Либеральный морок. О блужданиях России: заметки публициста

Недавно мне вспомнилось стихотворение Сергея Михалкова «Где очки?». Наши дети выросли на нём. Все помнят зачин: «Что стряслось у тёти Вали? – У неё очки пропали…». Далее идёт забавное описание безуспешных поисков очков. Их венчает неожиданная концовка: «И старушка увидала, что не там очки искала. Что они на самом деле у неё на лбу сидели».

Глядя на сегодняшних российских политиков, политологов, обществоведов, культурологов и практических деятелей разных сфер производства и человеческих отношений, нельзя не подивиться ироничной прозорливости старшего Михалкова. У нас не только очки, но всё зрение у людей вдруг «пропало». Мы не способны сейчас ни видеть реальный мир, ни делать правильные выводы, ни находить верное решение насущных проблем, ни приступать к столь необходимому делу. При этом «очки» у нас находятся на нужном месте, но они розовые, и мы боимся их снять и увидеть мир таким, каков он есть на самом деле.

Это удивительно! Как «стряслось», что российская нация, обладающая народным здравым смыслом больше любой другой нации в мире, в наши дни стыдится своего здравого смысла, тщательно прячет его в бабушкиных сундуках, забрасывает их на антресоли и на всякий случай убирает лесенку, чтобы дети ненароком до него не добрались?!

Какую бы сферу нашей жизни мы сейчас ни взяли – политику, общественную жизнь, культуру, духовную сферу, – везде царят мифы, легенды, толки-перетолки и наглые небылицы, именуемые для приличия «фейками». И везде здравый смысл изгоняется из общества с бешеным криком и срамным позором.

О гонителях здравого смысла мы сегодня знаем буквально ВСЁ: их имена, место жительства, номера телефонов, электронные адреса, банковские счета, социальный статус, зарубежные приобретения, элитарное обучение за границей их детей и даже конкретные должности, которые они при этом занимают. МЫ – это не столько каждый из нас, простых граждан (хотя и мы что-то знаем), сколько следственные органы, законодательные структуры, чиновники всех мастей. Мы всё знаем, но тихо ропщем, что-то невнятно говорим и даже иногда возвышаем голос против творимых безобразий. И всё остаётся так, как 28 лет назад, когда гонители здравого смысла, словно мальчик-с-пальчик, были посажены нам на шею.

Эти мальчики-с-пальчики за неполные 30 лет росли, росли и выросли в крупных и жирных мальчишей-плохишей. Эти сластёны вальяжно сидят на нашей шее и тихо шепчут нам на ухо разные сказочки – частично добрые, сладкие, несбыточные, но в большинстве своём – ужасные. Ужасными сказками рисуется наше прошлое и наше настоящее, которое якобы может стать таковым без сладких сказок гонителей здравого смысла. В сладкие же сказки облекается наше будущее – беспредельно свободное, до отвала сытое, а главное – полное разнообразных удовольствий и вовсе лишённое надоедливого и обременительного труда.

В сказаниях древних бретонцев существовала легенда о волшебнице – фее Моргана, живущей на морском дне и обманывающей путешественников призрачными видениями. Эта легенда легла в основу научного термина фата-моргана, обозначающего сложный мираж, при котором на горизонте возникают изображения предметов, лежащих за горизонтом, но сильно искажённые и быстро меняющиеся. В просторечии фатой Моргана именуется нечто иллюзорное, призрачное. У тюрков же фатой именуют нарядное украшение невесты.

Все эти определения фаты Моргана имеют прямое отношение к тому призрачному покрывалу, которое набросили на реальную действительность и на наши умы либеральные волшебники. Вот уже около 30 лет эти сладкоголосые «феи» уводят нас куда-то далеко-далеко за горизонт, маня несбыточными грёзами, ублажая миражами всеобщего благоденствия и завлекая, подобно мифическим сиренам, в невозвратно гибельные места.

Пожалуй, самой гибельной идеей либеральной фата Морганы с конца 80-х годов прошлого века явилась мысль о разгосударствлении политической, экономической, социальной и духовной жизни как панацее личностного успеха и народного благополучия.

Наиболее эффективным инструментом разрушения сначала советского, а потом и российского государства был избран метод дебюрократизации управленческого аппарата. Именно таким путём последовательно и целенаправленно сносились одно за другим союзные министерства и ведомства. Последним, самым крепким и могучим, было уничтожено Министерство иностранных дел СССР.

Оно казалось настолько несокрушимым, что для его расшатывания понадобились аппаратные «перебежчики» из самого МИД СССР, а для полного уничтожения – «троянский конь» в лице главы МИД РСФСР Андрея Козырева. Последний расставил на ключевые посты в объединённом ведомстве блатных мальчиков, которые принялись «демократизировать» дипломатический процесс. Внутри страны приоритет стал отдаваться так называемой «народной дипломатии», за рубежом всё свелось к уступке интересов страны в угоду «добрым» отношениям. В итоге МИД России растерял весь свой престиж, и понадобились опыт, профессионализм и упорство Евгения Примакова и Сергея Лаврова для восстановления авторитета одного из главных государственных учреждений страны.

