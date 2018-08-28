Владимир Базарный. Болеть нельзя учиться
О чем не скажут на родительском собрании?
Профессор, врач и педагог-новатор Владимир Филиппович Базарный о том, как планомерно ухудшается ситуация в российском образовании.
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai