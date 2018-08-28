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Владимир Базарный. Болеть нельзя учиться

19:07. 28 августа 2018 Просмотров - 61 Нет комментариев Опубликовал:

О чем не скажут на родительском собрании?

Профессор, врач и педагог-новатор Владимир Филиппович Базарный о том, как планомерно ухудшается ситуация в российском образовании.

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Дитя человеческое. Владимир Базарный

Школа или конвейер биороботов? Путь к свободе: «Встань и иди!» (Издание 2-е, переработанное), Базарный Владимир Филиппович

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Концептуал ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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