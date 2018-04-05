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Дитя человеческое. Владимир Базарный

20:10. 5 апреля 2018 Просмотров - 155 Нет комментариев Опубликовал:

Как воспитывать ребёнка, не ломая его психику?

ПРИОБРЕСТИ КНИГУ «Дитя человеческое», Базарный Владимир Филиппович

Современная система воспитания и школьного обучения калечит психику наших детей, ослабляет их здоровье. Альтернативные методики, основанные на естественных природных принципах и многовековых традициях наших предков, упорно замалчиваются и отвергаются.

Книга доктора медицинских наук Владимира Базарного «Дитя человеческое» представляет собой 35-летний опыт глубокого и всестороннего изучения развития ребёнка. На его основании автор создал способы вдумчивого отношения к младенцу, нежного и щадящего игрового воспитания. Разработал невероятно эффективные методы обучения в школе с применением образного мышления, целью которых является выращивание глубоко разумного и физически здорового потомства. Эта методика была утверждена Министерством здравоохранения СССР ещё в 1989 году. А в 2005 году программа Базарного получила признание со стороны Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Тем не менее, пока она не получила достойного распространения. Именно от нас с вами зависит, станут ли описанные методики использоваться повсеместно.

Из этой книги вы узнаете:

что сегодняшние родители делают не так, почему, сами того не зная, закладывают ошибки в развитии детей?

как воспитывать ребёнка, не ломая его психику?

какое знание о воспитании потомства оставили нам наши предки?

как сберечь здоровье малыша?

какой должна быть школа, формирующая людей будущего?

как вырастить нравственного, счастливого и социально адаптированного человека?

Книга Владимира Базарного «Дитя человеческое» — настоящий прорыв в современной мировой педагогике.

Концептуал ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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