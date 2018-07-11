Система воспитывает «детей-зомби». Владимир Базарный
19:59. 11 июля 2018 Просмотров - 285 Один комментарий Опубликовал: brahman
Остановить оболванивание нашего народа!
Профессор, врач и педагог-новатор Владимир Филиппович Базарный о современной системе образования направленной на зомбирование сознания детей.
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Дитя человеческое. Владимир Базарный
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai
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