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Всё пропало из-за «дурацкой политики», — Раймонд Паулс о том, как Латвия осталась без денег и внимания

08:36. 6 апреля 2018 Просмотров - 310 3 коммент. Опубликовал:
Всё пропало из-за «дурацкой политики», — Раймонд Паулс о том, как Латвия осталась без денег и внимания | Русская весна

Раймонд Паулс сокрушается, что из-за «дурацкой политики» Юрмала потеряла огромные деньги, а местные исполнители оказались никому не нужны.

Паулс считает, что конкурс «Новая волна» был для Латвии очень значимым.

«Мы уже забыли, но в свое время „Новая волна” помогала нашим музыкантам — было внимание, были деньги. После закрытия, нет ни внимания, ни денег», — сетует Паулс.

Он также рассказал журналистам информационного портала русской общины Латвии, что бесплатно написал 12 песен латвийской исполнительнице Кристине Праулине.

«В Москве за каждую песню платят бешеные деньги, особенно, если понимают, что это будет хит. А у нас не у кого больше брать — я ведь Кристине не буду говорить: «Дай мне денег!», — сказал Паулс.

Композитор признался, что не является одним из тех, кто утверждают, что в советское время всё было плохо. Напротив, он выразил сожаление о том, что «из-за дурацкой политики» всё пропало.

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«За все эти годы не найдено заменителей ни Пугачевой, ни Леонтьева», — вздохнул Паулс.

Но тут необходимо называть вещи своими именами: «всё пропало» не из-за абстрактной «дурацкой политики», а из-за вполне конкретной русофобии. В очередной раз выстрелив себе в ногу в надежде попасть в Россию, Латвия потеряла не только миллионы евро дохода от курортного сезона и «Новой волны» — основные потери приходятся на транзит и падение товарооборота между «молодой и гордой республикой» и РФ.

Юрмала принимала международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна» с 2002 года. Организатором традиционно выступал Игорь Крутой.

Однако, в июле 2014 года решением министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича ряду российских артистов (Газманову, Кобзону и проч.) закрыли въезд в страну. После этого организаторы решили перенести конкурс в Сочи. Плоды ухода «Новой Волны» Юрмала пожинает до сих пор.

Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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3 коммент.»

  • 7223 5949
    Ирбис 6 апреля 2018 в 11:47 Ссылка Пометить
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    Политика это удел сильных государств, а извините Латвия в число таких не входит. Они напоминает шакала Табаки из советского мультика “Маугли”! А мы уйдем на Север! А мы уйдем на Север! Перефразируя Хе-хи… Бедная Россия… При чём ведь реально об этом их изначально предупреждали. Теперь слёзы и в скором времени обвинение России, за то что она нанесла такой урон экономики этого не до государства.

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  • 18702 11741
    Ликвидатор 6 апреля 2018 в 12:33 Ссылка Пометить
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    русофобы дикие. Что паулс, что лайма. Путь дома сидят.

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