этом Турция была тогда не столь сильной в военном и экономическом плане страной, как сейчас. А мы вообще обладаем, как минимум, второй по боеспособности армией в мире, не говоря уже о ядерном потенциале. Нам пора заставить других считаться с нашими национальными интересами.