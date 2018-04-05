НЕФАКТ. Выпуск №100

Программа «Не факт» берется разгадать главную загадку шведской военной истории XIX века. Как русским войскам удалось без боя взять неприступную крепость Свеаборг, в результате одержать победу в целой войне и водрузить свой флаг над территорией современной Финляндии? Шведские историки до сих пор отказываются верить в то, что русские переиграли шведов с помощью военной хитрости. Чтобы это доказать, Арарат Кещян отправился в Хельсинки, посетил Свеаборг и провел свое расследование в стенах легендарной крепости.





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Источник: www.youtube.com