Когда сегодня вновь возникают разговоры о том, что мощному развитию страны препятствуют исключительно «бюрократы», у российских граждан возникают недобрые предчувствия, что либералы во власти до такой степени запутались в собственных миражах, что жаждут вернуть страну и народ в «святые девяностые». В те разгульные времена, когда народ был нищим и бесправным, хозяйство страны стремительно разваливалось, власть шельмовала граждан, а либеральная «демократия», словно весенний разлив, выбивала у государства одну опору за другой.

Когда в 1964 году свергали Никиту Хрущёва с высших государственных и партийных постов, брежневское окружение обвинило его в «волюнтаризме». Имелось в виду, что он единолично навязывал партии и народу необоснованные и неразумные решения. Культуры и образования Хрущёву, действительно, не хватало, и он частенько «рубил с плеча». Нынешняя наша либеральная элита в культурном и образовательном плане ни в какое сравнение не идёт с малограмотным пропагандистом кукурузы. Но и в волюнтаризме она намного превосходит его.

Либеральный волюнтаризм – наихудший вид злоупотребления непродуманными решениями. Любой властитель в России, начиная с Ивана III и кончая Никитой Хрущёвым, принимая то или иное решение и «навязывая» его (иначе оно не могло быть выполнено!), вполне сознавал свои права, но и свою персональную ответственность.

В либеральном же волюнтаризме, прикрываемом фиговым листком иллюзорной демократии, персональные права и личная ответственность размыты до такой степени, что теряют свой истинный смысл. Правят все, и никто ни за что не отвечает.

Для либерального волюнтаризма характерно полное отсутствие здравого смысла и меры ответственности не только перед Богом и людьми, но и перед реальной действительностью и жёсткими законами земного бытия. Вспомним приказ № 1 Временного правительства по армии в самый разгар Первой мировой войны. Было абсолютным безумием из ложных побуждений устраивать развал дисциплины в воюющей армии и одновременно призывать солдат к продолжению войны. Но именно это и было проделано находящимися у руля страны либералами 100 лет назад и будет осуществлено ими сейчас, – дай им только волю!

Сердобольные разговоры либеральных доброхотов о якобы «неадекватности» жертв советского народа в Великой Отечественной войне, бездарности советского командования, безжалостности в отношении блокадников Ленинграда, жестокости Сталинградской битвы не имеют ничего общего с подлинным гуманизмом. Их цель подла и бесчеловечна. Плевать им на историю, честь страны и достоинство народа, а также на происки и алчность врага. Главное для них – идеологически и морально подготовить руководство страны и народные массы к полной капитуляции перед нацелившимися на Россию США.

Вот уже почти 30 лет либералы всех мастей во имя этой подлой цели исподтишка расшатывают устои Российского государства. Не имея пока возможности подмять под себя силовые структуры, они по-разбойничьи хозяйничают в экономической сфере, жёстко контролируют ключевые социальные институты, дезорганизуют образование, здравоохранение и культуру, злобно нападают на Русскую православную церковь. При этом они почти не скрывают враждебные для страны намерения, действуют дружно, сплочённо и, по существу, безнаказанно.

Особенно вредоносна для страны и народа деятельность либеральной элиты в сфере экономики. Именно здесь громче всего звучат призывы к перманентной либерализации государственного управления и конечному выводу государства из сферы бизнеса. И всё это прикрывается исключительно благими намерениями. Но это блеф и лукавство. Уже сейчас, при минимальном участии государственных органов в регулировании внутренних процессов в сфере бизнеса, Россия не выходит из кризисного состояния. Дальнейшее устранение государства из этой сферы неизбежно приведёт к коллапсу.

Подобно Древнему Риму времён упадка и разложения, граждане нашей страны сегодня, по сути, отданы на откуп дельцам и мошенникам. По общему признанию компетентных людей, ведение честного бизнеса в России невозможно.

Возьму на себя смелость утверждать, что и как такового бизнеса в западном понимании у нас нет. А есть увёртливое предпринимательство, лавирующее между Сциллой хищнической вседозволенности воротил и Харибдой многожильной налоговой удавки для среднего и мелкого бизнеса. У представителей последнего не остаётся ничего другого, как ловчить, скрывать реальные доходы и выкручиваться от наездов рэкетиров-дельцов и коррумпированных чиновников.

По данным Верховного суда РФ, в 2018 году по статье о получении взятки (в сумме порядка 1 миллиона рублей) в нашей стране были осуждены 2167 человек. За мелкое взяточничество (порядка 10 тысяч рублей) привлечены к ответственности 3722 человека. За дачу взятки осуждены более 1,5 тысячи человек. За «посредничество» привлечены к ответственности 270 человек. Следует подчеркнуть, что все эти люди были, что называется, схвачены за руку. И таковых оказалось в общей сложности более 7,5 тысячи человек. Но если учесть, что ловля за руку – весьма непростое дело и что попадаются только те, кого «сдали» их подельники, то можно прийти к выводу, что весь наш «бизнес» поражён болезнью взяточничества, мошенничества и криминала.

