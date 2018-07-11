Система воспитывает «детей-зомби». Владимир Базарный

Концептуал СМИ Остановить оболванивание нашего народа!

Профессор, врач и педагог-новатор Владимир Филиппович Базарный о современной системе образования направленной на зомбирование сознания детей.

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Дитя человеческое. Владимир Базарный

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