Однако все эти так называемые «дела» мелких и средних предпринимателей буквально блекнут на фоне громких криминальных процессов таких воротил российского бизнеса, как Сергей Полонский, братья Магомедовы, отец и сын Арашуковы, Михаил Абызов. Всем им инкриминируется мошенничество в особо крупных размерах, причём у некоторых из них – с разного рода отягчающими обстоятельствами. По каждому из этих процессов проходят миллиардные суммы. Но названные лица представляют собой лишь верхушку мошеннического айсберга. Намёк на его «подводную часть» даёт недавний арест трёх полковников ФСБ, ответственных за борьбу с мошенничеством и попавшихся именно на мошенничестве.

Сколько бы мы ни выдёргивали из общей массы отдельных взяточников, взяткодателей и их посредников и какие бы ни устраивали показательные процессы по отдельным представителям либерально-буржуазной элиты, мы ничего не изменим в России, если не вырвем корень зла. А корень нынешнего российского зла состоит в том, что в 1991 году мы вместо плавного и разумного реформирования советской системы, по сути, отдались на волю врагу, предав не только свой политический строй, но и самих себя, всю Россию, её народный дух и общечеловеческий смысл существования. Тогда-то, при внешнем управлении США, страна была отдана, по сути, на растерзание либерально-буржуазным мстителям, не простившим большевикам и народу своё позорное поражение в 1917 году.

Но либералы рано хоронят Россию. Наша страна богата не только природными ресурсами, на которые зарятся наши извечные враги. Более значимы духовные богатства России – наши страстотерпцы-люди, наша уникальная история, наша православная духовность и наша великая культура, которая, словно спасительный круг, помогает нам выбраться из любой беды.

На каждую беду у нас существует особое заклинание, таящееся в имени и деяниях того или иного подвижника, выводившего когда-то нашу страну и народ из аналогичной невзгоды.

Вот и сейчас, в нашем либеральном мороке, для спасения из нашего призрачного полубытия к нам спешит на помощь, вставая во весь свой огромный рост, забытый нами и оплёванный либералами великий поэт Нововременья Владимир Маяковский. Приходит он к нам как никогда актуальный, непримиримый ко лжи и беспощадно здравомысленный. Чего стоят сегодня его обращение: «Профессор, снимите очки-велосипед!», его метод общения – «как живой с живыми говоря», его желание рассказать о времени и о себе «весомо, грубо, зримо», его призыв к матросам – «Разворачивайтесь в марше! Словесной не место кляузе».

Не секрет, что рассадником бездумного прозападного либерализма была в дореволюционной России именно петербургская профессура, которая с живыми людьми пыталась говорить на мёртвом книжном языке. На этом же мёртвом для народа языке сейчас говорят с простыми людьми и наши либералы, вставляя для разнообразия и не всегда к месту англо-американские словесные обороты. А потому и нам надо восстать из пепла и заговорить о нашем времени и о самих так, чтобы слова проникали не только в мозг, но и доходили до глубин души.

Россия засиделась в невестах. Вот уже почти 30 лет либералы держат страну в невестах, надев на её голову нарядную фату и закрыв её лицо туманящей вуалью. Россия-невеста уготована ими для самого дорогого для них жениха – богатого и алчного дядюшки Сэма. Но что-то не срастается у наших добрых и многомудрых сватов-либералов. Вечно молодая Россия никак не хочет идти замуж за старого и скаредного заморского «дядюшку». За эти десятилетия фата поблекла и обветшала, а вуаль покрылась густым слоем пыли. России надоело ходить в невестах. Она хочет скинуть этот дурацкий свадебный наряд и снять с глаз отгораживающую её от мира вуаль.

Сегодняшняя Россия жаждет объять мир пытливым взглядом, хочет жить полной жизнью и сама выбирать себе не только «мужа», но и вообще тот образ жизни, который ей по душе. Но это очень не нравится её покровителям-либералам. Выясняется, что ревнители свободы – либералы под свободой понимают только собственную свободу, а народу хотят отмерять лишь сотые доли подлинной свободы. Да и то только по специальному рецепту и весьма дозировано.

Следовательно, на данном этапе пути российского народа и либерально-буржуазной элиты полностью расходятся. Элита рвётся на Запад, и вряд ли стоит ей препятствовать в этом.

Пусть едет на Запад и сама сливается с ним в брачном экстазе. Народ же, как всегда, не мыслит своей жизни вне России. А потому надо, чтобы он сам и его Родина жили в ладу друг с другом и выстраивали свою жизнь не по чужим лекалам, а по собственному разумению.

На фото: картина В.М. Васнецова «Витязь на распутье».

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Источник: https://nstarikov.ru/club/103918